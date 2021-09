Varíme s Korzárom: Cuketový chlieb s čokoládou

Spôsobov, ako si prepašovať viac zeleniny do jedálnička, je veľa.

22. sep 2021 o 21:56 Daniela Marcinová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cuketový chlieb s čokoládou

Potrebujeme: 2 a 3/4 šálky (š) preosiatej múky, 1 čajovú lyžičku (ČL) soli, 1 a 1/2 ČL jedlej sódy, 1 a 1/2 ČL prášku do pečiva, 1 polievkovú lyžicu (PL) škorice, 1/2 š kakaa, 1 a 1/4 š hnedého cukru, 1 š bieleho cukru, 1 bal. vanilkového cukru, 3 vajíčka, 1 š a 2 PL rastlinného oleja, 3 š postrúhanej cukety, 1 š kúskov horkej čokolády, 1 š nahrubo posekaných pekanových orechov (voliteľné).

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a 2 malé formy na chlieb vymažeme a vysypeme. Múku preosejeme, odmeriame a opäť preosejeme aj so soľou, škoricou, jedlou sódou, práškom do pečiva a kakaom. Vajíčka a olej šľaháme v ďalšej miske ručným mixérom, kým nevznikne svetložltá hmota. Primiešame do nej cukor a po ňom postupne aj suché suroviny. Tie však zamiešame len tak polovične. Nakoniec opatrne zapracujeme cuketu zbavenú vody, čokoládu a orechy. Cesto rozdelíme do pripravených foriem a dáme piecť na 55 až 60 minút, alebo kým nevytiahneme špáradlo len so zopár drobnými vlhkými omrvinkami. Chleby necháme postáť 5 minút, potom ich vyberieme z formy a dáme úplne vychladiť na mriežku. Skladujeme vo vzduchotesnej nádobe alebo zabalené vo fólii v chladničke asi 5 dní.

Zdroj: mycountruytable.com