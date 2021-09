Výber redakcie: Úradníci z Bratislavy, baľte stopky na východ, začína nemocničná rally

Prešovský obchvat zaváňa paródiou.

4. sep 2021 o 9:00 Michal Frank, Róbert Bejda, Jana Otriová, Katarína Gécziová

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.



Tipy Kataríny Gécziovej

Timing nie je dobrý, tak snáď reforma áno

Snahy o reformy v zdravotníctve tu boli už predtým. Dokonca ich bolo toľko, že ich človek ani na jednej ruke neporáta. Minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) tak neprichádza so žiadnou novinkou.

Nanovo usporiadať nemocničnú sieť mali aj jeho predchodcovia. Lengvarského pozícia je však predsa v niečom iná ako predošlých ministrov zdravotníctva. Ak by sme to poňali v manažérskom slovníku, jeho timing by potreboval ešte cibriť.

Nemocničná reforma je totiž vždy citlivou témou, rozpútava vášne aj za normálnych okolností, ale pripravovať ju v čase, kedy je spoločnosť rozpoltená pre koronavírusovú pandémiu, je naozaj úloha pre odvážnych.

Ostáva len veriť, že minister, ktorý prišiel z vojenského prostredia, vie, čo robí. Pripraviť sa musí na to, že odpor bude silnieť. A ozývať sa bude najhlasnejšie z tých kútov Slovenska, ktoré to budú mať do akútnych nemocníc najďalej.

Iné je, ak sa redukujú nemocnice v oblastiach popretkávaných rýchlocestami či diaľnicami. Tie na východnom Slovensku takmer ani nie sú a tak je logické, že sa prevoz pacientov na cestách druhej či tretej triedy výrazne natiahne.

chce to presunúť pár ministerských zamestnancov z Bratislavy, nech si odmerajú, koľko ich potrvá cesta zo Stropkova do Prešova alebo z Kráľovského Chlmca do Košíc.

Možno sa ich úradnícky uhol pohľadu presunie na pozíciu pacienta, pretože v konečnom dôsledku to bude práve obyčajný človek, ktorý si v každodennom živote zlízne reformu všetkými desiatimi.

A v takom prípade to musí byť naozaj zmena k lepšiemu, ktorú vie minister aj riadne odôvodniť a odkomunikovať.

Na mape je deväť nemocníc z východu. Reforma ich má degradovať

Z Prešovského kraja sa ozýva silný nesúhlas s reformou nemocníc

Bez servítky na ústach

Priamo, jasne a zrozumiteľne sformovala svoj názor na očkovanie herečka Gabika Marcinková. Nepotrebovala k tomu ani priveľa slov. Priznala aj fakt, že sa sama zatiaľ nie je očkovaná, aj keď jej dôvod ako dojčiacej mamky je pochopiteľný.

Inak je rodená východniarka presvedčená o tom, že vakcína je významným prvkom v boji proti koronavírusu.

Je dôležité, aby verejne známe osoby takto vyslovovali svoj názor. Dokazujú tým, že okrem herectva je podstatný ich spoločenský status, vďaka ktorému môžu, aj keď nemusia byť úspešní, pomôcť v rozhodovaní nerozhodnutých ľudí.

A možno jej za je názor antivaxeri na sociálnych sieťach a v diskusiách aj naložia, ale o to je úprimný a jednoznačný názor Gabiky Marcinkovej v mediálnom priestore vzácnejší a potrebnejší. Zhováral sa s ňou Michal Frank.

Herečka Marcinková: Súhlasím, aby mali zaočkovaní isté výhody

Herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková. (zdroj: Zdroj: FB ATTACKFILM)

Tip Michala Franka

Obchvat bude bez privádzača

„V duchu obchádzam už Prešov, juchú, juchú, aj keď zatiaľ iba v duchu,“ nôtime si už nejaký ten piatok s Heľeninými očami.

Tí si ho čoskoro zanôtia aj na otvorení obchvatu, na ktoré ich už ministerstvo dopravy po našom článku snáď pozvať nezabudne.

A Prešov sa bude obchádzať naozaj, nielen v duchu. No, bude, nebude. Obchvat bude, ale na privádzač k nemu už nezvýšilo. Peknú slovnú prestrelku o tom, kto ho má vlastne postaviť (Doležal, Majerský či Turčanová), nájdete v článku kolegu Michala Ivana.

Píše o tom, že 15 miliónov eur za privádzač na Grófskom sa nechce platiť nikomu.

Prešovčanom urobia obchvat, na ktorý sa nedostanú

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH) a minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Tip Róberta Bejdu

Opitý zbabelec za volantom

Najprv si vypil a potom sadol za volant. Bola tma a on si vo vysokej rýchlosti, akou každý jazdí na Južnom nábreží, nevšimol, že sa blíži priechod pre chodcov. A už vôbec neregistroval, že po ňom niekto kráča. Mladá žena uskočiť nestihla, auto ju vo vysokej rýchlosti zrazilo.

Tak nejako to minulý utorok okolo deviatej večer vyzeralo na frekventovanej košickej štvorprúdovke. Normálny vodič by zastal a zisťoval, čo sa stalo. Veď dopravná nehoda sa môže stať každému. A niektorým aj s alkoholom v krvi.

Vodič Škody Octavia však nezastal a zbabelo ušiel. Nezaujímalo ho, čo je s osobou, ktorú zrazil. Či náhodou nepotrebuje pomoc. Nie, pokračoval v jazde, doma zaparkoval auto a možno veril, že ho polícia nevypátra.

Prerátal sa a už na druhý deň ráno sa ocitol v policajnej cele. A po verdikte súdu vo väznici na Floriánskej ulici. Ako sa tam dostal a prečo?

