Varíme s Korzárom: Ľadový malinový čaj

Osviežujúci nápoj z čerstvého ovocia.

2. júl 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Ľadový malinový čaj

Potrebujeme na sirup: 150 g čerstvých malín, 300 ml vody, 3 - 4 polievkové lyžice cukru, vanilkový struk alebo celá škorica (voliteľné)

Na ľadový čaj: 700 ml studenej vody, 2 vrecká čierneho čaju alebo 2 čajové lyžičky nebaleného

Postup: Maliny, vodu a cukor, prípadne aj so škoricou alebo vanilkou privedieme k varu a miešame asi 10 minút, kým sa maliny nezačnú rozpadávať. Potom sirup prelejeme do fľaše cez sito a dáme do chladničky. Čajové vrecká alebo lístky zalejeme studenou vodou a dáme taktiež do chladničky lúhovať aspoň na 12 hodín. Na druhý deň vrecká vyberieme, v prípade potreby čaj prelejeme cez sitko a zmiešame s malinovým sirupom. Čajom zalejeme poháre naplnené ľadom a podávame.

Zdroj: klaraslife.com