Newsletter. Povedz heslo, Zuzka! Prišla si o 400-tisíc. Igora pohrýzlo svedomie

Prvá šou sa skončila škandálom a výletom.

17. aug 2021 o 1:52 Jaroslav Vrábeľ

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Obvinený notár Kavečanský mal dvojmiliónovú poistku. Klienti z nej nedostanú nič

Polícia odviedla notára Kavečanského do väzby. (zdroj: M. K.)

KOŠICE. Košický notár Vojtech Kavečanský sa koncom apríla na dva dni stratil. Potom tvrdil, že ho uniesli a vykúpil sa štyrmi miliónmi eur z trezoru notárskeho úradu.

Objavili sa však aj fámy, že fingovaným únosom sa snaží zakryť chýbajúce peniaze klientov. A že ich minul aj na tipovanie športových výsledkov.

Prešlo pár mesiacov a z fám sú fakty. Začiatkom augusta polícia Kavečanského zadržala, lebo zistila, že s vyše miliónom eur na účtoch notárskych úschov jeho klientov narábal inak, ako mal.

Na sociálnych sieťach odštartovali diskusie ohľadom bezpečnosti peňazí v notárskej úschove, poistenia notárov či šance, akú majú Kavečanského klienti, že sa svojich peňazí niekedy dočkajú.

Na všetky tieto i ďalšie otázky hľadal Róbert Bejda odpovede u Notárskej komory SR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V okrese Bardejov prišla krátko po sebe ďalšia spúšť. Obce znova vytopilo

Prepadnutá vozovka na ceste prvej triedy pred odbočkou do obce Snakov. (zdroj: Michal Ivan)

Obce na severovýchode Slovenska v okrese Bardejov zasiahol živel aj druhý večer po sebe. Po nedeľňajších supercelách, keď vlna brala autá, miešačky a trhala cesty, sa ďalšia supercelárna búrka vytvorila aj v pondelok. Zasiahla obce, ktoré boli zatopené aj v nedeľu.

Prečítajte si reportáž Michala Ivana zo zaplavených obcí.

Sme bezmocní, zákazníci môžu klamať, hovoria prevádzkari v prvý deň nových pravidiel

OTP. Táto skratka je aktuálne nalepená na viacerých vývesných tabuliach podnikov. (zdroj: Jana Ogurčáková)

KOŠICE. OTP. Táto skratka v pondelok svietila na vstupe do mnohých gastroprevádzok. Väčšina reštaurácii sa rozhodla obslúžiť očkovaných, testovaných a tých, čo covid prekonali.

Reštaurácie tak reagujú na nový covid automat, ktorý zafarbil viacero okresov na východe Slovenska do oranžovej farby. Tá znamená ostražitosť a nové podmienky fungovania reštaurácií aj iných prevádzok.

Jana Ogurčáková zisťovala v pondelok situáciu v košickom centre.

Pred popradským akvaparkom čakali nezaočkovaní aj hodinu. Na antigénový test

Čakanie v rade na antigénový test pri popradskom akvaparku. (zdroj: Veronika Michalčíková)

POPRAD. Od pondelka platí aktualizovaný covid automat. Jedným z deviatich okresov, ktoré boli zaradené do oranžovej fázy ostražitosti, je aj okres Poprad. Nové, prísnejšie podmienky platia pre kúpaliská, reštaurácie či fitnescentrá.

Ako to vyzeralo v akvaparku a tiež v centre mesta, opisuje Veronika Michalčíková.

Matovič sa stretol so Zuzanou z Prešova, ktorá prišla v lotérii o 400-tisíc eur

Živé vysielanie relácie "Byť zdravý je výhra". (zdroj: printscreen rtvs.sk)

BRATISLAVA. V úvodnej epizóde očkovacej lotérie sa všetko schyľovalo k veľkému finále. Výška prípadnej výhry sa vyšplhala na úctyhodných 400-tisíc eur.

Moderátori spustili časomieru a na veľkej obrazovke v štúdiu sa zjavilo heslo. Zuzana z Prešova ho však doma stále nevidela. „Pozerám cez internet, čiže tu mám trošku lag,“ snažila sa ospravedlniť svoje mlčanie. Takto sa to v nedeľu začalo...

A už v pondelok si bol minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v Prešove osobne u Zuzany žehliť lotériovú nespravodlivosť, za ktorú ho kritizovalo celé Slovensko...

