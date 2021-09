Čo urobia policajti, keď ich zavolajú dvaja vodiči, že jeden zablokoval druhého?

Videli to isté. A opísali to úplne inak.

20. sep 2021 o 20:30 Jaroslav Vrábeľ

Incident starostu Rokycian so synom poslanca pri dome manželky riešila polícia

Záber z incidentu. Starosta pri dome manželky blokuje auto syna poslanca a obaja volajú políciu. (zdroj: reprofoto - D. Šoltis)

Vzťahy v obci Rokycany v okrese Prešov sú napäté.

Starosta Miloš Jaš (Smer) sa teraz dostal do konfliktu so synom opozičného poslanca Róberta Šoltisa (Šanca).

Ten sa so štábom rozhodol natočiť o dianí v obci investigatívne video.

V ňom naznačil, že drvené kamenivo, ktoré kúpila obec, mohlo skončiť aj na príjazdovej ceste k rodinnému domu Jašovej manželky v Podhradíku (okres Prešov).

Pri incidente, ktorý sa odohral počas natáčania, musela dokonca zasiahnuť polícia.

Čo je na kontroverznom, už aj zverejnenom videu, aká mela sa strhla pre tie kamene, kde mohli skončiť a čo sa bude diať, opisuje reportáž Michala Franka.

Ochladilo sa, zima bude aj cez týždeň. Dodávatelia tepla v Košiciach a Prešove reagujú

Začína sa kúriť, otvorte si ventily. (zdroj: archív)

Leto už ustupuje jeseni, čomu zodpovedajú aj nižšie teploty.

V bytoch sa hlavne počas nočných hodín ochladilo, na čo reagujú aj dodávatelia tepla v Košiciach či Prešove.

Ako a kedy, to sa dozviete v článku Kristiána Saba.

Prečítajte si aj o vykurovaní bytov v Humennom.

On na ubytovni býval, ona upratovala. Začalo sa to na izbe, skončilo na súde

Ilustračné. (zdroj: archív)

Pri trestnom čine sexuálneho násilia sa veľmi často stáva, že páchateľ vinu popiera a bráni sa tvrdením, že partnerka so všetkým súhlasila, no neskôr si to rozmyslela.

Pri konfrontácii potom ide o tvrdenie proti tvrdeniu.

Aj v prípade 49-ročného Petra sa po skončení vyšetrovania zdalo, že dokázať mu vinu bude ťažké.

V prípravnom konaní totiž vyhlásil, že je nevinný a že poškodená Miloslava (37) si väčšinu tvrdení vymyslela.

Možno pobyt vo väzbe a možno iné okolnosti napokon spôsobili, že na prvom pojednávaní Okresného súdu Košice II sa Košičan rozhodol pre inú taktiku.

O príbehu zo súdnej siene píše Róbert Bejda.

Vyriešime to za dva dni, sľúbil Zuzane z Prešova Matovič. Pred vyše mesiacom

Očkovaciu lotériu predstavil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). (zdroj: TASR)

Očkovacia lotéria zažila fiasko počas premiérovej časti, keď výherkyňa Zuzana z prešovského Solivaru nestihla včas povedať heslo a prišla o 400-tisíc eur.

Situáciu hneď na druhý deň prišli do Prešova „hasiť“ minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Matovič pred vyše mesiacom, konkrétne v pondelok 16. augusta po nedeľnom prvom priamom prenose prisľúbil Zuzane zo Solivaru promptné vyriešenie jej situácie v priebehu utorka, maximálne stredy 18. augusta.

Ako to za viac ako mesiac vyriešili, zisťoval Michal Frank.

Je bežné, že na stavbe sa občas nerobí. Vysvetľujú, prečo cyklochodník v lete spal

Kontrolný deň na cyklochodníku. Práce sú opäť v plnom prúde. (zdroj: Jana Otriová)

Od novembra by mal humenským chodcom i cyklistom slúžiť vynovený cyklochodník na uliciach Hrnčiarska, Tyršova a Puškinova s vyústením na Ulicu osloboditeľov a prímestskú rekreačnú oblasť Hubková.

Radnica vysvetľuje pozastavenie pracovnej aktivity letnou stavbárskou sezónou a nedostatkom materiálov na skladoch.

Čo sa vlastne v lete na ostro sledovanej stavbe dialo, na to sa pozrela Jana Otriová.

Dôchodkyňa spadla do pivnice. O pomoc volala vyše tri hodiny

Záchranná akcia v Myslave. (zdroj: HaZZ)

Dramatické chvíle prežívala v nedeľu 71-ročná dôchodkyňa v košickej Myslave.

Ako záchranná akcia prebiehala a ako napokon dopadla, zisťoval Kristián Sabo.

Nekrológ

V Medžugorí si uvedomila, ako málo človeku stačí. Zomrela známa katolícka aktivistka

Marta Uchalová dlhé roky organizovala cesty do Medžugoria. (zdroj: Archív Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie INSPM)

V nedeľu po dlhej a ťažkej chorobe zomrela v Košiciach známa katolícka aktivistka Marta Uchalová (†68).

Významnú postavu ponovembrového života cirkvi vďaka jej misijnej práci dobre poznali nielen veriaci v Košiciach, ale na celom Slovensku, ba i na Zakarpatskej Ukrajine, v Chorvátsku či Bosne a Hercegovine.

Spomína na ňu Ľubomír Lehotský.

Koronavírus

Prešovský arcibiskup Babjak má covid, nakazil sa počas návštevy pápeža Františka

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak (uprostred). (zdroj: SITA/Viktor Zamborský)

Prešovský gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak bol pozitívne testovaný na covid-19.

Nakazil sa počas nedávnej návštevy pápeža Františka.

Zisťovali sme, ako sa to mohlo stať, aj ako sú na tom ostatní účastníci stretnutí so Svätým Otcom.

Bicykel po kolízii. (zdroj: KR PZ KE)

Auto zrazilo dieťa na bicykli, s vážnymi zraneniami skončilo v nemocnici

Prečo sa neoplatí zaspať na lavičke v čakárni prešovskej stanice

Šesť štátnych teplární sa zlúči, nástupníckou bude košická

V Trebišove pribudnú tri kruhové objazdy za viac ako 1,5 milióna eur

PCR testy odhalili vyše sto prípadov, východ nebol medzi najhoršími

