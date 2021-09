Varíme s Korzárom: Boršč s kyslou smotanou

Sezóna červenej repy štartuje.

11. sep 2021 o 22:40 Monika Almášiová

Boršč s kyslou smotanou

Potrebujeme: 2,5 litra vody, 150 g kapusty, 60 g cvikly, 80 g miešanej zeleniny, 250 g zemiakov, 30 g slaniny, polievkovú lyžicu múky, jednu cibuľu, 150 g paradajok (alebo paradajkový pretlak), soľ, ocot, čierne korenie, kyslú smotanu.

Postup: Cviklu nakrájame na rezance a dáme variť do osolenej vody. Keď je takmer mäkká, pridáme na rezance nakrájanú kapustu, zeleninu a na kocky nakrájané zemiaky. Polievku zahustíme slaninovou zápražkou. Cibuľu opražíme na oleji, pridáme na kocky nakrájanú slaninu a necháme vypiecť, poprášime múkou, zalejem vodou a prelejeme do polievky. Pred záverom varenia vmiešame do polievky pretlak alebo rozkrájané čerstvé paradajky, nemali by sa už úplne rozvariť. Dochutíme soľou, čiernym korením a octom, vmiešame kyslú smotanu. Polievku môžeme nechať číru a smotanu podávať ku každej porcii osobitne.