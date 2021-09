Známy synovec opúšťa rady nemocnice, krajská kampaň nehaní a nové farby, nové pravidlá

Fanúšičku doktorky Nulitnej vypískali.

9. sep 2021 o 22:50 Daniela Marcinová

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Branislav Paška už nerobí v košickej univerzitnej nemocnici

Branislav Paška na súde. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Synovec už zosnulého niekdajšieho šéfa parlamentu, podpredsedu Smeru a jedného z najvplyvnejších mužov slovenského zdravotníctva Pavla Pašku, už nie je zamestnancom košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Upozornil nás na to zdroj, ktorý tvrdí, že Branislav Paška ukončil dlhodobú práceneschopnosť, nastúpil do zamestnania a vzápätí dostal výpoveď.

Stalo sa tak teda po tom, ako Korzár 2. septembra upozornil, že Paška stále pracuje v nemocnici napriek tomu, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin v kauze známej brutálnej bitky na Hlavnej ulici.

Prípadu sa viac venoval Peter Jabrik.

Covid automat mení plány. Pápeža si na štadióne v Košiciach pozrie oveľa menej ľudí

Pápež František príde na Slovensko 14. septembra. (zdroj: TASR/AP)

KOŠICE. Podľa covid automatu sa od pondelka 13. septembra farba metropoly východu mení na červenú. Znamená to prísnejšie obmedzenia pre ľudí v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia) v reštauráciách, vo fitnes a na hromadných podujatiach.

Obmedzenia vyplývajúce z covid automatu ovplyvnia aj plánované podujatia s pápežom v Košiciach.

Čo všetko sa vďaka novým opatreniam zmení, zosumarizovala Lenka Haniková.

Neočkovaní zaplnili kapacity na pápeža. Tisíce záujemcov museli v Prešove odmietnuť

Sektor OTP sa bude nachádzať v areáli pri dočasnom mostom. Podobný výhľad budú mať návštevníci. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Prípravy na návštevu pápeža Františka vrcholia. Niekoľko dní pred jeho príchodom do Prešova upravujú rozmiestnenie sektorov. Na podujatie sa napokon nedostanú tisíce záujemcov.

V stredu prišla do Prešova delegácia Švajčiarskej gardy, zástupcov apoštolskej nunciatúry a Úradu na ochranu ústavných činiteľov skontrolovať priestory.

Po obhliadke sa ešte menilo usporiadanie sektorov.

Ako bude nakoniec ich rozmiestnenie vyzerať a koľko ľudí bude môcť byť na pápežskej návšteve prítomných, sa pýtal Michal Ivan.

Návštevu pápeža využil na rekonštrukciu Hlavnej. Mesto to stálo takmer nútenú správu

Rudolf Schuster sa na pápeža Františka nechystá, s Jánon Pavlom II. mal blízky vzťah. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Rudolf Schuster bol pri všetkých troch oficiálnych návštevách pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Prvýkrát ako predseda národnej rady, druhýkrát ako primátor Košíc a tretíkrát ako prezident.

Práve počas jeho druhého primátorského mandátu (1994-1999) bol šéfom organizačného tímu. V rozhovore pre Korzár hovorí, že túto návštevu využil na radikálnu zmenu Hlavnej ulice. Rekonštrukcia centra i návšteva pápeža však stáli mesto milióny korún, ostalo zdlžené. V hre bolo aj uvalenie nútenej správy a ozdravný režim skončil až v roku 2003.

V rozhovore Jany Ogurčákovej a Kataríny Gécziovej spomína nielen na to, ako to v tých časoch prebiehalo, ale aj na to, ako stretol koňa v bytovke na Luniku IX či vystrašil pápežových ochrankárov.

Na barlu nad hlavou budem navždy spomínať

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

Nikdy nezabudnem na september 2015. Strávila som vtedy takmer týždeň v Ríme.

Metro smerujúce do Vatikánu v tú stredu ráno praskalo vo švíkoch. Zrazu vedľa nás zjavila skupina Slovákov z Nitry a v ruke zvierali lístky na generálnu audienciu u pápeža.

Dali sme sa do reči. Neskôr sme si popriali pekný deň a roztratili sa v dave. My sme vstupenky nemali. Šli sme na Svätopeterské námestie len s tým, že postojíme obďaleč a pozrieme sa, ako to tam vyzerá.

To, čo sa stalo potom, som ešte dodnes celkom nepochopila, spomína Anna Novotná vo svojom editoriáli.

Košickej župe z Tatier odkazujú, nech sa z rozhodnutia o spornej kampani poučí

Spôsob propagácie vzbudil vlnu kritiky. (zdroj: FB/Košice Región)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Rada pre reklamu tento týždeň rozhodla, že sporná kampaň Košického samosprávneho kraja s názvom Kraj sveta nie je neetická, hanlivá a nepoškodzuje, neútočí ani nediskredituje iných konkrétnych aktérov pôsobiacich v cestovnom ruchu.

