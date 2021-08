Pečieme s Korzárom: Čokoládové keksíky

Jednoduchý postup, skvelý výsledok.

26. aug 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Čokoládové keksíky

Potrebujeme: 330 g hladkej múky, 150 g čokolády, 200 g masla, 200 g cukru, 1 vajíčko, 1 žĺtok, 1/2 lyžičky sódy bikarbóny, 1/2 lyžičky prášku do pečiva, dve lyžice kakaa, soľ

Postup: Zmäknuté maslo vymiešame s cukrom, urobíme to dôkladne, aby sa cukor rozpustil. Do hladkého krému zapracujeme vajíčko a žĺtok. Zmiešame suché ingrediencie- múku s kypriacim práškom, sódou, kakaom a štipkou soli. Suchú zmes po lyžiciach primiešavame do maslového krému. Na koniec pridáme kúsky čokolády. Plech vyložíme papierom na pečenie a lyžicou kladieme kôpky dostatočne ďaleko od seba. Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 stupňov Celzia, približne pätnásť minút.

