Krach bane narobil trampoty ľuďom z kolónie, Košičanom zas drzosť majiteľa vrakov

Odvážna Gemerčanka pomáhala počas vojny.

18. sep 2021 o 21:30 Klaudia Jurkovičová

Z ulice urobil vrakovisko, videli ho i známi cyklisti. Susedom komplikuje vjazd do domu

Vraky sú zaparkované v rade. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Množstvo vrakov a starých áut sa posledné týždne koncentruje na Kostolianskej ceste v Košiciach.

Na neustále sa zväčšujúcu skládku vozidiel, či už opustených, vrakov alebo bez evidenčného čísla, bol už upozornený aj hlavný kontrolór mesta Pavol Gallo. A to s poznámkou, že mestská polícia si túto skládku nevšíma.

Jana Ogurčáková zisťovala jej reakciu, oslovila aj starostu mestskej časti. Problém má aj širší rozmer, spočíva v aktuálne platnej legislatíve.

Banícka kolónia prekvitala, točil tam Jakubisko. Dnes tu nie je nič, vraví miestny

Kolóniu tvorí 25 rovnakých domov, osem v hornej časti, v dolnej 17. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VYŠNÝ MEDZEV. Bývalú banícku kolóniu Lucia Baňa tvorí jedna cesta bez chodníka a popri nej sú po jednej strane situované banícke domčeky. Kedysi slúžili pre rodiny robotníkov. Dnes sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky. Rovnako ako i dve ďalšie budovy - bývalá škola a budova správy.

Miestni hovoria, že kým bola baňa, bolo všetko. Odvtedy sa im žije oveľa ťažšie.

O dedičstve bývalej baníckej kolónie aktuálne filmový štáb z Košíc pripravuje dokument.

„Zaujímalo nás, prečo tu ľudia stále žijú, vracajú sa sem alebo dokonca prichádzajú ako novousadlíci. Je to koncová dedina bez mobilného signálu, kam veľa ľudí zablúdi len náhodou,“ povedala Kataríne Gécziovej produkčná Monika Suchánska.

V pivnici nemocnice ukrývala zranených vojakov, po nociach pomáhala partizánom

Helena Mišurdová na odovzdávaní medaily Florence Nightingalovej v Prahe. (zdroj: archív)

ROŽŇAVA, RAKOVNICA. Žena s výnimočnou odvahou, oddaná ošetrovateľka, vždy pripravená pomáhať. Zdravotnú starostlivosť poskytovala nielen vo vojnovom a povojnovom období, ale až do konca života obyvateľom obce Rakovnica.

Tieto vety sú vyryté do pamätnej tabule venovanej Helene Mišurdovej, obyvateľke tejto malebnej dedinky na Gemeri.

Príbeh ženy, ktorá za druhej svetovej vojny preukázala veľkú silu a statočnosť, prináša Katarína Gécziová.

Muzikanti z Rumunska či Ukrajiny, druhý Žbirka. Pouliční hudobníci rozveseľujú Košičanov

Huslista Ladislav. (zdroj: archív)

KOŠICE. Toto leto nám v Košiciach hudobne obohatil akordeonista z Rumunska Giorgio. Každý večer chodieval po Hlavnej ulici, no zašiel aj do kina Úsmev, sprievod mu robila jeho dcéra Mária. Ale tá už musela ísť do školy, a tak v septembri už Giorgia nepočuť.

Život v uliciach Košičanom a turistom spestruje aj Peter Ľalik s gitarou, ktorý hviezdil i v súťaži Česko Slovensko má talent a nerozoznali by ste ho od Mira Žbirku.

Hudobníkov v uliciach Košíc je však viac, napríklad aj huslista Ladislav, ktorý kedysi hrával v orchestri Štátneho divadla. Prečítajte si článok Milana Kolcuna.

Košice pred sto rokmi: Hlúčiky drevorubačov aj malebné dedinčanky tvorili kolorit mesta

Košické trhovníčky. (zdroj: knižničný fond VKJB)

KOŠICE. Čím žili naši predkovia pred sto rokmi? Vieme o tom dosť, keďže už aj vtedy najdôležitejšie udalosti zachytávali novinári.

A tak si môžete prečítať napríklad vyhlášku, ktorú vydal župan pred návštevou prezidenta T. G. Masaryka, ale aj to, ako vyzeral život v košických uliciach.

Zaujímavosti z dobovej tlače prináša Tomáš Ondrejšík.

Ďalšie správy

Spomienka v Kalinove. (zdroj: Ministerstvo obrany)

V Kalinove si pripomenuli oslobodenie od nacistov. Nad obcou preleteli vrtuľníky. Ani dnes nie je mier samozrejmosťou.

Zlý trend pokračuje. Pribudlo vyše 800 nakazených, Košický a Prešovský kraj sú v prvej trojke. Nové úmrtie nezaznamenali.

Trápia nás nádchy aj chrípky. Chorobnosť na respiračné ochorenia v Košickom kraji stúpla o 17 percent.

Dvojica turistov uviazla pod Lomnickým hrbom. Klientka horského vodcu sa zranila.

Krimi a dopravný servis

(zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj)

Tragická nehoda v obci Úbrež. Vodič nezvládol jazdu, zraneniam podľahol. Spolu s ním bolo v aute aj dieťa.

Život ženy vyhasol po zrážke s vlakom pri Malej Lodine. Dopravu na trati museli zastaviť.

Šport

Keď je Jozef Dolný (vľavo) pri lopte, súperova obrana musí byť v strehu. (zdroj: Viktor Zamborský)

Zažil prasknutú lebku aj inú mentalitu na Ostrovoch. V známom prostredí útočník 1. FC Tatran Prešov Jozef Dolný žiari.

Fotogaléria

Recept na dnes

