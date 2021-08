Newsletter: Keď dostanete, čo nechcete. Developer pamiatku a Trnka Trebuľovho kamaráta

Pápež môže vidieť Lunik IX, lešenie nie.

19. aug 2021 o 23:20 Katarína Gécziová

Developer prehral, trvalo to 15 rokov. Najväčšie historické kasárne sa stali pamiatkou

Uzatvorený areál nemá roky žiadne využitie a chátra. (zdroj: Korzár/Michal Lendel)

KOŠICE. Ďalšie budovy v košickom historickom jadre sa zaradili medzi národné kultúrne pamiatky. Do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu sa dostala časť stavieb v areáli Malinovského kasární.

Ide o rozsiahly, viac ako štvorhektárový komplex z čias Rakúsko-Uhorska, ktorý sa nachádza v susedstve najväčšej mestskej pamiatkovej rezervácie na Slovensku.

Jeho súčasťou je i bývalá jazdiareň, ktorá dnes slúži ženskému basketbalu ako Angels aréna. Atraktívne územie so zaujímavou architektúrou je pre verejnosť uzavreté a roky chátra.

O ďalšom osude novozapísanej kultúrnej pamiatky viac zisťoval Michal Lendel.

Trnkovi zvolia kontrolóra. Kandidujú známe mená, exsmeráci, aj Trebuľov riaditeľ

O tom, kto si sadne za stôl vedenia kraja na šesť rokov, sa rozhodne v pondelok. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja budú poslanci voliť nového hlavného kontrolóra župy.

Súčasný kontrolór Ľubomír Hudák bol zvolený v roku 2014. Šesťročné funkčné obdobie mu však uplynulo vlani v auguste počas krízovej situácie vyhlásenej vládou pre pandémiu covid-19.

Do funkcie nastúpil za bývalého župana Zdenka Trebuľu (Smer), ktorý krátko pred voľbou kontrolóra zmenil jej spôsob z tajnej na verejnú, čo pri koaličnej matematike znamenalo, že uspeje kandidát Smeru.

Viac o dôležitom poste na na krajskom úrade informuje Jana Ogurčáková.

Kvôli pápežovi si Prešov požičia cudzie pozemky. Vyriešili 200 autobusov, treba aj diaľnicu

Opravy povrchu pred Mestskou športovou halou v Prešove. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Mesto Prešov sa pripravuje na návštevu pápeža Františka, ktorý pred Mestskou športovou halou odslúži v utorok 14. septembra gréckokatolícku liturgiu.

Mesto pomáha zabezpečiť priestory, parkovanie, dopravu, čistotu aj výzdobu.

V okolí Mestskej športovej haly je posledné dni čoraz väčší stavebný ruch. V stredu začali s kosením zelene okolo areálu a pred halou sa pohybovala aj ťažká technika.

Ako sa mesto pripravuje na príchod Svätého Otca, mapoval Michal Ivan.

Lešenie a plot v centre Košíc zmiznú, opravu prerušia, pápež prejde, všetko vrátia

Urbanova veža bude počas návštevy pápeža odhalená až po prízemie. (zdroj: Korzár/Monika Almášiová)

KOŠICE. Pápež František navštívi metropolu východu už o necelý mesiac, v utorok 14. septembra. Ráno o deviatej priletí na košické letisko, najprv ide do Prešova, popoludní sa vráti do Košíc a večer o 18.30 odletí späť do Bratislavy. V Košiciach absolvuje dve stretnutia s veriacimi.

„V Košiciach sa Svätý Otec prihovorí najprv na Luniku IX a potom na stretnutí mladých na štadióne Lokomotívy, kam môžu prísť nielen mladí zo Slovenska, ale aj všetci, ktorí majú túžbu naživo stretnúť Svätého Otca a vypočuť si jeho posolstvo v príhovore,“ uviedol hovorca Arcibiskupského úradu Jaroslav Fabian.

Čo všetko sa v súvislosti s návštevou Svätého Otca chystá v Košiciach, píšu Jana Ogurčáková a Monika Almášiová.

Dozorca pomáhal väzňovi, ten ho udal. Odsúdili ho najprv za korupciu, teraz za drogy

Zadržanie dozorcu po prebratí 7 000 eur. V aute mu našli aj kokaín. (zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Polícia vykonala v septembri 2018 zákrok, pri ktorom na parkovisku pred obchodným centrom Optima na Moldavskej ceste zadržala 26-ročného muža.

Bol ním dozorca Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach Martin M.

Mal pri sebe 7 000 eur, ktoré si krátko predtým prevzal od políciou nastrčenej osoby.

Išlo o preddavok, dohodnutý s väzňom z košického ústavu. Tomu mal dozorca zohnať drogy, USB kľúč, dekódovaciu kartu a ďalšie veci.

Prípadu z prostredia košickej väznice sa venuje Róbert Bejda.

Američania odchod spackali, priviezť Afgancov môže byť nebezpečné, tvrdí veterán

Vojnový veterán Peter Želinský. (zdroj: Korzár/Kristián Sabo)

Veterán operácie Púštna búrka Peter Želinský ako dôstojník štábu protichemickej jednotky armády Československej federatívnej republiky v Iraku sa po návrate odtiaľ stal spoluautorom knihy Pouštní horečka.

Dnes hovorí, že priviezť na Slovensko Afgancov, ktorí spolupracovali s našimi vojakmi, môže byť nebezpečné.

„V Iraku som sa stretol s mudžahedínmi, ktorí boli hladní a bosí. Československá armáda im vtedy dala topánky. Išlo o slávnych bojovníkov, ktorí bojovali proti Sovietom. Je pravdepodobné, že niektorí z nich sa stali členmi Talibanu a môžu pôsobiť aj v jeho vysokých štruktúrach,“ vraví Želinský v článku Kristiána Saba.

Hokejový reprezentant Martin Gernát sa stal prvý raz otcom. Svadba bude o rok

Martin Gernát. (zdroj: TASR)

PREŠOV. Elitný obranca slovenskej hokejovej reprezentácie Martin Gernát má dôvod na obrovskú radosť.

Jeho manželka Soňa priviedla v utorok na svet ich prvé dieťa, dcéru Olíviu.

Narodila sa v prešovskej novej pôrodnici, má 3 100 gramov, 51 cm, obe dievčatá sú v poriadku a novopečený otec je v siedmom nebi.

Ako k novej životnej úlohe pristupuje a akú budúcnosť dieťatku plánuje, sa hokejistu pýtal Michal Frank.

