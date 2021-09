Keď muž počúvne ženu, vypisuje sa výberové konanie. Trasovať pápeža je náročné

Pred dôležitou návštevou nezostal kameň na kameni.

10. sep 2021 o 22:45 Monika Almášiová

Pápež František zavrie diaľnicu z Košíc. V Prešove si má zajazdiť papamobilom

Pápež František niekedy zmení plán návštevy alebo nejakú trasu, aby sa dostal bližšie k ľuďom a urobil im radosť. (zdroj: Ilustračné - SITA/AP)

PREŠOV. V Prešove mnoho najmä starších ľudí nemôže prísť v utorok na stretnutie s pápežom Františkom pred Mestskou športovou halou.

Pre zdravotné dôvody by nevydržali niekoľkohodinové čakanie na slávenie liturgie alebo majú obavy vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu.

Napriek tomu, že celý oficiálny program bude vysielaný prostredníctvom televízie, mnohí by predsa len chceli vidieť Svätého Otca naživo.

Oproti Košiciam má však František v Prešove plánovanú iba jednu zastávku, no zmena plánu vôbec nie je vylúčená. Viac si prečítate v článku Michala Ivana.

Kde všade môžete v Košiciach vidieť pápeža. Po jednej ulici prejde až štyrikrát

Pápež František v papamobile. Do košických ulíc sa na ňom nevyberie. (zdroj: TASR/AP)

KOŠICE. Návšteva pápeža Františka v Košiciach púta pozornosť aj ľudí, ktorí sa nechcú alebo z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť podujatí na Luniku IX alebo štadióne Lokomotívy.

Radi by zamávali Svätému Otcovi aspoň počas jeho presunov po metropole východu v utorok 14. septembra, ale nikde nevedia získať konkrétnejšie informácie, či by to vôbec bolo možné kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam.

Peter Jabrik preto zisťoval, či a kde by na to mohli mať nejakú príležitosť.

Aspoň raz poslúchol manželku. Po 22 rokoch končí riaditeľ Východoslovenského múzea

Róbert Pollák je najdlhšie slúžiacim riaditeľom Východoslovenského múzea. (zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Od roku 1999 pôsobí ako riaditeľ Východoslovenského múzea. Už počas štúdií pracoval na historickom odbore múzea, spracovával fondy rukopisov, písomností a cechového archívu, publikoval k dejinám cechov v Košiciach. Je spoluautorom a autorom viacerých výstav a expozícií.

Aj vďaka nemu získala táto inštitúcia ocenenie Najlepšie múzeum na Slovensku za rok 2017.

Svoju misiu v jednom z najstarších múzeí na Slovensku s polmiliónom exponátov končí práve v čase, keď sa časť expozície z divíznej budovy sťahuje do depozitára.

S končiacim riaditeľom Róbertom Pollákom sa Jana Ogurčáková rozprávala prečo odchádza, čo sa zmenilo počas jeho pôsobenia a čo potrebuje múzeum do budúcnosti.

Sodoma-Gomora, hundrali Košičania. Pred Jánom Pavlom II. vyzerala Hlavná ako bojisko

Rozkopaná košická Hlavná ulica, ktorá sa pred príchodom pápeža dokončovala na poslednú chvíľu. (zdroj: Reprofoto Košický večer)

KOŠICE. „Mal sem prísť už skôr, alebo by mal chodievať častejšie – potom by bolo naše mesto azda ozajstným skvostom,“ hovoril v ankete krátko pred návštevou pápeža Košičan, ktorého na ulici oslovil redaktor Košického Večera.

Pýtal sa ho, ako vníma mesto pred návštevou Svätého Otca.

Bola polovica júna 1995 a metropola východu sa svedomito pripravovala na príchod najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi. Ján Pavol II. mal do Košíc pricestovať 2. júla.

Katarína Gécziová nazrela do archívov, vďaka jej článku si môžete živo zaspomínať, ako vyzerali prípravy na príchod pápeža pred takmer tridsiatimi rokmi.

Nikdy nebol vhodnejší čas na návštevu pápeža, hovorí kňaz z Domčeka Anky Kolesárovej

Jeden príbeh, mení príbehy mnohých, hlási nápis na tričkách mladých ľudí z Vysokej nad Uhom. (zdroj: Archív T.T.)

Pred tromi rokmi zažil košický štadión Lokomotívy stretnutie obrovského množstva veriacich z celého východného Slovenska, no aj z iných regiónov.

Konala sa tam slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorej bol priznaný titul mučeníčka čistoty.

Aj na tieto okamihy si v rozhovore zaspomínal Tomáš Tupta, kňaz a vicerektor Domčeka Anny Kolesárovej - pastoračného centra mladých vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce.

