Už stačí zaočkovať len 40 percent Slovákov a môžeme zrušiť všetky opatrenia

Boli by sme ako Dáni. Zatiaľ to nehrozí.

22. sep 2021 o 23:19 Daniela Marcinová

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Na pozemky Košíc brali agrodotácie bez zmluvy. Kontrolór viní firmu aj mesto

Mestské pozemky chcú do nájmu viacerí farmári. Roky mali byť využívané aj bez nájomnej zmluvy s mestom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Na mestských pozemkoch sa mala obohatiť súkromná firma. K takému záveru prišiel hlavný kontrolór mesta Košice Pavol Gallo.

Ten sa obrátil na prokuratúru, ktorej oznámil skutočnosti, ktoré podľa neho nasvedčujú spáchaniu trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Trestnú činnosť však vidí aj v nekonaní úradníkov Magistrátu mesta Košice.

Agrodotácie sme nebrali na letisko ani betónové plochy, bráni sa firma, ktorá sa zviditeľnila aj incidentom na poli a kedysi mala blízko i k Mikulášovi Varehovi.

Zaujímavej téme sa venovala Jana Ogurčáková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Covid automat od 27. septembra: Na východe budeme mať už tri bordové okresy

Covid automat platný od pondelka 27. septembra. (zdroj: korona.gov.sk)

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci covid automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Od pondelka 27. 9. bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, už päť okresov, vrátane troch východoslovenských.

Nové rozdelenie analyzuje Klaudia Jurkovičová.

Keď nie svadba, tak pohreb a kar. Nové ohnisko nákazy objavili v okrese Svidník

Vo svidníckom okrese sa koronavírus rozšíril na pohrebe. (zdroj: archív)

Situácia v niektorých okresoch na východnom Slovensku sa rýchlo zhoršuje.

Nové prípady koronavírusu rapídne pribudli napríklad v okrese Stará Ľubovňa, kde boli na svadbe aj ľudia z Bardejovského okresu.

Analytici z Dát bez pátosu upozornili, že sa môžu čoskoro pridať aj Kežmarok, Svidník a Sabinov.

Lenka Haniková zisťovala, aká je situácia v kritických oblastiach a kde sú ohniská.

A v čom spočíva hlavný problém najhorších okresov, o tom zas píše Michal Frank.

Slovák v Dánsku: Rúška už nenosíme, všetky opatrenia zrušili, ľudia veria vláde

Košičan Ján Marek žije v Dánsku päť rokov. V krajine sa po takmer roku a pol pandémie vďaka vysokej zaočkovanosti populácie dočkali života bez obmedzení. (zdroj: Archív Ján Marek)

Ľudia v uliciach ani v prevádzkach nenosia rúška, pred vstupom do reštaurácie či do baru nikto nekontroluje potvrdenia o očkovaní, prekonaní covidu či negatívnom teste a v kluboch alebo v obchodoch sa ľudia môžu zdržiavať aj vo veľkých skupinách.

Dánsko nedávno zrušilo všetky protipandemické opatrenia.

Umožnila to vysoká miera zaočkovanosti, z približne 5,6 milióna Dánov je takmer 80 percent ľudí starších ako 12 rokov zaočkovaných. Vakcínu dostala aj väčšina obyvateľov staršia ako 50 rokov.

O slobodnom živote v Dánsku Košičan Ján Marek porozprával Lenke Hanikovej.

Moderátor Forgáč chválil očkovanosť horného Zemplína. Je to málo, vraví Jarčuška

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Humennom podali celkovo 35 528 vakcín. (zdroj: Jana Otriová)

Zaočkovanosť na úrovni 40 percent v okresoch Snina a Humenné pochválil v priamom prenose zo žrebovania víťazov očkovacej lotérie uplynulú nedeľu moderátor Marcel Forgáč.

„Dobrá správa prichádza z východu. Dobre sú na tom okresy Snina a Humenné. Sninu a Humenné naozaj mimoriadne chválime, lebo nárast bol naozaj čitateľný a pozorovateľný, merateľný,“ povedal.

Celkovo na Slovensku je proti covidu zaočkovaných oboma dávkami 41,89 percenta občanov a aspoň jednou 43,04 %.

Čo na to vravia primátori, starostovia, župa, ale tiež známy infektológ?

Oslovila ich Jana Otriová.

Precedens v Košiciach. DPMK kupuje autobusy aj napriek nesúhlasu svojho šéfa

Generálny riaditeľ dopravného podniku Vladimír Padyšák. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

V Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) došlo k výnimočnej situácii.

Aj keď mu chýba veľké množstvo autobusov a výprava spojov aktuálne denne kolabuje, generálny riaditeľ a člen predstavenstva Vladimír Padyšák nepodpísal nedávno zmluvy na nákup dovedna 36 nových vozidiel.