Kampaň, ktorá s humorom a zveličením poukazuje na preplnené slovenské destinácie a láka ľudí na miesta, kam chodieva málo turistov, krátko po jej zverejnení kritizovali veľkí hráči v cestovnom ruchu Región Liptov a Región Vysoké Tatry či zástupcovia regiónu Donovaly.

Odôvodnenie rozhodnutia Rady pre reklamu aj reakcie kritikov kampane si môžete prečítať v článku Lenky Hanikovej.

V areáli U. S. Steel Košice jazdil opitý kamionista

Opitého Ukrajinca za volantom kamiónu odhalili v areáli košických oceliarní. (zdroj: Ilustračné - Judita Čermáková)

KOŠICE. Jazdy pod vplyvom alkoholu sa dopúšťajú nielen bežní vodiči, ale aj tí, ktorých šoférovanie živí. A dokonca takí, ktorí k nám prišli spoza hraníc.

Ako nás informovala košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová, opitého vodiča odhalili v noci z nedele na pondelok v areáli košických oceliarní.

Čo presne sa stalo a aký trest opitý cudzinec dostal, zisťoval Róbert Bejda.

V lietadle z Turecka do Košíc odmietala rúško, pilot ju vyhodil

Slovenskí dovolenkári sa vrátili do Košíc o dvoch menej. (zdroj: Ilustračné - Letisko Košice)

KOŠICE. „Že vám hanba nie je, fuj, hovädo, herečka!“ kričí jedna z pasažierok v lietadle na inú ženu, ktorá práve kráča aj so svojím manželom smerom k východu z lietadla.

V ňom je búrlivá atmosféra a ďalší cestujúci odchádzajúcej pani dokonca tlieskajú.

„Vy ste si dovolili s celým personálom mňa vyhodiť von? Vy ste ma vyhodili,“ reaguje dotyčná cestujúca, staršia blondínka, prekvapene smerom k pilotovi.

„Dobre urobili, vypadnite už von!“ komentuje hlasno iná pasažierka.

Opis rúškového incidentu i reakciu leteckej spoločnosti priniesol Jaroslav Vrábeľ.

Zomrela reštaurátorská legenda, ktorá zachránila mnoho pamiatok

To duchovné, čo dielo obsahuje, to je dôležité, povedala v jednom z rozhovorov Mária Spoločníková. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Vo veku nedožitých 95 rokov zomrela významná košická reštaurátorka Mária Spoločníková. Informoval o tom Denník N.

Narodila sa v roku 1926 v Košiciach a o 27 rokov neskôr patrila medzi prvých absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Jej dielo patrí k významným kapitolám slovenského dejepisu umenia a odboru reštaurovania.

Viac o živote výnimočnej umelkyne sa dozviete z článku Jany Ogurčákovej.

Na diaľnici chýbali čiary, skoro havaroval. Už ich maľujú

Vodičom chýbalo vodorovné dopravné značenie najmä za zníženej viditeľnosti. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

KOŠICE, PREŠOV. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa tento rok pustila do opráv viacerých úsekov diaľnice D1 medzi Prešovom a Košicami.

Počas posledného obdobia bol na viacerých častiach cesty odstavený jeden jazdný pruh a spôsob jej sprejazdnenia sa nevyhol kritike verejnosti.

„Ako je možné po oprave asfaltu dať do prevádzky diaľnicu medzi Prešovom a Košicami bez nastriekania vodorovného dopravného značenia? Táto situácia už trvá niekoľko týždňov,“ sťažoval sa jeden z vodičov.

Prečo na diaľnici chýbali čiary, či to Národná diaľničná spoločnosť už začala riešiť a aké obmedzenia vodičov ešte čakajú, ozrejmil Michal Ivan.

Dvetisíc Humenčanov sa domov nikdy nevrátilo. Edita Grosman to šťastie mala

Juraj Levický sa prihovoril účastníkom spomienkovej tryzny. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Humenčania sa pridali k 66 ďalším mestám na Slovensku, ktoré si spomienkovou tryznou uctili svojich Nezabudnutých susedov.

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia pripadol na štvrtok 9. septembra.

V tento deň v roku 1941 prijala slovenská vláda Nariadenie č. 198, ktoré vstúpilo do histórie ako Židovský kódex. Jeho 270 paragrafov patrilo k najkrutejším v celej Európe.

Prostredníctvom svojho článku prináša Jana Otriová kúsok tejto pietnej atmosféry.

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Mesto opäť rozveselia háčkované graffiti. (zdroj: Matúš Molnár)

