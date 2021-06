Newsletter Korzára: K oprave ciest vedie dlhá cesta, auto v betóne a športovci cítia krivdu

Krajský súd sa neriadil Najvyšším.

30. jún 2021 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Košice vyberali firmu na opravy ciest dva roky a na štyri pokusy

Opravy ciest v Košiciach. (zdroj: ilustračné - Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Mestu Košice trvalo takmer dva roky, kým ukončilo verejné obstarávanie na 10-miliónovú zákazku Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií. Víťaz s ním mal pritom uzavrieť rámcovú dohodu akurát na 24 mesiacov.

Po každom z prvých troch vyhodnotení ponúk museli na magistráte jeho výsledok zrušiť pre podanie námietok neúspešnými uchádzačmi na Úrad pre verejné obstarávanie.

Najnovšie je na svete štvrtý výsledok. Vedenie magistrátu ubezpečuje, že konečne aj posledný, píše Peter Jabrik.

Krajský súd nerešpektoval Najvyšší. Michalovce prehrali spor, zaplatili vyše 172-tisíc

Mesto prehralo súdny spor. (zdroj: Jana Otriová)

MICHALOVCE. Mesto Michalovce prehralo súd s vlastníkom pozemkov. Súkromnej eseročke zaplatilo vyše 172-tisíc eur. Peniaze hľadalo škrtmi v rozpočte.

Zmenu rozpočtu schválili poslanci na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Milan Potocký (OĽaNO) ako poslanec Národnej rady zmapuje možnosti zmeny legislatívy tak, aby sa táto problematika upravovala jednoznačne a takéto prípady sa neopakovali, informuje Jana Otriová.

Pre hokejistov schválili takmer 400-tisíc. Ostatné prešovské kluby sa cítia byť ukrátené

Zástupcovia prešovských športových klubov. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Mestské zastupiteľstvo v Prešove pred týždňom odsúhlasilo pridelenie dotácií v celkovej výške 519 458 eur. Peniaze dostali na rôzne projekty cirkvi, neziskové organizácie a občianske združenia.

Pre novovzniknutý hokejový klub HC 21 Prešov poslanci odklepli sumu vo výške 380-tisíc eur.

Po schválení dotácie sa však ozvalo 23 športových klubov, ktoré taktiež žiadajú podporu, zistil Michal Ivan. O možnosti získať peniaze totiž nevedeli.

V rómskej osade sa množia čierne stavby. Zo 40 obyvateľov je 200

Čierne stavby v osade na Gerbovej má pomôcť odstrániť petícia. (zdroj: Filip Kaľavský)

MICHALOVCE. Skupina Michalovčanov rozbehla petíciu za odstránenie čiernych stavieb v osade na Gerbovej ulici.

Dlhodobo neriešený problém traumatizuje obyvateľov sídliska Stráňany.

Problematike sa vo svojom článku venuje Jana Otriová.

Košická nemocnica po požiari opäť sprístupnila urgent. Chýba 60 postelí

(zdroj: UNLP Košice)

KOŠICE. Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach po rozsiahlom požiari zo 17. júna opäť sprístupnili pre pacientov.

K dispozícii však zatiaľ nebudú všetky lôžka, keďže požiar a dym postele poškodili.

Nemocnici sa už podarilo priestory pripraviť tak, aby mohli byť verejnosti dostupné, aj keď v mierne obmedzenom režime. V akom, o tom píše Kristián Sabo.

Nepríčetný bodal kamaráta. S podmienkou nepochodil

Martin na krajskom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Do minuloročnej košickej krimikroniky pribudol v októbri záznam o krvavom a takmer tragickom incidente. Stal sa v chatke na Ulici 1. mája v mestskej časti Košice-Krásna. Za mrežami skončil 24-ročný Martin H.

Polícia najprv začala trestné stíhanie neznámeho páchateľa pre ublíženie na zdraví. Potom už konkrétne Martina obvinila z pokusu o obzvlášť závažný zločin vraždy a napokon pre opilstvo. Kým na začiatku trestného stíhania mu hrozilo až 20-ročné väzenie, napokon od troch do ôsmich.

Teoreticky mohol vyviaznuť aj s podmienkou. A o tú sa v utorok na krajskom súde pokúšal. Ako to dopadlo, to sa dozviete v článku Róberta Bejdu.

Kúpalisko v Medzeve malo rok pandemickú pauzu, otvoria ho na vysvedčenie

Kúpalisko v Medzeve je po roku pripravené na návštevníkov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

MEDZEV. Po ročnej pauze štartuje letnú sezónu kúpalisko v Medzeve. Svoje brány otvára v deň odovzdávania vysvedčení, teda 30. júna.

