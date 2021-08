Pečieme s Korzárom: Tekvicové mafiny s orechami

Jesenná chuť do sychravého počasia.

31. aug 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Tekvicové mafiny s orechami

Potrebujeme: 230 g hladkej múky, 225 g kryštálového cukru, 100 g hnedého cukru, 1 čajovú lyžičku jedlej sódy, 1/2 ČL soli, 2 ČL škorice, štipku mletých klinčekov, 1/4 ČL mletého muškátového orieška, 120 g nasekaných pekanových orechov, 2 vajíčka, 425 g tekvicového pyré, 120 ml rastlinného oleja,

Na vrch: 2 polievkové lyžice kryštálového cukru, 1 PL škorice

Postup: Rúru vyhrejeme na 195 stupňov a plech na muffiny vyložíme papierovými košíčkami. Múku, cukry, jedlú sódu, soľ a koreniny zmiešame alebo preosejeme do veľkej misky, potom vareškou vmiešame nasekané orechy. V druhej miske vymiešame olej, tekvicové pyré a vajíčka. Tekutú zmes prelejeme k suchej a varechou alebo stierkou všetko opatrne prepojíme. Vzniknutým cestom naplníme košíčky do dvoch tretín. Osobitne si ešte zmiešme dve lyžice cukru so škoricou, opatrne tým posypeme vrch cesta a košíčky dáme do rúry na 20 až 25 minút, kým z cesta nevytiahneme čisté špáradlo.

Zdroj: pattysaveurs.com/lovelykitchen.com