Varíme s Korzárom: Černicové jogurtové mlieko

Domáce chutí najlepšie.

19. aug 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Černicové jogurtové mlieko

Potrebujeme: 500 mililitrov farmárskeho plnotučného mlieka (v najhoršom prípade môže byť aj krabicové), jeden biely jogurt so živými kultúrami (informácia je na obale), 200 gramov černíc, dve polievkové lyžice práškového cukru, limetkovú šťavu

Postup: Vopred si pripravíme fľaštičky, teplomer, hrniec, pohár a lyžicu. Všetko prelejeme vriacou vodou. V hrnci zohrejeme pol litra mlieka na približne 80 stupňov Celzia. Ak nemáme teplomer, stačí sledovať nástup bubliniek, keď sa začnú tvoriť, mlieko je zohriate. Následne mlieko necháme vychladnúť na 40 stupňov Celzia, vyššia teplota by zničila jogurtové baktérie.

Do pohára odoberieme 150 mililitrov mlieka, dohladka v ňom rozmiešame jednu polievkovú lyžicu bieleho jogurtu. Rozmiešané jogurtové mlieko nalejeme späť do hrnca a rozmiešame so zvyškom. Černice popučíme, rozmiešame s cukrom a lyžičkou limetkovej šťavy. Necháme zovrieť a precedíme cez sitko. Černicový sirup vmiešame do pripraveného jogurtového mlieka.

Hotové naplníme do fliaš a uzavrieme. Po vychladnutí môžeme hneď konzumovať, ak mu chceme predĺžiť trvanlivosť a mať ho hustejšie, fľaše uložíme do hrnca, zalejeme ich horúcou vodou z vodovou a vložíme do rúry vyhriatej na približne 50 stupňov Celzia. Rúru zatvoríme a vypneme. Takto uložené jogurtové mlieko necháme v chladnúcej rúre odpočívať šesť hodín.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou