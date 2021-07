Newsletter: Záhada. Magistrát nevie, čo akadémii povolil. Náš terorista chce slobodu

Psychológ vysvetľuje myslenie konšpirátorov.

2. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Za výbuch pri McDonalde ho súdili ako prvého slovenského teroristu. Žiada prepustenie

Ladislav Kuc na košickom súde v januári 2018. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Každý odsúdený, ktorý si trest odpykáva vo väzení, má po určitom čase právo podať si žiadosť o podmienečné prepustenie na slobodu. V závislosti od závažnosti paragrafu buď po uplynutí polovice, dvoch tretín alebo troch štvrtín trestu.

Túto možnosť využil aj Košičan Ladislav Kuc, ktorý bol niekoľko mesiacov odsúdený ako prvý slovenský terorista.

Vyslúžil si to odpálením nástražného výbušného systému pred prevádzkou McDonald´s na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach a ďalším konaním, ktoré mu predchádzalo. Napokon bol odsúdený za iné trestné činy na 12-ročné väzenie.

Odpykáva si ich v leopoldovskej väznici, kde napísal svoju žiadosť o podmienečné prepustenie. Ako Okresný súd v Trnave rozhodol, píše Róbert Bejda.

Magistrát Košíc povolil na letisku vrtuľníkovej akadémii stavbu, o ktorej vraj nevedel

Vrátnica vrtuľníkovej akadémie. (zdroj: archív)

KOŠICE. Pri vstupe do vrtuľníkového výcvikového strediska spoločnosti Slovak Training Academy pribudla vlani nová budova vrátnice.

Zariadenie pre budúcich pilotov sídli v areáli medzinárodného Letiska Košice.

O malej novostavbe, ktorá je od hlavnej pristávacej plochy vzdialená zhruba 450 metrov, nevedeli najprv podľa svojho vyjadrenia nič na stavebnom úrade mesta Košice ani na štátnom Dopravnom úrade.

Neskôr sa ukázalo, že kladné stanovisko k stavbe existuje.

Čo o záhadnej budove tvrdia jednotlivé strany, si prečítate v článku Michala Lendela.

Košický kraj môže tretia vlna silno zasiahnuť. Zaočkovaná nie je ani tretina obyvateľov

Mobilná očkovacia jednotka chodí najmä do odľahlejších miest. (zdroj: Ilustračné - TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V Košickom kraji je proti covidu-19 zaočkovaných len 31 percent obyvateľov.

S 23 percentami je na chvoste okres Gelnica.

Najviac zaočkovaných ľudí je v Košiciach - 39 percent.

Vyplýva to z dát Únie miest Slovenska, ktoré zozbierali na základe podrobných anonymizovaných informácií o zaočkovaných podľa trvalého bydliska.

Čo plánuje urobiť rezort zdravotníctva, aby podporil očkovanosť, zisťovala Lenka Haniková.

Psychológ: Aj vzdelaní sa nechcú očkovať, pomôcť môže suseda, Sagan, Vlhová i politici

Psychológ Jozef Bavoľár. (zdroj: archív)

Ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, sa napríklad domnievajú, že farmapriemysel je skorumpovaný. Tento jav sa podľa Bavoľára nezrodí z ničoho nič.

"Dôležité je to, že u daného človeka je už vopred nejaké „konšpiračné“ nastavenie, snaha hľadať za všetkým nejaké iné príčiny, ľudí, ktorí ovládajú to, čo sa okolo neho deje. Pravdepodobne veria aj v alternatívne vysvetlenia pádu dvojičiek v New Yorku, neexistenciu pristátia ľudstva na Mesiaci či vo vplyv 5G vysielačov na šírenie koronavírusu,“ vysvetľuje.

Psychológ Jozef Bavoľár odpovedal na otázky Lenky Hanikovej.

Firmy dlhujú Prešovu na daniach vyše milión eur. Podľa experta ich vymáha chabo

Mestský úrad v Prešove. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Takmer 1,3 milióna eur by pribudlo do mestskej kasy v Prešove, ak by všetky právnické osoby mali voči nej vyrovnané daňové nedoplatky.

Je to zhruba taká suma ako rozpočtový náklad na opravu celého nákupného centra Opál na Sekčove.

Medzi zverejnenými dlžníkmi figurujú aj také spoločnosti, ktoré sú v dobrej finančnej kondícii.

Rebríčku kraľuje zbrojárska akciová spoločnosť Delta Defence, ktorá mestu dlhuje takmer 85-tisíc eur.

To je suma, za ktorú postavilo mesto napríklad vyše tridsať parkovacích miest Pod Hrádkom.

Parkovacích miest je nedostatok aj inde.

