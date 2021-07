Pečieme s Korzárom: Makové buchty s čučoriedkovým kompótom

Domáce dobroty ako od babičky.

26. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Potrebujeme na buchty: 500 g múky 1 balenie sušeného aktívneho droždia 50 g cukru, 75 g mletého maku, 200 ml mlieka, 2 vajíčka, 80 g mäkkého masla

Na kompót: 400g čučoriedok, 40 - 60 g cukru, 1 (čajovú lyžičku) ČL vanilkového extraktu alebo 1 balenie vanilkového cukru, 1,5 ČL kukuričného škrobu

Postup: Čučoriedky spolu s cukrom a extraktom (alebo vanilkovým cukrom) varíme asi 2-3 minúty, potom pridáme škrob, rozmiešaný v 2 lyžičkách studenej vody, a privedieme k varu. Odstavíme a necháme vychladnúť.

V miske spolu zmiešame múku, sušené droždie, cukor, štipku soli a mletý mak. Pridáme vlažné mlieko, maslo nakrájané na kocky a vajíčka a všetko vyhnetieme do cesta. Prikryjeme ho fóliou a necháme postáť na teplom mieste hodinu, kým nezdvojnásobí svoj objem. Potom ho krátko prehnetime na pomúčenej doske, vyformujeme do hrubého hada, pokrájame na 12 až 15 kúskov a tie vytvarujeme do guličiek. Poukladáme ich vedľa seba do menšieho vymasteného plechu alebo zapekacej nádoby, prikryjeme a necháme kysnúť ešte 30 minút.

Medzitým nahrejeme rúru na 180 stupňov. Po nakysnutí buchty potrieme roztopeným maslom a vložíme do rúry na 25 až 30 minút, kým nebudú zlatisté. Pred podávaním môžeme posypať práškovým cukrom a poliať čučoriedkovým kompótom a redším vanilkovým pudingom.

Zdroj: klaraslife.com