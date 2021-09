Varíme s Korzárom: Rýchla nakladaná mrkva

V chladničke vydrží aj mesiac.

13. sep 2021 o 21:00 Daniela Marcinová

Rýchla nadkladaná mrkva

Potrebujeme: 1,3 kg olúpanej a na plátky nakrájanej mrkvy, 1/4 ks natenko nakrájanej veľkej bielej cibule, 2 šálky (š) vody, 2 š jablčného octu, 3 š cukru, 1 čajovú lyžičku (ČL) celých horčičných semiačok, 1 ČL zelerových semiačok, 1 ČL celého koriandra, 1 ČL kurkumy, 1/2 ČL najemno nakrájaného zázvoru, 1/2 ČL soli,

Postup: Stredne veľký hrniec naplníme do polovice vodou, ktorú privedieme k varu. Opatrne do nej podávame mrkvu a varíme asi 5 minút, kým nezmäkne - lepšie je však ponechať ju trocha chrumkavú než veľmi mäkkú. Vodu zlejeme a mrkvu premiestnime do veľkej misy. Prisypeme k nej cibuľu a dáme bokom.

Zvyšné suroviny dáme do hrnca, privedieme k varu, potom plameň stiahneme na polovicu a za občasného miešania varíme asi 5 minút, kým sa cukor nerozpustí. Celý obsah hrnca prelejeme k mrkve a cibuli, necháme ochladiť na izbovú teplotu a všetko rovnomerne premiestnime do zaváraninových pohárov. Dobre uzavrieme a dáme do chladničky, v ktorej nám mrkva vydrží asi mesiac.

Zdroj: afarmgirlsdabbles.com