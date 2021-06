Newsletter. Trnka: Nechcem strašiť, ale aj Košický kraj môže čoskoro čakať tornáda

Dolný Zemplín je na to priam ideálny.

29. jún 2021 o 0:19 Jaroslav Vrábeľ

Prešovčan z Moravy: Tornádo mi zničilo dom, auto letelo 95 metrov, vnučka mala šťastie

Tornádo narobilo na Morave obrovské škody. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

PREŠOV/HRUŠKY. Búrka spojená s ničivým tornádom zasiahla minulý týždeň južnú Moravu. Medzi najviac zničené obce patria Hrušky a Lužice na Břeclavsku. V Hruškách zničilo tornádo vyše 150 domov, ale aj kostol, školu či cintorín.

Marián Husovský (54) býva v Hruškách v novom dome pätnásť rokov. Rodák z Prešova, niekdajší hasič, sa po vojenčine priženil do tohto kraja.

Tornádo mu teraz totálne zdemolovalo dom, prišiel o autá, na jeho dvore mu pristáli doničené autá od susedov a prišiel o výrobňu cestovín, ktorá ho živila. Všetko v priebehu jednej minúty. A to ešte hovorí, že dopadli ako králi. V dome bol v tom čase s manželkou a vnučkou...

Chvíle hrôzy aj to, čo sa dialo potom, opisuje v texte Michala Franka.

Tornáda hrozia aj Zemplínu, je to len otázka času, varuje ekológ a poslanec Kravčík

Krajský poslanec a environmentalista Kravčík. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Podľa poslanca Košického samosprávneho kraja Michal Kravčíka (nezávislý) podobné katastrofy, akým bolo tornádo na Južnej Morave, hrozia aj južnému Zemplínu.

Silná búrka s tornádom zasiahla minimálne sedem juhomoravských obcí. Vyžiadala si viacero obetí aj veľké materiálne škody. Krajskí poslanci schválili finančnú výpomoc pre obete ničivého tornáda vo výške 30-tisíc eur.

Environmentalista Kravčík upozornil poslancov, že ohrozeným je aj južný Zemplín. Kraj by mal podľa neho radšej prostriedky investovať do systému, ktorým by sa dalo podobným udalostiam predchádzať. Ako jediný sa pri hlasovaní o finančnej pomoci zdržal.

Môže hroziť na južnom Zemplíne podobná situácia, aká nastala na Morave? Na túto aj ďalšie otázky odpovedá Kravčík v rozhovore Jany Ogurčákovej.

Košická župa poskytne tornádom postihnutému Juhomoravskému kraju 30 000 eur. Návrh odsúhlasili takmer jednohlasne

Kraj presťahoval kreatívne združenie. Ich pôvodné sídlo obnoví. Prevádzkovateľ Tabačky pomoc nedostane

Košická župa bude v auguste voliť nového hlavného kontrolóra. Niektorí poslanci pochybujú o správnosti tohto kroku

V Košiciach sa prepadla vozovka. Mesto ju reklamovalo u Remetovej Dúhy

Z Námestia Maratónu mieru neprejdete vozidlom cez Hviezdoslavovu k Moyzesovej, Kuzmányho ani na Čsl. armády. (zdroj: Michal Lendel)

KOŠICE. Hviezdoslavova ulica od križovatky s Komenského až po križovatku s Moyzesovou ulicou v Košiciach je od pondelka uzavretá. Dopravné obmedzenia potrvajú zhruba mesiac. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že dôvodom sú rekonštrukčné práce súvisiace s reklamačným konaním.

V čom presne bol problém a kto a kedy neurobil poriadne svoju prácu, o tom píše Peter Jabrik.

Obec nemá peniaze na búranie prehnutého mosta, ale panuje v nej stavebný boom

Nová škôlka v Družstevnej pri Hornáde je už takmer hotová. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE. Nemajú na odkúpenie futbalového štadióna, kde budú záhrady. S peniazmi je problém aj pri zbúraní poškodeného mosta.

Družstevná pri Hornáde v okrese Košice-okolie sa v poslednom čase borí s viacerými problémami, ale nastal tam, aspoň čo sa obecnej infraštruktúry týka, stavebný boom.

Preinvestujú 2,3 milióna eur, do čoho konkrétne, zisťoval Kristián Sabo.

