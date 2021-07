Varíme s Korzárom: Slaný lososový koláč

Inšpirujte sa chuťou Libanonu.

30. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slaný lososový koláč

Potrebujeme na cesto: 2,5 šálky (š) hladkej múky, 1 čajovú lyžičku (ČL) soli, 1 ČL cukru, 2 studené maslá nakrájané na malé kocky, 2 ČL bieleho alebo jablčného octu, prípadne citrónovej šťavy, 1/2 š ľadovej vody.

Na plnku: 6 veľkých vajec, 1,5 š šľahačkovej smotany, 680 g mäsa z divokého lososa, 3 póry, 1/3 š oleja, soľ a mleté čierne korenie podľa chuti, 2 ČL karí, 1 polievkovú lyžicu nadrobno posekaného čerstvého kôpru, 1 š postrúhaného syra gruyère.

Postup: Suché suroviny na cesto zmiešame v miske, potom do zmesi prstami votrieme na kocky nakrájané studené maslo. Postupne prilievame vodu a ocot, pričom stále miešame, kým zmes nedrží pohromade. Cesto vyhnetieme, vyformujeme do gule, zabalíme do fólie, dlaňou roztlačíme do tvaru disku a dáme odstáť do chladničky na 30 minút.

Medzitým si pripravíme plnku. Lososa dáme na mriežku vloženú do hrnca s vodou, zakryjeme a necháme ho asi 7 minút pripravovať na pare. Potom odstavíme a necháme, aby zvyšné teplo dokončilo prípravu mäsa, dávame však pozor, aby sa nám pri tom nevysušilo. Keď bude dostatočne uvarené, hrniec odokryjeme a lososa necháme vychladiť na takú teplotu, aby sa s ním dalo narábať ručne. Vtedy ho potrháme nadrobno, pričom pri tom odstránime všetky kosti, kožu i nadbytočný tuk.

Pór očistíme, nakrájame na malé kúsky, namočíme do vody, aby sme odstránili všetku nečistotu, a zlejeme. Krátko ho opečieme na oleji, masle alebo kombinácii oboch, kým nezmäkne, prikryjeme a pod pokrievkou ho necháme variť, kým nebude sklovitý. Odokryjeme, počkáme ešte, kým sa nezredukuje prípadná nadbytočná tekutina, a dochutíme s karí korením, soľou či čímkoľvek podľa chuti.

Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Cesto vyberieme a necháme zohriať na izbovú teplotu (alebo v mikrovlnke na 30 sekúnd) a vyvaľkáme na pomúčenej doske tak, aby zapasovala do vymastenej a papierom na pečenie vyloženej formy na pie. Prebytočné kusy odrežeme a dno poriadne poprepichujeme vidličkou. Prikryjeme ho ďalším kusom papiera na pečenie a vysypeme naň suchú fazuľu, aby sme ho zaťažili. Pečieme v rúre asi 30 minút dozlatista.

V miske rozšľaháme vajíčka so smotanou, lososom, pórom, syrom a korením so soľou. Zmes vylejeme do predpečenej krusty a pečieme ďalších 30 minút, kým všetko nezatuhne. Podávame teplé.

Zdroj: tasteofbeirut.com