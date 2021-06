Denný newsletter Korzára: Zúrivé psy utratili, mostu hrozí pád. A k tomu ešte čudné tendre

Firma Ficovho priateľa sa k zákazke Košíc dostala vďaka subdodávke 0,75 percenta

Centrum v Krásnej sa už niekoľko mesiacov stavia a doteraz nikto verejne nesignalizoval, že by bol so stavbou nejaký problém. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Firma Sytiq z portfólia podnikateľa Miroslava Výboha, považovaného za oligarchu z pozadia Smeru a priateľa expremiéra Roberta Fica, získala zákazku od mesta Košice za vyše 1,5 milióna eur za pozoruhodných okolností.

Ako jednu z podmienok účasti vo verejnej súťaži mali uchádzači preukázať, že v predchádzajúcich piatich rokoch postavili budovu v hodnote minimálne 2 miliónov eur.

Sytiq si na splnenie tejto podmienky požičal, zjednodušene uvedené, zrealizovanú stavbu od inej spoločnosti – Roko gips, ktorá bola označená aj ako budúci subdodávateľ. V správe o zákazke sa uvádza, že Roko gips sa na nej bude podieľať len vo výške 0,75 percenta.

To teda znamená, že Sytiq sa mohol zúčastniť tendra a napokon aj získal zákazku len vďaka referenčnej stavbe inej firmy, ktorej podiel na samotnej výstavbe je v skutočnosti prakticky iba symbolický, píše Peter Jabrik.

Bizarnosť tendrov. Dali by ste si postaviť rodinný dom niekým, kto to nikdy nerobil?

Zákazka mesta Košice za vyše 1,5 milióna eur sa týka výstavby komunitného centra. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Nováčik nech si len urobí dobré meno a získa skúsenosti v súkromnej sfére. A keď to dokáže a bude sa môcť prezentovať nejakou vlastnou stavbou, tak až potom nech ide siahať na verejné zákazky. Inak to totiž nedáva žiadny zmysel, zamýšľa sa Peter Jabrik v komentári k vyššie uvádzanému článku.

Verejné peniaze tu predsa nemajú byť na to, aby zabezpečovali rozbeh a naplnenie ambícií novej súkromnej firmy.

Urobme si skúšku správnosti súkromným sektorom. Dali by ste si postaviť rodinný dom niekým, kto to ešte nikdy predtým nerobil? Upokojilo by vás, keby vám ukázal fotky rodinných domov, ktoré postavila iná firma, ale tá potom do vášho domu dodá len „dva radiátory“ a za nič iné ručiť nehodlá?

Americké stafordy, ktoré dohrýzli poštárku, majitelia utratili

Ani jeden z dvojice bojových psov už nežije. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOJŠOV. Dva americké stafordy, ktoré pohrýzli v piatok 21. mája v Kojšove poštárku, už nikomu neublížia.

Majitelia sa dobrovoľne rozhodli dať ich utratiť.

Dôvodom boli okolnosti prípadu, no ich konečné rozhodnutie dospelo do tohto štádia aj kvôli spoločenskému tlaku, zistil Kristián Sabo.

Most pri Sirníku uzavreli. Sedem z jedenástich nosníkov je vážne poškodených

Poškodený most pri obci Sirník. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

SIRNÍK. Košický samosprávny kraj uzatvoril v pondelok v podvečerných hodinách most pri obci Sirník v okrese Trebišov.

Mostom nad riekou Ondava v smere od mesta Veľké Kapušany a obce Oborín neprejdú vozidlá ani chodci.

Je v havarijnom stave, hrozí jeho pád.

O tom, ako je to s jeho opravou a kade vedú obchádzkové trasy, sa dozviete v článku Petra Jabrika.

Majerský chce zrušiť kultúrne leto, Danko je proti

František Majerský (vľavo) a Anton Danko. (zdroj: SME, TASR)

POPRAD. V meste Poprad sa sporia o tom, či majú organizovať podujatia ku kultúrnemu letu, alebo nie.

Opozičný poslanec z klubu Poprad 22 František Majerský (Za ľudí), ktorý je prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, má obavy a navrhuje zrušenie hromadných podujatí.

Primátor Anton Danko (nezávislý) je za to, aby sa kultúrne leto uskutočnilo v pôvodne navrhovanom režime.

Svoje postoje si obaja vymieňali cez sociálnu sieť. Nejde o prvý verejný spor medzi nimi, v minulosti sa už pochytili pre Sputnik, pripomína Michal Frank.

Milovaná žena ho odmietla. Za pokus o jej vraždu dostal 15 rokov

Ľuboš N. na košickom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

SLOVENSKÝ RAJ, PREŠOV, KOŠICE. Vlani v októbri sa v Slovenskom raji odohral incident, pri ktorom náhodným svedkom tuhla krv v žilách. Starší muž napadol svoju rovesníčku nožom a kričal, že ju zabije. Žene okrem iných okolností zachránil život rýchly zákrok ľudí okolo, ktorí útočníka spacifikovali.

