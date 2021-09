Pečieme s Korzárom: Jablková bábovka

Sladká dobrota na víkend.

17. sep 2021 o 22:00 Daniela Marcinová

Jablková bábovka

Potrebujeme: 190 g hladkej múky, 1 čajovú lyžičku (ČL) jedlej sódy, 3 ČL mletej škorice, 1/2 ČL muškátového orieška, 1/2 ČL soli, 150 ml rastlinného oleja, 60 g bieleho gréckeho jogurtu, 175 g hnedého cukru, 1 bal. vanilkového cukru 2 malé vajíčka, 1 - 2 ošúpané a na malé kúsky pokrájané jablká

Postup: Rúru rozohrejme na 180 stupňov a formu na bábovku vymažeme. Múku zmiešame s jedlou sódou, škoricou, muškátovým orieškom a soľou. V druhej miske vymiešame olej, jogurt, cukry a vajíčka tak, aby vznikla hladká konzistencia. Tekutú zmes vmiešame do suchej a pomocou stierky zakomponujeme do cesta aj kúsky jabĺk. Cesto prelejeme do pripravenej formy a dáme piecť na 40 minút, alebo kým nevytiahneme čisté špáradlo. V polovici pečenia môžeme formu prekryť alobalom, aby sme predišli silnému zhnednutiu.

Zdroj: klaraslife.com