Prečo sa mestu nedarí efektívne vymáhať daňové nedoplatky od firiem, ktoré majú dostatočný majetok a príjmy, zisťoval Michal Frank.

Krajčího nominant v košickej záchranke končí, Lengvarský ho odvolal

Bystrík Mucha (vľavo) na jednom zo stretnutí s ministrom Lengvarským (vpravo), ktorý ho odvolal. (zdroj: FB/Záchranná služba Košice)

KOŠICE. Vyše roka šéfoval štátnej Záchrannej službe Košice Bystrík Mucha. Viac už na tejto pozícii nepracuje. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) ho odvolal.

Mucha túto informáciu telefonicky potvrdil.

„Žiaľbohu,“ odpovedal na otázku, či viac nie je riaditeľom záchranky.

Neskôr svoje vyjadrenie doplnil esemeskou.

Čo v nej odznelo a čo Mucha ako riaditeľ záchranky stihol urobiť, sa dozviete v článku Kataríny Gécziovej.

Petrovú zasiahli dve búrky. Prvá vytopila domy, druhá polovicu osady

Obec Petrová po záplavách. Voda v chatrčiach bola po kolená. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PETROVÁ. Až dva dni trápili silné búrky obec Petrová v okrese Bardejov.

V stredu museli miestni odstraňovať škody v zatopených domoch do neskorých nočných hodín.

Búrka udrela na obec aj vo štvrtok ráno, kedy zasiahla miestnu osadu.

Škody budú odstraňovať niekoľko dní.

Čo sa počas búrlivých hodín dialo a ako to vyzeralo v obci vo štvrtok, zisťoval Michal Ivan.

O záplavách a škodách po búrkach na východe si môžete prečítať aj v týchto článkoch:

Pri Bardejove zaplavilo osem obcí. Situácia je hrozná, hovorí starostka. Neprestáva pršať, môže to byť ešte horšie

Búrka spôsobila aj výpadok elektriny. Odstavil všetky prešovské trolejbusy. Niektoré nepremávali až pol hodiny

Ďalšie správy

Košice si požičajú skoro 12 miliónov. Dopravnému podniku pridajú takmer 4 milióny. Zmenili rozpočet, idú kupovať i opravovať

Univerzitná nemocnica v Košiciach predĺžila zmluvu s poisťovňou Union. Ročné zastúpenie jej poistencov je vyše 11 percent

V Kežmarku zatvoria na tri týždne gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Pacientky budú cestovať do Popradu

Dopravný servis

Oprava ciest prebiehala od polovice roka 2020. (zdroj: Eurovia SK)

V Pieninskom národnom parku obnovila prešovská župa 21 kilometrov ciest. Práce stáli 3,4 milióna eur

V Prešove obmedzí dopravu protestná blokáda ciest, v Levoči Mariánska púť. Dopravný podnik varuje pred meškaním

Košický kraj začal s najväčšou rekonštrukciou ciest za takmer 3,2 milióna eur. Pôjdu od Moldavy cez Jasov po Malú Idu

Krimi

Zranení boli prevezení do nemocnice. (zdroj: HaZZ)

Autobus sa chcel vyhnúť nákladiaku, skončil v múre rodinného domu. Cesta v Huncovciach bola neprejazdná

Najprv zastrelím teba, potom seba. S pištoľou v ruke sa vyhrážal vlastnej sestre. Kežmarčan držal viacero zbraní nelegálne

Popradčan sa na ulici obnažil pred dvoma ženami a mužom. Za výtržníctvo môže ísť na tri roky za mreže

Koronavírus

Vakcíny proti covidu americkej spoločnosti Johnson & Johnson. (zdroj: SITA/AP)

Kraje na východe začnú podávať jednodávkovú vakcínu od Johnson & Johnson. Pokračuje aj očkovanie Sputnikom

Na Slovensku pribudlo 17 nových prípadov, polovica je z východu. Covidu podľahol jeden pacient

Doma aj na úrade. Výjazdový tím rožňavskej nemocnice zaočkoval vyše tisíc ľudí. Antigénové testy sú od júla spoplatnené

Foto dňa

Magické mračná nad rozhľadňou Čerešenka počas štvrtkovej búrky. (zdroj: Peter Pettersen Kušnír)

Kam vyraziť

Kaštieľ Betliar patril v minulosti rodu Andrássyovcov. (zdroj: TASR/František Iván)

Večerný Betliar aj historické vozidlá v Tatrách. Tipy na víkend 3. a 4. júla

Recept na dnes

Varíme s Korzárom: Ľadový malinový čaj

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber , ako aj na odber našich ďalších newsletterov Výber redakcie Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou