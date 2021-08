Newsletter: Pozor na nabíjačky, mĺkvych developerov a čudné fóbie z covidu

Byty sú predané, o ulice sa nemá kto starať. Developer mlčí 10 mesiacov

Mesto súhlasilo, že preberie cesty, zeleň i osvetlenie, ale iba v hornej časti nového sídliska. Odpoveď vlastníka na návrh nemá. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Desať mesiacov čaká košický magistrát na odpoveď developera na návrh, v ktorom mesto súhlasí s bezodplatným prevzatím časti sporných ciest, chodníkov, zelene i verejného osvetlenia v okolí bytového komplexu v štvrti „Na hore“.

V súčasnosti vlastní pozemky, ako i komunikácie a verejné osvetlenie, spoločnosť Vitra, ktorá postavila medzi sídliskom Dargovských hrdinov a Sečovskou cestou 175 bytov.

Po dokončení žiadal developer samosprávu, aby prevzala majetok ako aj zodpovednosť za jeho údržbu a prevádzku. To radnica dlhodobo odmietala. Dôvodom bolo to, že niektoré úseky ciest nespĺňajú príslušné normy.

Na aktuálny stav doplácajú obyvatelia, ktorí musia platiť za údržbu verejného priestoru z vlastného vrecka, upozorňuje Michal Lendel.

Futbalový štadión v Prešove: Čo potrebujú vyriešiť a kedy sa môže začať stavať

Futbal Tatran Aréna v Prešove. (zdroj: Ing. arch. Ľubomír Sakala, Ing. arch. Martin Sakala )

PREŠOV. Mesto Prešov sa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pustilo do výstavby futbalového štadióna.

Od novembra minulého roka je už známy aj zhotoviteľ stavby, s ktorým bola koncom marca podpísaná zmluva o dielo.

Tá však ešte stále nie je platná. Protimonopolný úrad čaká na oficiálnu žiadosť, informuje Michal Ivan.

V noci nabíjal mobil, zapálil sa mu gauč, na ktorom spal

Takto dopadol gauč po požiari v Košiciach. (zdroj: LTS)

KOŠICE. Hasiči majú za sebou zásah spojený s nabíjaním mobilného telefónu a následným požiarom.

Privolali ich na Mládežnícku ulicu v košickej mestskej časti Šaca. V byte horela časť gaučovky. Podľa našich informácií príčinou bol mobilný telefón zapojený v nabíjačke.

Hasiči v článku Kristiána Saba radia, čo robiť v prípadoch, ak už dôjde k požiaru, ale aj to, ako predchádzať podobným udalostiam.

Mal pocit, že zo žltého lístka z pošty sa nakazil covidom. Zavolal hasičov aj policajtov

Tento lístok muža vystrašil. (zdroj: HaZZ)

KOŠICE. Kuriózny zásah majú za sebou košickí hasiči a policajti. Tí boli privolaní k údajne kontaminovanej poštovej zásielke.

Po príchode a pri zásahu v plnej výzbroji zistili, že ide o klasický žltý lístok od pošty.

Obyvateľ bytu záchranným zložkám tvrdil, že je v karanténe, keďže je covid pozitívny. Viac už v texte Kristiána Saba.

V Korzárlande už deti píšu články do táborových novín a užívajú si v bazéne

V prvý deň sa deti rozdelili do oddielov a vyrábali si vlajky. (zdroj: FB CK Elán - detské tábory)

SNINA. Na osem dní sa pre 80 detí z celého východného Slovenska stal v nedeľu novým domovom Vihorlat Resort na Sninských rybníkoch.

Deti v tábore Korzárland sa už rozdelili do oddielov a pustili sa do náročnej novinárskej práce, teda do písania článkov do novín Korzárik, ale vychutnávajú si aj zábavu v hotelovom areáli.

Ďalšie správy

Budova kina Družba v Košiciach. (zdroj: TASR/František Iván)

Koncerty, filmy, kaviareň. Zo schátraného kina Družba by mohol byť kultúrny stánok. Spoluautorom projektu je Igor Timko.

Šarišským Čiernym sa prehnala búrka, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Vodný tok zahatali popadané stromy.

Po búrkach na východe ostali na cestách popadané stromy. Hasiči zasahovali 12-krát.

V humenskej mestskej časti Dubník otvorili nové multifunkčné ihrisko. Náklady dosiahli takmer 68 100 eur.

Uspeli v hlasovaní. Na trebišovskom sídlisku Juh im vybudovali altánok. Peniaze išli z participatívneho rozpočtu.

Na chodníku pri Hrebienku skolabovala 64-ročná Slovenka. Ležať ju našli turisti, zavolali pomoc.

Kopanecké lúky opäť zachraňovali ručnými kosami. Tráva poputuje k miestnym farmárom. Prišlo zhruba sto koscov.

V Rakúsoch sa prehrabovali vo vyhodenom odpade. Chceli zistiť, čoho sa ľudia zbavujú. Problematická je rómska osada.

Krimi a dopravný servis

Ukrajinec mal na hraničnom priechode prihlásiť iba jeden liter alkoholu a 40 kusov cigariet. (zdroj: financnasprava.sk)

Ukrajinec prekročil limit na dovoz tabaku 850-krát. Už ho aj odsúdili. Únik na cle a daniach vyčíslili na 6 655 eur.

V Runine zadržali osem Afgancov bez cestovných dokladov. Majú trojročný zákaz vstupu na Slovensko a do celej Európskej únie.

Na Dargove dostal šmyk, skončil v priekope. Zranili sa dve osoby. Vodič pred jazdou nepil.

Bocian aj veža. V Bardejove plánujú upraviť stredy dvoch kruhových križovatiek. Doposiaľ do nich zasahovať nemohli.

Prešov podpísal kúpnu zmluvu na ďalších deväť dieselových autobusov. Na cesty by mali vyraziť v novom roku.

Na Jarkovej ulici v Prešove pribudli nové parkomaty. Ide o časť, ktorá sa nachádza v červenom tarifnom pásme.

Koronavírus

(zdroj: ilustračné - KSK)

Košická župa bude očkovať v nákupných centrách aj veriacich vo farnostiach. Vakcínu budú podávať i pri staniciach.

Najviac nakazených pribudlo v Košickom kraji. Už deviaty deň po sebe bol bez obetí. Deltu objavili v 96 percentách vzoriek.

Postcovidových pacientov v sanatóriu v Tatranskej Polianke presúvajú už až na zimu. Žiadateľov je čoraz viac.

Foto dňa

Ručné kosenie Kopaneckých lúk sa konalo po tretí raz. (zdroj: npslovenskyraj.sopsr.sk)

Recept na dnes

(zdroj: Archív Fotolia)

Varíme s Korzárom: Cestovinový šalát s tuniakom a brokolicou. Skvelá večera i obed do práce.

