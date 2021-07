Varíme s Korzárom: Zapekaná cuketa s tuniakom

Zo záhradky priamo na stôl.

8. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Zapekaná cuketa s tuniakom

Potrebujeme: 680 g malej cukety, 2 a 1/2 čajovej lyžičky (ČL) soli, 1 polievkovú lyžicu (PL) olivového oleja, 200 g natenko nakrájanej jarnej cibuľky, 1 a 1/2 ČL nasekaných čerstvých lístkov tymianu, mleté čierne korenie, štipku čili korenia, 2 140-gramové plechovky tuniaka v oleji, 130 g strúhaného syra (ementál, čedar, švajčiarsky a podobne)

Postup: Cukety umyjeme, odrežeme konce a prekrojíme pozdĺžne na štvrtiny. Ak sú kúsky väčšie, tak ešte aj priečne rozpoltíme. Uložíme ich do cedidla, posolíme a necháme odstáť asi hodinu až dve, kým nevypotia prebytočnú vodu. Počas toho ich môžeme párkrát poprehadzovať.

Na horúcom oleji opečieme jarnú cibuľku ochutenú tymianom, čiernym korením, soľou a čili. Keď cibuľka zmäkne, odstavíme ju a dáme bokom.

Rúru predhrejeme na 230 stupňov. Cuketu osušíme kuchynskou utierkou a poukladáme na plech reznou stranou dole aj s trochou olivového oleja a pečieme asi 15 minút, kým nezmäkne. Kúsky potom preložíme do plytkej zapekacej nádoby, do ktorej ich poukladáme v rovnomernej vrstve. Posypeme ich opečenou jarnou cibuľkou a aj zliatym a rozdrobeným tuniakom. Na záver všetko zakryjeme strúhaným syrom a dáme do rúry na asi 10 až 15 minút, kým sa syr neroztopí a všetko v nádobe neprehreje.

Zdroj: davidlebovitz.com