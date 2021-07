Varíme s Korzárom: Caprese cestoviny s vinaigrette dresingom

Ľahký letný obed plný čerstvých chutí.

28. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Caprese cestoviny s vinaigrette dresingom

Potrebujeme na vinaigrette dresing: 60 ml balzamikového octu, 120 ml olivového oleja, 2 pretlačené strúčiky cesnaku, 1 malú najemno nakrájanú cibuľu alebo šalotku, 1 polievkovú lyžicu (PL) dijonskej horčice, 1 PL medu alebo agáve, 2 čajové lyžičky talianskej zmesi byliniek, soľ a čierne korenie podľa chuti

Na cestoviny: 450 g akýchkoľvek cestovín, 1 červenú cibuľu (alebo polovicu zväzku jarnej cibuľky, pažítku, prípadne oboje) 300 g rozpoltených cherry paradajok, 1 na kocky pokrájané avokádo, 80 ml vinaigrette dresingu alebo pesta, soľ a mleté čierne korenie, červenú papriku alebo čili korenie, 1 - 2 PL citrónovej šťavy

Na vrch. 4 PL píniových orieškov, mozzarellu, čerstvú bazalku

Postup: Všetky suroviny na dresing dáme do uzatvárateľného pohára a dobre zatrasieme, aby sa ingrediencie prepojili.

Cestoviny uvaríme podľa návodu na obale do al dente. Potom ich zlejeme a premiestnime do veľkej misky. Pridáme 3 - 4 lyžice dresingu a zamiešame, čo pomôže cestovinám, aby sa nelepili. Medzitým si pokrájame zeleninu a mozzarellu na menšie kúsky. Na rozohriatej panvici nasucho za stáleho miešania dozlatista opražíme píniové oriešky a dáme bokom.

Do misky s cestovinami vmiešame všetku zeleninu, zvyšok dresingu i citrónovú šťavu. Podľa potreby dochutíme soľou, mletým čiernym korením, červenou paprikou alebo čili. Podávame s pokrájanou mozzarellou, čerstvou bazalkou a opečenými píniovými orieškami. Zvyšný dresing dáme do uzatvorený do chladničky, kde vydrží asi týždeň.

Zdroj: biancazapatka.com