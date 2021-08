Varíme s Korzárom: Makaróny so syrom

Klasika, ktorá nesklame.

7. aug 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Makaróny so syrom

Potrebujeme: 400 g makarónov, 3 plátky masla, 2 – 3 lyžice hladkej múky, 600 ml mlieka, 250 g syra čedar do cestovín, 150 g syra eidam na posypanie, lyžicu horčice, strúhanku podľa potreby, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Makaróny uvaríme v osolenej vode. Medzitým vo väčšom hrnci zohrejeme maslo. Za stáleho miešania pridáme múku, krátko ju opražíme a prilejeme mlieko. Na najmenšom plameni privedieme k varu a miešame do zhustnutia. Pridáme horčicu podľa chuti. Osolíme a okoreníme. Do omáčky pridáme nastrúhaný syr a miešame, kým sa celkom nerozpustí. Scedené makaróny zmiešame so syrovou omáčkou. Preložíme ich do zapekacej misy a povrch posypeme nastrúhaným syrom a strúhankou. Pečieme vo vyhriatej rúre pri teplote 180 stupňov dozlatista.