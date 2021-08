Newsletter: Všetci sme komparzom a spoluautormi Matovičovej lotériovej frašky

Dozviete sa o dôležitej ceste, ktorá mala byť, ale nebude.

17. aug 2021 o 21:10 Katarína Gécziová

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináha najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Nebezpečný úsek Košice - Moldava má spojiť nová cesta, experti ju však dali dole

Podľa dopravného prieskumu prejde mestskou časťou Šaca za 24 hodín 25-tisíc vozidiel. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Národná diaľničná spoločnosť si nechala pred časom vypracovať dokumentáciu k výstavbe 18-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R2 medzi mestskou časťou Košice-Šaca a Moldavou nad Bodvou.

Súťaž na dodávateľa vyhrala spoločnosť Dopravoprojekt. Podľa zmluvy z roku 2019 dostala firma za zákazku vyše 2,5 milióna eur s DPH.

Aktuálne pripravujú k tejto výstavbe podklady k územnému konaniu.

Nová rýchlostná cesta má nahradiť vyťažený úsek komunikácie prvej triedy I/16, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou z Košíc smerom na Rožňavu a Zvolen.

Výstavba cesty medzi Moldavou a Šacou sa však v strategickom dokumente ministerstva dopravy, ktorý odobrila vláda na májovom rokovaní, nenachádza.

Čo sa v projekte udialo, zmenilo, škrtlo? Zisťoval Michal Lendel.

Matovič sľub Zuzane z Prešova ešte nesplnil. Advokát hovorí o náhrade škody

Minister Matovič v pondelok večer v prešovskom Solivare po stretnutí so Zuzanou. (zdroj: RTVS)

PREŠOV. Kauza (ne)výhry pani Zuzany z prešovského Solivaru v očkovacej lotérii pokračuje.

O 400-tisíc eur prišla tak, že neskoro povedala heslo v priamom prenose žrebovania očkovacej lotérie Byť zdravý je výhra vysielanom na RTVS.

Živý prenos totiž sledovala na internete, kde bolo vysielanie oneskorené.

Dvadsaťsekundový limit jej preto nestačil, heslo povedala krátko po jeho vypršaní a o výhru tak prišla.

Formu žrebovania mnohí kritizovali. Či už pre prípad, že niekto nemohol sledovať prenos, lebo bol v práci, alebo aj vtedy, ak ho pozeral na internete s oneskoreným signálom

Ako sa podarí uhasiť túto očkovaciu blamáž, preveroval Michal Frank.

Právnik: Očkovacia lotéria nie je súťaž, ale protiepidemiologické opatrenie

Advokát Mgr. Tomáš Čentéš, PhD. (zdroj: Archív)

PREŠOV. Očkovacia lotéria v skutočnosti nie je lotériou, ani súťažou, ale protiepidemiologickým opatrením. Takto je definovaná zákonom.

Upozorňuje na to v rozhovore pre Korzár Tomáš Čentéš z Advokátskej kancelária Jančo a partneri, s. r. o., Bratislava.

Hovorí o tom, že pri striktnom výklade štatútu očkovacej súťaže neboli splnené podmienky na výhru, ale zároveň opisuje dôvody, prečo si pani Zuzana z prešovského Solivaru môže žiadať od štátu náhradu škody.

Viac k téme zisťoval Michal Frank.

Bývalého bossa Okoličányho súd oslobodil, syn Filip dostal tri roky

Filip na košickom súde, keď rozhodoval o väzbe v prípade incidentu v okrese Levoča. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Košické súdy sa už vyše päť rokov zaoberajú prípadom zmarenej dražby, za ktorou mal stáť bývalý boss košického podsvetia Róbert Okoličány, prezývaný Oki. Spolu s ním boli obvinení jeho syn Filip a štyria ďalší mladí Košičania.

Okresný súd Košice I vyniesol dva rozsudky, ktoré krajský súd zrušil. V prípade Róberta, ktorý si v druhom vypočul verdikt "nevinný", sa stal právoplatný.

Začiatkom augusta pribudol v spise aj tretí rozsudok a pre Filipa neznel najlepšie. Ako to celé na súde dopadlo, píše Róbert Bejda.

Aj v darčekovom obchode v oranžovom okrese musela ukázať potvrdenie

Každá prevádzka si môže sama určiť, koho pustí dnu. (zdroj: Ilustračné foto - Veronika Michalčíková)

KOŠICE. Košičanka navštívila v pondelok obchod s darčekovým tovarom. Na dverách predajne bolo vyvesené, že obslúžia len OTP, teda ľudí, ktorí sú očkovaní, testovaní alebo prekonali covid.

Košičanka prekonala covid, ukázala teda v obchode potvrdenie o prekonaní vírusu a dnu ju pustili.

