Pečieme s Korzárom: Cibuľový koláč

Ľahký a šťavnatý.

21. júl 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Cibuľový koláč

Potrebujeme: 300 gramov polohrubej múky, 300 mililitrov mlieka, 20 gramov droždia, štipku cukru, soľ, tri vajíčka, 50 gramov múky, pol kila cibule, lyžicu oleja, zväzok jarnej cibuľky, 200 gramov kyslej smotany, mleté čierne korenie, mletú rascu, 100 gramov slaniny

Postup: Do preosiatej múky urobíme jamku a vlejeme do nej vlažné mlieko, rozdrobíme droždie, pridáme cukor a pár minút počkáme, aby sa droždie aktivovalo. Pridáme jedno vajíčko, zmäknuté maslo, soľ a vypracujeme vláčne cesto. Prikryté ho necháme odpočívať minimálne pol hodinu. Medzitým očistíme cibuľu, rozkrájame ju na kolieska. V panvici na lyžici oleja opražíme slaninu pokrájanú na menšie kúsky, pridáme cibuľu a opražíme. Plech potrieme olejom a rukou do neho vtlačíme cesto, vytvoríme okraje, aby nič nevytieklo. Smotanu rozmiešame so zvyšnými vajíčkami, zalejeme opraženú cibuľu so slaninou, dochutíme korením a v prípade potreby dosolíme. Zmes nalejeme na cesto, dáme piecť do rúry. Cibuľový koláč pečieme na 180 stupňov necelú hodinu.