Korzár to zistil pri nazretí do zverejnených zmlúv s firmami SOR Libchavy a Solaris Bus and Coach, na ktorých chýba jeho podpis.

Ani to však nebráni ich nákupu.

Čo za tým je, zisťoval Peter Jabrik.

Až 120 autobusov každý deň nepríde. Pozrite si, na ktoré budete čakať zbytočne

Ilustračné. (zdroj: Jaroslav Vrábeľ)

Pre rastúci počet práceneschopných vodičov a porúch vozidiel nebude Dopravný podnik mesta Košice vypravovať niektoré spoje autobusových liniek.

Dokopy ide približne o 120 spojov počas celého dňa, opatrenie platí do odvolania.

O ktoré konkrétne ide, sa dozviete z článku Jaroslava Vrábeľa.

Vážna nehoda v Košiciach. Autobus MHD nedal prednosť, motorkár sa ťažko zranil

Vodič motocykla skončil v nemocnici. (zdroj: KR PZ KE)

Vodičom košickej mestskej hromadnej dopravy sa v poslednom čase stávajú nehody. Iba pred dvoma týždňami sa na križovatke Moldavskej a Toryskej dostal do kolízie autobus s motocyklom a v utorok sa situácia, no na inom mieste, zopakovala.

Zrazil sa autobus MHD, ktorý prichádzal ku križovatke pri Jumbo centre po Továrenskej ulici, a motocykel, ktorý k nemu prichádzal po Štefánikovej.

Čo sa na mieste stalo, si prečítate v texte Róberta Bejdu.

Most po pápežovi si chcel Prešov nechať, už je preč. Ľudia preskakujú zábradlie

Ľudia zábradlie na uzatvorenej lávke preskakujú. (zdroj: Michal Ivan)

Správa štátnych hmotných rezerv poskytla počas návštevy pápeža Františka v Prešove ťažkú mostnú súpravu na premostenie rieky Torysa.

Prešovčania videli príležitosť v ponechaní si provizórneho premostenia, aby sa vyriešila súčasná problematická situácia pre chodcov v tejto lokalite.

Nápor chodcov navyše očakávajú aj pri zápasoch extraligy na zimnom štadióne.

Ako to s mostom dopadlo a čo ďalej, informuje Michal Ivan.

Namiesto slušného správania v podmienke vrazil nôž do krku mužovi pred krčmou

Ivan v stredu odchádzal zo súdu so sklonenou hlavou. Dostal sedem rokov a už teraz vie, že ani potom sa na slobodu nedostane. (zdroj: Róbert Bejda)

Keď je niekto odsúdený na podmienečný trest, očakáva sa, že si bude dávať v skúšobnej dobe pozor. Opak je však pravdou. Súdy sa takmer denne zaoberajú prípadmi, ktorých hlavní aktéri si k jednému problému vyrobili ďalší.

Košický krajský súd dal v stredu bodku práve za prípadom, kde bol odsúdený od novembra 2019 v podmienke a skúšobná doba sa mu mala skončiť až v roku 2023.

Napriek tomu si vyrobil problém, ktorým si zariadil poriadne dlhý pobyt za mrežami, píše Róbert Bejda.

Ďalšie správy

Zlodeji vyrobili kópiu pomocou starých tlačí a fotografií originálu zo zdrojov na internete. (zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj)

Pre alchýmiu sa nadchli až príliš. Zlodejov vzácnej knihy z Kežmarku už vypátrali

Zuzana z Prešova 400-tisíc nevyhrala, ale môže ich dostať. Vláda schválila ako

Po medveďoch sa v Tatrách potulujú jelenice. Dve chytili v Tatranskej Lomnici

Na Slovensku pribudlo cez tisíc nakazených. Východ je stále v prvej trojke

Riaditeľ nemocnice Bizovský: Vlani lekárom ľudia tlieskali. O chvíľu ich budú opľúvať

Pri Vojanoch prešiel do protismeru a narazil do zvodidiel. Vodič prišiel o život

V Prešove zmenili jednosmerné ulice na obojsmerné. Ale len pre cyklistov

Poprad postavil prvé modelové poschodové parkovisko

Šport

Futbalový obojživelník Martin Leško. (zdroj: facebook FC Lokomotíva Košice)

Košice zaujal netradične, formovala ho Žilina. Brankár strieľa góly ako hráč

Kam vyraziť

Dni Ukrajiny sú v Košiciach známe podujatie. (zdroj: TASR/František Iván)

Košické Dni Ukrajiny a knižný festival v Prešove. Tipy na štvrtok 23. septembra

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .