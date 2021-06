Varíme s Korzárom: Morčacie stehná vo vínovej omáčke

Nedeľný obed ako sa patrí.

27. jún 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Morčacie stehná vo vínovej omáčke

Potrebujeme: 3 – 4 (cca 2 kg) morčacie stehná, soľ, mleté čierne korenie, 2 polievkové lyžice olivového oleja, 160 g na kúsky nakrájanej slaniny, 3 najemno pokrájané malé šalotky alebo 1 malú cibuľu, 500 ml suchého bieleho vína, 700 ml vody alebo kuracieho vývaru, 10 stoniek čerstvého tymianu plus 1,5 čajovej lyžičky nasekaného, 55 g masla, 450 g rozštvrtených šampiňónov, 3 najemno nakrájané strúčiky cesnaku, hrsť nasekanej petržlenovej vňate, čerstvú citrónovú šťavu

Postup: Morčacie stehná rovnomerne potrieme soľou a mletým čiernym korením a necháme cez noc odstáť v chladničke. V liatinovom hrnci si zahrejme olej, stehná poukladáme v jednej vrstve na dno a opečieme z oboch strán poriadne dohneda - môže to trvať 15 až 20 minút. Potom ich preložíme do misky a z hrnca zlejeme prebytočný tuk. Vhodíme slaninu, po krátkom opečení pridáme aj šalotku alebo cibuľu a restujeme spolu so slaninou dosklovita. Následne ich podlejeme vínom a premiešame, aby sa z dna uvoľnili všetky opečené kúsky.

Morčacie stehná vrátime späť do hrnca spolu s vývarom alebo vodou a tymianovými stonkami. Omáčku privedieme k varu, teplotu znížime a na miernom plameni necháme variť asi hodinu a štvrť, pričom mäso v procese párkrát otočíme. Stehná následne vyberieme z hrnca vychladnúť. Keď sa s nimi už bude dať narábať rukami, oddelíme mäso od kostí, vrátime ho do hrnca a pokračujeme vo varení, kým sa omáčka nezredukuje.

Medzitým si v druhej panvici roztopíme maslo a opečieme na ňom osolené a okorenené šampiňóny. Keď budú do troch štvrtín hotové, pridáme cesnak a posekaný tymian a pokračujeme, kým sa huby poriadne neprepečú. Potom sporák odstavíme a vmiešame petržlenovú vňať a citrónovú šťavu. Všetko z panvice pridáme k morčaciemu mäsu a podľa potrebu dochutíme. Podávať môžeme s ryžou, cestovinami, zemiakovou kašou aj koreňovou zeleninou.

Zdroj: davidlebovitz.com