V podobnej situácii sa môže ocitnúť od pondelka 16. augusta každý Košičan.

Od nového týždňa začali platiť nové pravidlá covid automatu, podľa ktorého sa zmeny týkajú deviatich oranžových okresov na východe Slovenska, vrátane štyroch okresov mesta Košice a okresu Košice–okolie.

Čo vlastne od vás môžu v obchodoch a v reštauráciách pýtať a na čo sa máte pripraviť? Viac v článku Lenky Hanikovej.

Jazierko, potôčik, bežecká trať, čitáreň. Snina získa relax zónu ako z veľkomesta

Jeden z troch návrhov na zmenu brownfieldu v Snine. (zdroj: www.sninaklima.sk)

SNINA. Dnes je to brownfield, teda nevyužívaný mestský priestor. Územie medzi tržnicou a Základnou školou P. O. Hviezdoslava by malo prejsť zásadnou zmenou.

Jej výsledkom bude nová oddychová zóna s prvkami zelene, vodného elementu a drobnej architektúry. V hre sú tri podoby novej relaxačnej lokality v tesnom dotyku s mestským centrom.

Prvý návrh ráta s hlavnou pešou spojovacou tepnou, kolmo na majú byť osadené prepájacie chodníčky k ostatným vstupom do územia parku.

Bližšie informácie o premene nevyužívanej mestskej zóny zisťovala Katarína Gécziová.

Východom sa prehnala búrka s vetrom. Ničila autá, oddeľovala časti pomníkov

Vietor nalomil aj stĺp verejného osvetlenia. (zdroj: HaZZ)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Silný nárazový vietor sprevádzaný búrkou narobil poriadnu spúšť. Prevrátené stromy končili na cestách a blokovali dopravu. Zasiahli však aj niekoľko áut, opreli sa o strechu či elektrické vedenie.

Najhoršia situácia bola v Košiciach, kde hasiči počas noci absolvovali 40 výjazdov. Na okolí ich bolo 13, v okrese Trebišov šesť, v Michalovciach a okolí mali hasiči dva výjazdy a v Rožňavskom okrese jeden.

Pobúrkovú situáciu zmapoval Kristián Sabo. Dôsledky dažďa v obci Snakov si prečítate tu.

Naozaj nám ostáva už len hanba za Igora?

Šéfredaktor Korzára Jaroslav Vrábeľ. (zdroj: )

Z očkovacej lotérie ako novej šou producenta Matoviča so šľachetným cieľom obšťastniť ťažko skúšaný slovenský národ by sa vďaka jeho osobnému vkladu mohlo časom stať aj voľné pokračovanie delikatesy televíznej zábavy s faceliftovaným názvom Pošta s výhrou alebo prehrou pre teba.

Vždy deň po dramatickom živom vysielaní s veselými moderátormi by poštár Igor vyrazil do nejakého bohom zabudnutého regiónu za čerstvo zdrveným neúspešným súťažiacim, ktorého by ľudsky uistil, že naňho myslí, a skúsi s právnikmi nájsť možnosť vyplatiť mu neférovo zmarenú výhru.

Aj o tejto čudnej šou treba hovoriť podľa šéfredaktora Korzára Jaroslava Vrábeľa.

Geotermálnu energiu chce spoločnosť Autonova využiť aj pre potreby historického objektu Vily Széchenyi v Tatranskej Lomnici. (zdroj: Korzár/Katarína Gécziová)

Pri geotermálnom vrte v Tatranskej Lomnici sme zlyhali, priznal Budaj

Vranov nad Topľou odkúpi pozemok od štátu, chce stavať križovatku

V Michalovciach sa zahniezdil nový vtáčí druh, dážďovník skalný

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Z celkového počtu nových prípadov je na východe len malá časť

Chlapec sa chcel previezť. (zdroj: FB Polícia SR - Košický kraj)

Štrnásťročný sadol na motocykel, jazdu ukončila zrážka s autom

Nočná jazda sa skončila nehodou, mladý vodič nafúkal viac ako 2,5 promile

Tínedžer sa pokúsil ukradnúť tovar z novinového stánku

Ľubomír Tupta. (zdroj: TASR)

Pridá sa k ďalším Slovákom klube. Tupta odchádza na hosťovanie do Česka

Hral v reprezentácii i KHL. Na skúške v Spišskej Novej Vsi však neuspel

Predstavenie Už ti nikdy nenaletím. (zdroj: Archív)

Známi herci v Košiciach a Prešovský Montmartre. Tipy na stredu 18. augusta

Varíme s Korzárom: Špagety s mäsovou praženicou



Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber , ako aj na odber našich ďalších newsletterov Výber redakcie Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .

