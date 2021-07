Maškrtíme s Korzárom: Zmrzlina s jablkovým ciderom

Netradičné letné osvieženie.

12. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Zmrzlina s jablkovým ciderom

Potrebujeme: 1 šálku (š) jablkového cideru, 1/4 š kryštálového cukru, 1 š plnotučného mlieka, 1 š šľahačkovej smotany, 1/4 čajovej lyžičky škorice, 3 vaječné žĺtky

Postup: V hrnci si zmiešame cukor s ciderom a varíme asi 25 minút, kým sa ich objem nezredukuje na asi 90 ml. Potom zmes odstavíme a vmiešame do nej mlieko, smotanu a škoricu.

Žĺtka si vyšľaháme a pomaličky do nich zapracujeme aj horúcu ciderovú zmes.Potom ju prelejeme späť do hrnca a za častého miešania varíme, kým nehnustne tak, aby pokryla chrbát lyžice.

Zmes precedíme a dáme do ľadového kúpeľa, kým nedosiahne izbovú teplotu, potom ju dáme úplne vychladiť do chladničky. Studenú zmes prelejeme do vhodnej nádoby, prikryjeme a dáme do mrazničky stuhnúť, pričom ju miešame každých 30 až 45 minút, aby sa nevytvorili ľadové kryštáliky.

Zdroj: chocolatemoosey.com