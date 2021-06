Varíme s Korzárom: Hrášková nátierka s parmezánom

Ľahká večera na horúce dni.

29. jún 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Hrášková nátierka s parmezánom

Potrebujeme: 300 g hrášku, 6 PL olivového oleja, šťava a kôra z jedného citróna,5 PL strúhaného parmezánu, 2 PL nasekanej mäty, 1 strúčik cesnaku, kajenské korenie, soľ, pečivo

Postup: V hrnci privedieme do varu vodu s troškou soli. Vhodíme do nej čerstvý hrášok a varíme asi tri minúty, aby si zachoval chuť i farbu. Ihneď scedíme a prelejeme studenou vodou. Necháme poriadne odkvapkať a v mixéri spolu s citrónovou šťavou a kôrou a polovicou oleja rýchlymi impulzmi jemne rozdrvíme, ale nerozmixujeme na kašu. Nakoniec do nátierky primiešame korenie, soľ, parmezán a mätu.

