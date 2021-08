Otázky a odpovede. Všetko, čo by ste mali vedieť o návšteve pápeža v Košiciach a Prešove

Čo vás ešte zaujíma? Opýtame sa za vás.

31. aug 2021 o 22:00 Klaudia Jurkovičová

Článok priebežne aktualizujeme a dopĺňame najnovšie informácie.

KOŠICE, PREŠOV. Pápež František na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej 12. až 15. septembra 2021 navštívi Slovensko. Prvé dva dni strávi v hlavnom meste.

V utorok 14. septembra ráno priletí z Bratislavy do Košíc, odkiaľ vzápätí pocestuje do Prešova, aby tam začal svoj program na východe. Potom sa vráti do Košíc.

Ešte v ten istý deň večer sa lietadlom vráti do Bratislavy. Svoj pobyt na Slovensku ukončí v stredu v Šaštíne, odkiaľ popoludní odletí do Ríma.

Organizátori pôvodne na podujatí v Šaštíne predpokladali účasť 350-tisíc veriacich, v Prešove 50-tisíc, na košickom štadióne Lokomotívy okolo 35-tisíc a na Luniku IX zhruba 15-tisíc ľudí.

Ich predpoklady sa zatiaľ nenaplnili, k 30. augustu bolo spolu na všetky podujatia prihlásených len asi 46-tisíc veriacich, z toho do Šaštína 23-tisíc, do Prešova 13-tisíc, na Lunik IX tisíc a na košickú Lokomotívu zhruba 9-tisíc.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok O stretnutie s pápežom je malý záujem, nepomohlo ani uľahčenie očkovania Čítajte

Program Svätého Otca v Prešove

Príchod pápeža sa v utorok na košickom letisku očakáva okolo 9. hodiny, krátko nato je naplávaný jeho presun do Prešova.

Hlavný program v metropole Šariša bude pred Mestskou športovou halou od 10:00 do 12:30 hod.

Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda od 8:00 hod., bude priestranstvo pred Mestskou športovou halou uzavreté.

Harmonogram návštevy pápeža Františka v Prešove 2:00 otvorenie vstupných kontrolných brán na podujatie niekoľkohodinový bezprostredný duchovný program 10:00 príchod Svätého Otca a prechod pomedzi sektory v papamobile 10:30 Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, hlavný celebrant Svätý Otec František, ktorý ohlási homíliu 12:30 - 14:00 pokračovanie sprievodného programu

Program pápeža Františka v Košiciach

V Košiciach sa stretnutie so Svätým Otcom uskutoční na dvoch miestach - na Luniku IX, kde sa prihovorí Rómom, a potom sa presunie na štadión Lokomotívy, kde má naplánované stretnutie s mládežou od 15 do 30 rokov. Pozvaní sú však všetci veriaci bez ohľadu na vek.

Sprievodný program na Luniku IX sa začne o 11. hodine.

Hlavný program s pápežom bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod.

Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

Na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach bude sprievodný program od 11.00 hod. do príchodu Františka a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20. hodiny.

Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod.

Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žiadni politici ani VIP hostia. Pápež sa chce v Košiciach vidieť s mladými Čítajte

Harmonogram stretnutia Rómov so Svätým Otcom na Luniku IX 8.00 Otvorenie areálu 9.30 Predprogram: videá a videoklipy 11.00 Sv. omša, celebruje Mons. ThLic. Vladimír Fekete SDB., apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku. Kazateľ: kňaz Jozef Luscoň SDB 13.00 Sprievodný program - Zbor z Lunika IX Duchovné pásmo: modlitba ruženca so svedectvami, spevom a tancom Videoprojekcia o Svätom Otcovi Františkovi, o bl. Emílii, o bl. Zefirínovi Chvály 16.00 Svätý Otec na Luniku IX 16.30 Blok piesní a záver

Stretnutie mladých s pápežom Františkom na štadióne Lokomotíva 11:00 Svätá omša, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup 12.00 Bubnová šou Batida, MaranaTha Prešov - chvály s vlajkovaním, Janais, Katka Koščová a sláčikové kvarteto 14.00 Úvodný blok „Blahoslavená Anna Kolesárová“ Posledné slová blahoslavenej Anky boli „Ježiš, Mária, Jozef“. Scénický tanec Slza radosti v réžii Petra Weincillera, Zuzana Eperješiová z Tvorivej skupiny Poetica musica 14.30 Prvý blok „S Máriou“ Matka Božia, Patrónka Slovenska, ktorú si prichádza uctiť aj pápež František. Svedectvo sr. Lamyie Jalilovej, Dominika Gurbaľová, Martin Augustus Dvornický 14.50 Druhý blok „S Jozefom“ Svätý Jozef, starostlivý ochranca, ktorý nám v tomto roku pripomína Otcovské srdce. Svedectvo Jula Slováka, Martin Augustus Dvornický 15.15 Tretí blok „Na ceste za Ježišom“ Svätý Otec František sprítomňuje Ježiša – stredobod dejín a sveta. Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a poklona Sv. Krížu, Spojený mládežnícky zbor zo Sniny, Godzone projekt - kapela eSPé, PiarMusic a ďalší 16.15 Príprava na príchod Svätého Otca Zbor sv. Cecílie s hosťami a s orchestrom 16.45 Oficiálny program stretnutia so Svätým Otcom Františkom Hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“ Sima Magušinová, Martin Husovský a Zbor sv. Cecílie s orchestrom Príchod Sv. Otca v papamobile Svedectvá mladých, dialóg so Svätým Otcom a príhovor Sv. Otca Františka 18.00 Záverečný blok Sima Magušinová a sláčikové kvarteto, Komajota, Lamačské chvály a Dávid Janočko

Čo musím urobiť, aby som sa mohol stretnutia s pápežom zúčastniť?

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom môžu zúčastniť len plne zaočkovaní. Teda tí, čo majú aspoň 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo aspoň 21 dní po jednodávkovej vakcíne.

Rovnako tak osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia covid-19.

Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať vopred na webovej stránke navstevapapeza.sk.

Existuje aj možnosť skupinovej registrácie, ale len do Košíc. Je to výhodné jednak pri hromadnom vstupe skupiny alebo aj kvôli tomu, že osobám zodpovedným za skupiny môžu organizátori posielať spätné maily s organizačnými pokynmi a podrobnými inštrukciami napríklad k parkovaniu.

Každý sa však aj tak musí registrovať i sám, hoci je členom skupiny, ktorá pôjde spolu autom alebo autobusom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pre návštevu pápeža čakajú Košice opravy ciest. Úniková z Lunika IX na zozname nie je Čítajte

Budem sa musieť pri vstupe niečím preukázať?