Varíme s Korzárom: Špenátová roláda s bryndzovou plnkou

Inšpirácia na letnú večeru.

17. aug 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Špenátová roláda s bryndzovou plnkou

Potrebujeme: 400 gramov mrazeného špenátového pretlaku, 2 vajíčka, 3 lyžice hrubej múky, 2 lyžičky prášku do pečiva, 2 lyžice oleja, 1-2 strúčiky cesnaku, štipku muškátového orieška, soľ, 100 gramov bryndze, 50 gramov zmäknutého masla

Postup: Špenát necháme voľne rozmraziť, zlejeme prebytočnú vodu a pridáme žĺtky a olej. Ochutíme soľou, štipkou muškátového orieška, prelisujeme cesnak a dobre rozmiešame. Do cesta vmiešame múku s práškom do pečiva a bielkový sneh. Cesto vylejeme na plech s papierom na pečenie a vložíme do vopred vyhriatej rúry. Pečieme na 170 stupňov Celzia približne 15 minút. Po upečení korpus preklopíme, papier na pečenie stiahneme, položíme naň vlhkú utierku a ešte horúci zrolujeme. Na náplň vymiešame bryndzu so zmäknutým maslom, ak je to potrebné môžeme dosoliť. Plnku rovnomerne rozotrieme na vychladnutú roládu a späť zrolujeme, uložíme do chladničky na minimálne dve hodiny.