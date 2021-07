Varíme s Korzárom: Marinované bravčové špízy s tzatziki feta dipom

Tip na víkendovú grilovačku.

11. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Marinované bravčové špízy s tzatziki feta dipom

Potrebujeme na marinádu: 1/2 šálky (š) olivového oleja, 6 polievkových lyžíc (PL) čerstvej citrónovej šťavy, 1/4 š balzamikového octu, 2 PL oregana, 1 PL cukru, 4 čajové lyžičky (ČL) papriky, 4 ČL sušeného cesnaku, 4 ČL sušenej cibule, 2 ČL mletej škorice, 1 ČL soli, 1/2 ČL kajenského korenia

Na špízy: 900 g bravčovej sviečkovice, 2 červené papriky, cherry paradajky, 2 malé cukety, 1 veľkú cibuľu, 2 tekvice (letné odrody), 2 čerstvé citróny

Na dip: 1 veľkú olúpanú uhorku, 1 ČL soli, 220 g zmäknutého a vyšľahaného krémového syra, 1/3 š feta syra izbovej teploty, 1 š gréckeho jogurtu alebo kyslej smotany, 3 strúčiky cesnaku, 1/3 š čerstvého kôpru, 2 PL čerstvej citrónovej šťavy, 1 PL červeného vinneho octu, soľ a mleté čierne korenie podľa chuti

Postup: Mäso, cibuľu a papriku nakrájame na centimetrové kúsky, cuketu a tekvicu na polcentimetrové. Citrón pokrájame na mesiačiky a dáme bokom.

Mäso preložíme do uzatvárateľného vrecka. Všetky suroviny na marinádu spolu vymiešame, prelejeme ňou sviečkovicu, vrecko zatvoríme a dáme odstáť do chladničky na štyri až šesť hodín.

Medzitým si pripravíme dip. Uhorku nakrájame na malé kúsky, ktoré dáme do jemného sitka a posolíme asi polovicou lyžičky soli. Po 15 minútach kúsky popritláčame chrbtom lyžice, aby sme precedili čo najviac nadbytočnej šťavy, a dáme bokom. Krémový syr a fetu dáme do kuchynského robota a vymiešame do krémovej konzistencie. Potom pridáme aj ostatné suroviny na dip vrátane uhorky a ešte raz premiešame, aby sa všetko prepojilo. Hotový dip preložíme do chladničky. Pred podávaním ho môžeme trocha zriediť mliekom, ak bude treba.

Vymastený gril dáme zohriať na strednú teplotu. Namarinované mäso ponapichujeme na špízové ihly, pričom ho prestriedame s nakrájanou zeleninou (ak používame drevené ihly, necháme ich pred grilovaním namočené vo vode aspoň 30 minút). Takto pripravené špízy grilujeme asi 2 až 3 minúty z každej strany, pričom ich ešte potierame zvyšnou marinádou. Potom počkáme asi 5 minút a na záver ich pokvapkáme šťavou z nakrájaného citróna.

Poznámka: Špízy sa dajú piecť aj v rúre, rozohriatej na 230 stupňov. Na vymastený plech s mriežkou a alobalom (pre jednoduchšie čistenie) si ich rovnomerne poukladáme, potrieme zvyšnou marinádou a pečieme 12 až 16 minút, kým sa mäso neprepečie. V polovici procesu ich môžeme pootáčať. Taktiež ich po krátkej pauze na chladenie pred podávaním pokvapkáme citrónovou šťavou.

Zdroj: snowflakesandcoffeecakes.com