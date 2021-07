Varíme s Korzárom: Bazové kocky s limetkou a mätou

Studená a svieža pochúťka.

15. júl 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Bazové kocky s limetkou a mätou

Potrebujeme: jeden hrnček vody, pol hrnčeka bazového sirupu, hrsť mätových lístkov, šťavu z polovice limetky, lyžicu agaru (prírodná želírujúca látka).

Postup: Do menšieho hrnca vlejeme vodu, vložíme do nej mätové lístky a necháme zovrieť. Po zovretí mätu vyberieme, vo vode rozmiešame práškový agar a povaríme dve minúty. Stiahneme zo sporáka, vlejeme sirup a limetkovú šťavu a dobre premiešame. Zmes vlejeme do nízkej nádoby, malého plechu alebo do silikónových formičiek. Vložíme do chladničky.

Bazová zmes je do hodiny v chladničke pevná a môžeme ju rozkrájať nožom na kocky alebo vykrajovať rôzne tvary. Bez väčších problémov sa bude dať vybrať aj zo silikónovej formy. Konzumujeme ako svieži dezert alebo pridávame do drinkov.

