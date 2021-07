Víkendové čítanie: Novinky tvorcov obľúbenej Loli paradičky, o poklade v Jasove

Výber príbehov, rozhovorov a reportáží.

18. júl 2021 o 0:00 Anna Novotná

Loli paradička číslo 2 nebude, ale tešiť sa môžeme na nový východniarsky film

Viťo Staviarsky a jeho nadané deti. (zdroj: archív)

Viťo, Marka, Richard a Juraj Staviarski z Prešova naozaj nepatria k bežným rodinám. Do vienka dostali obrovský talent a ten pretavili do rôznych knižných či filmových diel. Celoslovenský úspech zaznamenali filmom Loli paradička, ktorý v kinách videlo 123-tisíc divákov. A to je na naše pomery naozaj skvelé číslo.

A hoci by si mnoho divákov želalo aj pokračovanie príbehu krásnej mladej Rómky a jej lásky z jarmoku, Staviarski Loli dvojku neplánujú.

Ako však prezradila filmová producentka Marka, na obzore je nová snímka.

Jej otec Viťo a brat Richard momentálne píšu scenár, opäť to bude z východu a jeho predlohou bude čiastočne kniha Kivader.

Prečítajte si rozhovor s touto šikovnou Prešovčankou.

Pripravil ho Michal Frank.

Tajomstvá viazané v starej koži

Kúsok z jasovského knižničného pokladu. (zdroj: Korzár/Daniela Marcinová)

Kláštorné knižnice sú na celom svete hotovou pokladnicou. V prekrásnych historických priestoroch sa ukrýva ohromné bohatstvo v podobe vzácnych zväzkov, starých príbehov či diel veľkých majstrov pera.

Môžeme sa len tešiť, že takého knižnice máme aj na východe Slovenska.

Jedna z nich sa ukrýva v premonštrátskom opátstve v Jasove a je označovaná za najväčšiu súkromnú historickú knižnú zbierku na Slovensku.

Hlavná miestnosť knižnice je postavená v podobe reprezentačnej barokovej sály. Zdobená je bohatými stropnými maľbami od významného umelca Johanna Lucasa Krackera, ktorý sa spolu so svojím tímom podpísal aj pod interiérovú a exteriérovú výzdobu celého kláštorného komplexu.

V tejto reportáži vás pozývame na jej prehliadku.

Pripravila ju Daniela Marcinová.

Stačí pár minút a hladina sa zavrie

Radoslav Heštera. (zdroj: archív R.H.)

Toho roku sa kúpacia sezóna začala noazaj veľmi smutne. Utopilo sa už veľa ľudí. A boli medzi nimi aj mladí chlapci, ktorí mali život pred sebou.

Čo by ste robili, ak by ste videli človeka, ktorého pohltí vodná hladina? A viete, ako mu treba správne pomôcť, čo robiť a čo nie?

Prezident Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža Radoslav Heštera opisuje aj pre laikov, ako postupovať, keď zbadáme topiaceho sa, a upozorňuje, že sa takáto situácia nemusí stať len na otvorenej vodnej ploche, ale aj doma vo vlastnom bazéne.

Viac si prečítajte v tomto zaujímavom a užitočnom rozhovore.