Anne Novotnej porozprával tiež o tom, ako mladí ľudia vnímajú návštevu pápeža Františka a prečo si myslí, že teraz je ten najlepší čas na jeho návštevu.

Budúceho pápeža raz zatkli a predviedli na policajnú stanicu v Tatrách

Ján Pavol II. a mladučký Juraj Vrábel. (zdroj: Archív JV)

SABINOV. Keď mal Juraj Vrábel zo Sabinova osem rokov, očaril ho príchod Svätého Otca Jána Pavla II.

Ten 21. apríla 1990 vystúpil na letisku v Ruzyni v Prahe. Bolo to tesne po revolúcii, pápež sa u nás zdržal dva dni.

Juraj začal zbierať obrázky, pohľadnice, knihy. Túžil po osobnom stretnutí, čo sa mu neskôr aj podarilo, a to hneď trikrát.

Juraj Vrábel pracuje na Mestskom úrade v Sabinove, je vyštudovaný historik a jeho srdcu blízka téma je vatikanistika. Michalovi Frankovi prezradil množstvo zaujímavostí o pápežoch.

Východniari idú za pápežom do Budapešti. Nie z protestu, ale modliť sa, vraví dekan

Svätostánky v obci Borša v Trebišovskom okrese. (zdroj: Jana Otriová)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Svätou omšou pápeža Františka v nedeľu 12. septembra na Námestí hrdinov v Budapešti vyvrcholí 52. Medzinárodný eucharistický kongres.

Cirkvi na východe Slovenska stretnutie našich veriacich so Svätým Otcom u južných susedov neorganizujú.

Do Budapešti sa chystajú veriaci väčšinou individuálne, napríklad z Moldavy nad Bodvou v okrese Košice-okolie vyráža autobus. Jana Otriová zisťovala aké plány majú ďalšie farnosti a čo je dôvodom, že záujem o stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi je malý.

Speváčka Janais: Pápeža Františka vnímam ako posla ľudskosti v tejto dobe

Janais sa zúčastnila aj na návšteve Jána Pavla II. (zdroj: Archív speváčky)

Speváčka Jana Kothajová, ktorá je skôr známa ako Janais, pochádza z malej dedinky Medzianky v okrese Vranov nad Topľou. Hoci už dlhé roky žije v Bratislave, na východ sa vždy rada vracia.

Tentokrát bude mať jej návšteva špeciálny dôvod. Bude jednou z účinkujúcich na košickej Lokomotíve. Ľuďom bude svojou hudbou spríjemňovať čakanie na pápeža Františka. V rozhovore Moniky Almášiovej si zaspomínala aj na návštevu Jána Pavla II., či porozprávala, čo pre ňu znamená blížiaci sa príchod Františka.

Ocenili slávneho scenáristu oscarového filmu Obchod na korze Ladislava Grosmana

Držitelia ocenení na spoločnej fotografii. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry odovzdali v piatok Cenu mesta a Cenu primátora úspešnými osobnostiam Humenného.

Čestné občianstvo udelili rodákovi Ladislavovi Grosmanovi in memoriam.

Slávnosť sa konala pri príležitosti osláv Dní mesta. Aké ďalšie osobnosti boli ocenené sa dočítate v texte Jany Otriovej.

Ďalšie správy

Bicykel je zničený, chlapec vážne zranený. (zdroj: KR PZ Košice)

Na železničnom priecestí zrazil vlak 12-ročného chlapca. Nehoda sa stala v Michaľanoch v okrese Trebišov

Rožňavské dvojičky pestovali v košickom byte marihuanu. Policajti všetko zabavili a mladíkov obvinili

Pribudlo takmer 400 prípadov, najviac v Košickom kraji. Prvú dávku vakcíny dostalo už vyše 2,4 milióna ľudí

Počet pozitívnych prípadov stúpol v Popradskom okrese o sto percent. Popradská nemocnica zakázala návštevy

Tunel Bôrik na diaľnici D1 cez víkend uzavrú. Dôvodom sú technologické práce

Pre poruchy býva denne odstavená až štvrtina košických autobusov. V dopravnom podniku pretrváva problém

Šport

Nový futbalový štadión v Košiciach je zatiaľ bez trávnika. (zdroj: TASR)

Štadión v Košiciach? Tráva nerastie, hrať sa na ňom tohto roku nebude

Za odrátanie bodov opäť cítia krivdu. Sabinov zvažuje odhlásenie sa zo súťaže

V Spišskej Novej Vsi obnovili futbalový štadión za 1,3 milióna eur. Vyskúšali ho pri exhibičnom zápase