V závere školského roka je pre všetkých bezplatný vstup.

Kúpalisko vlastní mesto, do roku 2010 ho i prevádzkovalo. Potom ho prenajalo spoločnosti Progres, s. r. o., Košice, ktorú vlastní Košičan Jaroslav Dziak.

O plánoch na túto sezónu informuje Katarína Gécziová.

Ďalšie správy

Stav prác na západnom obchvate Prešova v júni 2021. (zdroj: NDS)

Stavba bude mať mierne zdržanie. Pozrite si, ako pokračuje výstavba západného obchvatu Prešova.

V Košiciach spúšťajú zber kuchynského odpadu. Začínajú na Novej Terase, neskôr prídu na rad ďalšie lokality.

Vyjednávanie so sprostredkovateľom v U. S. Steel Košice sa má začať budúci týždeň. Odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť.

Firma Mecom Group Humenné zmenila vlastníka. Jej majiteľom sa stala spoločnosť Smithfield Foods, Inc.

Kto hľadá vlastnú cestu, nájde ju. V Nezábudke predstavujú tvorbu hluchoslepého umelca Martina Kovalíka.

Medzilaborce si v pandemickom roku vzali bankový úver 700-tisíc eur. Realizovali však aj viacero projektov.

Multifunkčné ihrisko v Humennom dostalo nový povrch. Pôvodný umelý trávnik vydržal osem rokov.

Most pri Sirníku museli uzavrieť. Dlhé obchádzky sa majú skončiť až v septembri. Plánujú tam dočasné premostenie.

Spišská Stará Ves chce počas leta dokončiť nové zdravotné stredisko. V meste by mohli pribudnúť špecialisti.

Blíži sa Mariánska púť. Na horu autá nesmú, nepôjde tam ani kyvadlová doprava. Zaviedli osobitný dopravný režim.

Osvedčili sa. Činnosť miestnej poriadkovej služby v Dobšinej chcú predĺžiť. Mesto sa ide uchádzať o dotáciu.

Pri Bardejove vznikla včera večer supercelárna búrka . Meterológovia už niekoľko dní varujú pred silnými búrkami, ktoré môžu priniesť aj prívalové povodne. Je predpoklad, že podobné varovanie vydajú aj dnes.

Krimi

Domiešavač zostal po nehode krížom cez koľajnice. (zdroj: Hasiči Košice)

Na koľajnice sa prevrátil domiešavač, električky na košickom sídlisku Nad jazerom nepremávali. Na mieste zasahovali záchranári.

Mladý motorkár prišiel o život pri nehode v Kráľovskom Chlmci. Narazil do kovovej závory.

Tragická nehoda sa stala v Rožňavskom okrese. Vodič škodovky nedal prednosť, zraneniam podľahol.

Giraltovčana obžalovali pre poškodenie pamätníka holokaustu. Ešte v roku 2019 ho postriekal farbou.

Traja muži svoju obeť vytiahli z domu, naložili do auta, zviazali a zbili. Napadnutý utrpel viaceré zranenia.

V Snine zhorel kamión. Auto niekto polial horľavinou a zapálil. Polícia hľadá svedkov.

Polícia pri ukrajinskej hranici zadržala štyroch cudzincov. Na Slovensko nesmú prísť najbližší rok.

Sedem ľudí z okresu Trebišov obvinili. Peniaze legalizovali aj cez občianske združenie. Obohatili sa o najmenej 350 000 eur.

Koronavírus

(zdroj: ilustračné - TASR/AP)

Novým koronavírusom sa infikovalo ďalších desať východniarov. Počet hospitalizovaných klesá.

V Prešovskom kraji pribudli ďalšie tisícky zaočkovaných. Vo svojej práci pokračuje aj výjazdová vakcinačná služba.

Šport

Pred domom mali zrazu scénu ako z katastrofického filmu. (zdroj: Archív Michala Nováka)

Bývalý hokejista Nitry či Košíc plakal: Náš dom bol v epicentre tornáda. Bál sa o život ženy aj dcéry.

Foto dňa

Vodič zapadol v čerstvom betóne. (zdroj: Marcel Konfal)

KOŠICE. Kuriózna nehoda sa stala v utorok v Košiciach na Hviezdoslavovej ulici, ktorá je pre rekonštrukciu aktuálne uzavretá.

Vodič Fiatu Punto si pravdepodobne nevšimol, že cestu obnovujú a namieril si to do čerstvo naliateho betónu. Ako to dopadlo, o tom informoval Kristián Sabo.

Recept na dnes

Varíme s Korzárom: Grilovaný losos s jahodovo-balzamikovou glazúrou. Vyvážená sladko-slaná letná chuť.