Najzaočkovanejšia obec z lotérie je dedina na východe len s 23 zaočkovanými obyvateľmi

Obyvateľov Legnavy pochválila za prístup k očkovaniu aj poslankyňa Národnej rady z Matovičovho OĽaNO Romana Tabák. (zdroj: FB Romana Tabák)

LEGNAVA, STARÁ ĽUBOVŇA. V nedeľu večer v prvej časti očkovacej lotérie vysielanej na RTVS moderátori Vera Wisterová a Marcel Forgáč medzi štatistikami o zaočkovanosti predstavili aj obec s najvyšším percentom zaočkovaných ľudí. Dedinka Legnava na severovýchode Slovenska v okrese Stará Ľubovňa má zaočkovaných 73,4 percenta obyvateľov.

Po tejto správe sa spustil potlesk a moderátorka Vera Wisterová to komentovala slovami, že jej to síce nejako nevychádza, ale inak je to famózne. Dedinka na severovýchode Slovenska v blízkosti hraníc s Poľskom s 95 obyvateľmi teda podľa štatistík dosiahla kolektívnu imunitu.

Lenka Haniková sa pozrela na to, čo je za vysokým percentom očkovaných.

Viete, kde v Prešove žil Pavol Országh Hviezdoslav? Centrum ukrýva príbehy i skvosty

Budovy v centre Prešova skrývajú mnohé príbehy. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Na prvý pohľad nenápadné budovy, pri bližšom skúmaní skvosty, navyše so skutočne nevšednou históriou. Aj také sú príbehy niektorých budov v centre Prešova.

Najmenší palác, najtajnejšia modlitebňa, anjeli, čierny i zlatý orol, súkromná kupola, študentské bydlisko Hviezdoslava, erb rodiny poznačenej škandálom, sídlo slobodomurárov či najslávnejšia hornouhorská kaviareň. Miesta na Hlavnej či v susedných uličkách, okolo ktorých chodia Prešovčania denne, pred desiatkami i stovkami rokov písali svoju často spletitú históriu.

O zaujímavých objektoch, ktoré by ste si inak možno ani nevšimli, píše Michal Frank.

Nie je to žiadny Disneyland. Jeden víkend na objavovanie Polonín nestačí

Turisti z celého Slovenska objavili Poloniny. (zdroj: Michal Frank)

ULIČ/ULIČSKÉ KRIVÉ. Národný park Poloniny patrí medzi turistami stále neobjavené skvosty Slovenska. Počas uplynulého víkendu však návštevníkov tohto najvýchodnejšieho kúta republiky, v blízkosti hraníc s Ukrajinou, rapídne pribudlo.

V rámci podujatia Objavte Poloniny mali ľudia možnosť dostať sa pod kožu tohto svojrázneho regiónu. Mohli zažiť cykloturistiku, výlet do pralesa, či dokonca v ňom prespať. Niektorí sa vydali po stopách prevádzačov, pozreli si hviezdy na najtmavšej oblohe na Slovensku, nezaťaženej svetelným smogom, alebo sa vytancovali na nefalšovanej rusnáckej zábave.

Vyskúšať si mohli remeslá, prípravu tunajších jedál, starostlivosť o kone či včely, navštíviť domček deduška Večerníčka, drevené chrámy, či oboznámiť sa s bohatou vojenskou históriou tohto kraja. To je len časť aktivít, ktoré sa cez víkend konali v obciach Stakčín, Stakčínska Roztoka, Topoľa, Runina, Ulič, Uličské Krivé, Zboj a Nová Sedlica v okrese Snina.

Náš kolega Michal Frank bol priamo v centre diania.

Ďalšie správy

Koncert na Kežmarskom hrade. (zdroj: Štefan Alexovits)

Fotogaléria: Na Kežmarskom hrade koncertovala skupina Peter Bič Project

Medzi Starou Ľubovňou a Chmeľnicou opravia vozovku špeciálnou technológiou

Do letnej školy na košickom Luniku IX sa prihlásilo 80 žiakov

Krimi

Ilustračné foto. (zdroj: HaZZ)

Utopenec z košického jazera stále nemá meno, pomôcť má analýza DNA

Mercedes sa zrazil so škodovkou, jej vodič zraneniam podľahol

Chlapci havarovali na bicykli bez pneumatík, jeden sa ťažko zranil

Deväťročný chlapec si sadol za volant a havaroval

On jazdil v protismere, ona nedala smerovku. Obaja nafúkali

Usmrtil päť mačiatok. Dal ich do vreca a hodil do potoka

Horskí záchranári pomáhali cyklistke v Slovenskom raji

Covid

Menej sa testuje, viac sa očkuje. (zdroj: Ilustračné - PSK)

Východ má jeden nový prípad, Slovensko sedem

Recept na dnes

Varíme s Korzárom: Špenátová roláda s bryndzovou plnkou

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber , ako aj na odber našich ďalších newsletterov Výber redakcie Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .