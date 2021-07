Pečieme s Korzárom: Čučoriedkové mafiny

Šťavnaté a bez veľkej námahy.

29. júl 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Čučoriedkové mafiny

Potrebujeme: 120 gramov hladkej múky, 90 g hrubej múky, 2 lyžičky prášku do pečiva, štipku soli, 35 g mandlí, 50 g cukru, 110 g roztopeného masla, 120 ml mlieka, 2 vajíčka, 2 lyžičky vanilkového extraktu, 400 g čučoriedok

Postup: Mandle rozsekáme na drobné kúsky a zmiešame ich s cukrom. Do väčšej misy vsypeme múku, prášok do pečiva, štipku soli a cukor s mandľami. V druhej mise zmiešame mokré ingrediencie- maslo, mlieko, vajíčka, vanilkový extrakt a premiešame. Do plechu na mafiny vložíme papierové alebo silikónové košíčky a zapneme rúru na 180 stupňov Celzia. Do sypkej zmesi vlejeme tekutú a miešame, kým nevznikne hladké cesto. Na záver do neho zľahka vmiešame čučoriedky. Lyžicou dávkujeme cesto do košíčkov, ideálne je ich naplniť do dvoch tretín. Mafiny vložíme do rúry a pečieme približne dvadsať minút.

