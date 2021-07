Varíme s Korzárom: Citrónový krém

Nevšedný postup, lahodný výsledok.

24. júl 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Citrónový krém

Potrebujeme: 200 mililitrov šľahačkovej smotany (33 percent a viac), 6 polievkových lyžíc kryštálového cukru, jeden citrón, ovocie na ozdobu

Postup: Smotanu prelejeme do hrnca s hrubším dnom. Pridáme cukor a kôru z dobre umytého citróna. Začneme miešať a zohrievať. Od momentu, keď sa roztopí cukor, zmes varíme na malom plameni približne 5 minút. Odstavíme z tepla, prilejeme šťavu z celého citróna a premiešame. Smotana sa okamžite začne zrážať. Necháme 20 minút odstáť. Na povrchu sa vytvorí jemná koža. Cez sitko zmes prelejeme a rozdelíme na jednotlivé porcie. Dáme do chladničky aspoň na 2 hodiny. Krém stuhne do konzistencie pudingu.

