Maškrtíme s Korzárom: Čokoládová pena z troch surovín

Nikomu neprezraďte, čo obsahuje.

10. sep 2021 o 21:30 Daniela Marcinová

Zdravá čokoládová pena z troch surovín

Potrebujeme: 400 g cíceru z plechovky, 140 g horkej čokolády, 2 polievkové lyžice cukru (voliteľné)

Postup: Vo vodnom kúpeli, prípadne v mikrovlnke, roztopíme čokoládu, zamiešame, aby bola hladká, a dáme bokom. Z plechovky cíceru zlejeme zálievku do veľkej čistej misky. Zamiešame ju s cukrom a vyšľaháme ručným mixérom alebo v kuchynskom robote do tuhej peny, až takej, že sa z nej budú dať vytvoriť pevné špičky. Mixérom by to malo trvať 8 až 10 minút. Do peny zamiešame mierne vychladenú čokoládu, zmes rozdelíme do servírovacích pohárov a necháme v chladničke stuhnúť na 2 hodiny, prípadne aj na celú noc. Podávať môžeme s ovocím, šľahačkou a drvenými pistáciami.

Zdroj: klaraslife.com