Po odchode tankov to trvalo 32 rokov. Východ má vlastné múzeum obetí komunizmu

V multimediálnom múzeu sú obrazovky, na ktorých si môžu ľudia vypočuť svedectvá pamätníkov. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Anton Srholec bol ako 32-ročný mladý muž počas komunizmu odsúdený na 12 rokov väzenia. Prepustený bol po desiatich rokoch. „Tam som mal čas na premýšľanie. Modlil som sa za svojich priateľov, nikdy som nepochyboval o tom, že dobro zvíťazí.“

Ján Ďuro bol za minulého režimu hospodár odsúdený za velezradu na 12 rokov odňatia slobody a stratu občianskych práv. Prepustený bol po ôsmich rokoch. „Keď sa obzriem za seba, cítim, že som žil. A čakám na príchod zubatej. Nebojím sa. Strach mám z toho, aby sa nevrátilo to, čo bolo.“

Príbehy obetí komunizmu budú prístupné verejnosti v novootvorenom multimediálnom Múzeu obetí komunizmu v Košiciach.

Kde sa nachádza, kedy ho otvoria a ďalšie podrobnosti sa dočítate v článku Lenky Hanikovej.

Hostovické lúky zakvitli o tri týždne neskôr. Ochranári pátrajú po príčine

V tomto roku kosatce na Hostovických lúkach zakvitli neskôr. (zdroj: VDL)

HOSTOVICE. V tomto roku Hostovické lúky v Sninskom okrese zakvitli o tri týždne neskôr ako zvyčajne. Vlani nekvitli takmer vôbec.

Vzácny kosatec sibírsky v prírodnej rezervácii Hostovické lúky rozprestrel nádherný fialový koberec s trojtýždňovým oneskorením.

Vzácne kosatce posledné roky miznú, prečo, zisťovala Jana Otriová.

Pesticídy prežijú v pôde roky. Čakajú pod zemou, sú časovanou bombou

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

PREŠOV/BRATISLAVA. Dusíkaté látky slúžia na to, aby poľnohospodárske plodiny narástli, pesticídy sú zas na to, aby ich ochránili od škodcov a chorôb. Zjednodušene, dusičnanmi a dusitanmi sa hnojí, pesticídmi strieka. Aj keď sú pesticídy považované za škodlivejšie a toxickejšie látky ako dusíkaté, Slovensko má s nimi menší problém.

Environmentálnej téme sa venovali Michal Frank a Július Buday.

Vypočujte si aj súvisiaci podcastový rozhovor denníka Korzár:

Július Buday: Ako vznikala investigatíva o ekologickej hrozbe

Vizualizácia projektu investora na prešovskom Sekčove. (zdroj: EIA)

Vyše 30 rokov rozostavaný polyfunkčný komplex v Prešove dokončia, ale so zmenami. Investor informuje o stavbe na Sekčove

Klimatizácia v nemocnici v Košiciach už funguje. Oprava trvala vyše týždňa

Krajskí poslanci už bojujú o nemocnice, ministerstvo ešte zoznam neukázalo. S rezortom chcú rokovať

Prameň Anička je mimo prevádzky. Odstavili ho technologické problémy. Mesto sľubuje rýchlu opravu

Americkú triedu volajú miestni lepenka. Opravia cestu aj verejné osvetlenie. Práce budú stáť 95-tisíc eur

Vo Veľkom Slavkove kremačnú pec pre zvieratá nechcú. Spísali petíciu. So zámerom nesúhlasí ani obec

Tatry sú unikát, reforma nie je dobrá, odkazujú osobnosti ministrovi Budajovi. Chcú byť pri tvorbe legislatívy

Čistenie jazera v Košiciach. (zdroj: TASR)

Kúpanie v lokalite Jazero zakázali. Vodu čistia od siníc. Opatrenie potrvá dva dni

Väčšinu kúpalísk v Prešove a v Sabinove hygiena povolila. Pripravujú sa prírodné kúpalisko Delňa a Aquapark v Lipanoch

Ilustračné foto. (zdroj: Archív)

Na Šírave sa utopil mladý muž, hľadali ho dva dni. V Košiciach zachraňovali chlapa, kúpal sa v okrasnom jazierku

Hasiči ratovali v byte uviaznutých manželov. Mužovi už nepomohli

Od manželky chcel, aby bola len doma. Polial ju benzínom a škrtil

Kameničana vykázali z domu, vrátil sa aj so sekerou. Otcovi sa vyhrážal zabitím

Medzi Slancom a Rákošom narazil Košičan do betónového priepustu. Ťažko sa zranil

Vakcínu v Kecerovciach dostalo 300 záujemcov. (zdroj: TASR)

Košický kraj očkuje marginalizované komunity. Začal v Kecerovciach

Východu vládne žltá. Rizikovejšie sú tri okresy. Od pondelka sa riadime novým covid automatom

Východ hlási osem nakazených. Sú len z Košického kraja

Kým sa mamičky z osád očkovali, tím z kežmarskej nemocnice kočíkoval

Varíme s Korzárom: Hrášková nátierka s parmezánom

