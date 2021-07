Varíme s Korzárom: Pečené bravčové karé s balzamikovou marinádou

Obed, na ktorom si pochutí celá rodina.

14. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Pečené bravčové karé s balzamikovou marinádou

Potrebujeme: 160 ml balzamikového octu, 60 ml medu, 45 ml olivového oleja, 45 ml sójovej omáčky, 5 cm kúsok zázvoru, 4 až 5 strúčikov cesnaku, 2 polievkové lyžice (PL) pálivej omáčky, mleté čierne korenie, 1 PL rybacej omáčky (voliteľné), 1 - 1,25 kg bravčového karé bez kostí

Postup: Zázvor a cesnak olúpeme a nakrájame nadrobno. V miske zmiešame balzamikový ocot, med, olej, sójovú omáčku, zázvor, cesnak, pálivú a rybaciu omáčku. Marinádu prelejeme do zipsovacieho vrecka, vložíme do nej karé, zatvoríme tak, aby sme vytlačili prebytočný vzduch a dáme odstáť do chladničky na 24 hodín. Počas toho párkrát vrecko popretáčame.

Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Mäso položíme do plytkého pekáča a podlejeme vodou tak, aby siahala do výšky 1 cm. Ak máme doma nejaké otvorené zvyšné biele víno, môžeme použiť aj to.

Mäso dáme piecť na 50 minút až hodinu. Počas procesu ho každých 10 až 15 minút hojne polievame zvyšnou marinádou, vodou alebo vínom. Pred krájaním karé necháme odstáť a vychladnúť asi na 10 minút pod alobalom, pričom ho ešte párkrát polejeme.

Zdroj: davidlebovitz.com