Mal som vypité, priznal vodič, ktorý v Košiciach zrazil dievča a ušiel

Policajti priviedli obvineného na súd. Tvár si zakrýval šiltom. (zdroj: Róbert Bejda)



Tip Jany Otriovej

Značka stratila glanc

Pýcha Sniny, biokúpalisko v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky, utrpela ranu. Do chrbta. Sťažnosti návštevníkov na nevyhovujúcu vodu v bazéne, ktorá ich po kúpaní hnala na WC, do kúpeľne a niektorých aj do ambulancie, potvrdili rozbory vody.

Hoci spočiatku samospráva značku bránila a hovorila o nepravdách a chýroch, napokon bola nútená kúpaciu časť obľúbenej rekreačnej oblasti uzavrieť.

Externý zdroj znečistenia, ako sa o príčine nekvality vody kulantne vyjadrila, treba hľadať popri potoku Malá Bystrá, ktorý bazén napája. Ktovie, ako vlastníci nehnuteľností, ktorí v lokalite nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu, vyvážajú a likvidujú odpadové vody. Diskusie na sociálnej sieti farbisto opísali ako.

Po A, nasleduje B, teda ako bude samospráva problém riešiť tak, aby sa situácia z tohto leta už viac neopakovala. Zatiaľ na túto otázku odpoveď nedala.

Vedenie mesta a poslancov čaká ešte jedna neľahká úloha. Rozhodnúť o ďalšom osude Rybníkov, o majetkovom vysporiadaní vzťahov s urbárnikmi, ktorí v areáli vlastnia pozemky.

Aby sa im ľahšie rozhodovalo, budú sa pýtať obyvateľov.

Čas beží ...

Do biokúpaliska v Snine tiekla voda z potoka, ktorý zrejme slúžil ako kanál

Sezóna na biokúpalisku sa prakticky skončila. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Ďalšie tipy Kataríny Gécziovej v skratke

Vyzerá to doslova a do písmena na dream job. Aspoň tak sa javí pracovná pozícia Branislava Pašku, synovca niekdajšieho najsilnejšieho muža v zdravotníctve. Verejnosť si ešte dobre pamätá na bitku, ktorú rozpútal Branislav spolu so svojimi bratmi v košickom centre. Bol za to aj odsúdený, ešte predtým prišiel o vedúcu pozíciu na strategickom oddelení verejného obstarávania, ale stále je vedený ako zamestnanec nemocnice. Do práce ale nechodí, je na dlhodobej péenke. Branislava Pašku odsúdili, ale stále je zamestnancom košickej nemocnice

Začal sa nový školský rok a my pevne veríme, že budú žiaci za lavice sadať čo najdlhšie. Aj keď prvá lastovička v hneď v prvý školský deň ukázala, že to možno nebude také ružové. Rodičia neveria Gröhlingovi, že sa školy zatvárať nebudú. Jedna trieda je už v karanténe

Prvý školský deň odkryl i nezvyčajný prípad z Prešova, kedy sa jeden rodič rozhodol zaťažiť i tak vyťaženú školu, ktorá musí fungovať v podmienkach, aké sme na Slovensku nemali od jeho vzniku. Zažaloval vzdelávaciu inštitúciu za to, že plnila nariadenia, ktoré plniť musela, ak chcela plniť svoju základnú funkciu a tou je výučba. Rodič zažaloval školu v Prešove. Bol proti rúškam a testovaniu

Košice si taký protestný deň už dlho nepamätajú. Naposledy sa toľko ľudí zhromaždilo na Hlavnej po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Aktuálne verejné stretnutia nemali s pietou nič spoločné. A nemali nič spoločné ani s Dňom ústavy Slovenskej republiky (1.9.), aj keď ich organizátori dvoch z celkového počtu troch zhromaždení maskovali práve pod túto zámienku. Viaceré prečudesné názory a agresia vybublali z košického centra počas prvého septembra. Ostré slová, krik, vulgárne nadávky, potýčky. Ako sa smeráci pustili do aktivistov

Áno, chceme mať Slovákov doma. Áno, chceme, aby míňali peniaze v slovenských destináciách. A áno, chceme, aby boli zase Šírava a Domaša letnými strediskami ako v minulosti, keď ich brehy pripomínali chorvátske pláže. Ale to je asi tak všetko. Lebo keď sa dá, vždy narážame na byrokraciu. Ukazuje to aj prípad obce Kvakovce, ktorá potrebuje vyvážať odpadky zo strediska na Domaši čo najefektívnejšie. Ak to je možné aj na úrovni 21. storočia. Samospráve by na to stačila malá vlečka, ale pri žiadosti o ňu neuspela. Zavážil jeden papier. Na Domaši vozia odpad ako v stredoveku. Peniaze na vlečku nedostanú

O predaji železničnej nemocnice v Košiciach sa hovorí už roky. Ale nikdy k tomu nebolo tak blízko ako dnes. Železnice Slovenskej republiky sa v zmysle hesla "Zo štátneho krv netečie" rozhodli lukratívny komplex v centrálnej mestskej časti predať. Od manželiek politikov z SDKÚ cez J&T k Pente. Nemocnica v Košiciach bude na predaj

Príchod Svätého Otca na Slovensko sa nezadržateľne blíži. Jeho návštevu ovplyvnia pandemické opatrenia. Čo všetko sa s pápežovou návštevou spája a aké praktické veci potrebujete poznať? Všetko, čo by ste mali vedieť o návšteve pápeža v Košiciach a Prešove (otázky a odpovede)

Fotogaléria týždňa

Fotogaléria: Stratený Stanley Cup už je v Košiciach, Erik Černák bol poň v Maďarsku



Video týždňa

Skalnaté pleso bolo prázdne. Zrazu je také plné, že sa vylieva