Zuzana M. odišla do nemocnice na ošetrenie, 55-ročného Ľuboša N. z Prešova odviedla polícia. Hoci bol ešte v ten deň obvinený z výtržníctva a ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, napokon bolo jeho konanie posúdené oveľa prísnejšie. Ako pokus o vraždu.

Prešovčan si v piatok na Okresnom súde Košice I vypočul rozsudok. Aký, to sa dozviete v článku Róberta Bejdu.

Prešovskí župní poslanci rozdali na dotáciách 2,4 milióna

Poslanci PSK. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozdeľovali dotácie.

Pred ich schvaľovaním zmenili podmienky pri výzve predsedu PSK a pri Výzve pre región s odôvodnením, že ich prispôsobili stavu žiadostí.

Župan môže rozdeliť 320-tisíc eur a to na dotácie od tisíc do desaťtisíc eur, avšak maximálne 80 percent z celkového rozpočtu, systémom preplatenia nákladov.

O dianí na včerajšom rokovaní župných poslancov informuje Michal Frank.

Najstaršia Humenčanka Mária Poláková oslávila 99 rokov

Pani Mária Poláková je najstaršou Humenčankou. Narodeniny oslávila v kruhu rodiny. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Mária Poláková, rodená Vorobková, je najstaršou Humenčankou.

Krásnych 99 rokov oslávila v pondelok v kruhu rodiny.

Pani Mária vychovala štyri deti, jednu dcéru a troch synov. Pracovala ako čašníčka i predavačka. Má 7 vnukov a 17 pravnukov, píše Jana Otriová.

Ďalšie správy

Na brehu štrkovísk pri Batizovciach sa rekreujú desiatky ľudí. (zdroj: TASR/Milan Kapusta)

Batizovské štrkoviská lákajú davy, hoci je tam zákaz kúpania. V horúcich dňoch ponúkajú osvieženie.

V Michalovciach začínajú s obnovou historického parku Kerta. Nachádza sa v ňom 60 vzácnych druhov drevín.

Urgent na Triede SNP má po požiari v starej košickej nemocnici nápor pacientov. Narastá aj počet kolapsov z tepla.

V okolí Košíc zakázali zakladať ohne v prírode, rovnako tak pod Tatrami . Horúce počasie je rizikom pre vznik požiarov.

Na južnej R4 stavajú odpočívadlo Milhosť. Hotové bude do konca roka 2022. Pozrite si fotky.

Voda s teplotou 140 stupňov. Pri Prešove plánujú vybudovať geotermálnu elektráreň. Prvá fáza by stála 54 miliónov.

Poslanci schválili zrušenie piatich stredných škôl v Prešovskom kraji. Tri okresy ostali ešte nevyriešené.

Prešovská nemocnica kúpila ultrazvukový prístroj na biopsiu prostaty. Stál vyše 192-tisíc eur.

Primátor Kežmarku žiada rezort, aby riešil problém s medveďom. Videli ho pri cyklochodníku aj v lesoparku. Pohybuje sa blízko obytných zón.

Štrbské Pleso upozorňuje na zmenu parkovania počas leta. Nebude sa môcť stáť v športovom areáli ani pri hoteli FIS.

Návrat divákov k živej kultúre sa nedeje tak, ako v Divadle Ramagu čakali. Ich počty sú polovičné oproti štandardu.

Pošta rozhodne o prevádzke v Matejovciach po cenovej ponuke. Ak ju nezrušia, ukončia fungovanie vo Veľkej.

Nekrológ: Zomrel novinár a spisovateľ Jozef Hrubovčák

Jozef Hrubovčák. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Novinár a spisovateľ Jozef Hrubovčák z Humenného nás vo štvrtok opustil vo veku 86 rokov.

Počas normalizácie nesmel písať a publikovať. Po roku 1989 ho rehabilitovali.

V roku 2008 mu udelili Cenu mesta Humenné, pripomína Jana Otriová.

Najbližší, priatelia a známi ho odprevadili na večnosť v pondelok 21. júna.

Krimi

Zadržaní migranti. (zdroj: PZ SR)

Policajti zadržali štyroch migrantov, do Európy putovali týždne. Do svojich domovských krajín sa vrátiť nechcú, požiadali o azyl.

Pri čistení spadol do studne, zraneniam podľahol. Vranovská polícia vyšetruje prípad prečinu usmrtenia.

Šoféroval opitý a havaroval. Auto skončilo prevrátené na streche. O vodičák mladík prišiel už po piatich týždňoch.

Jeden opitý vodič nemal vodičák, druhý jazdil zo strany na stranu. Obaja skončili v policajnej cele.

Z bankomatu vybrala viac, ako mala. O 850 eur. Polícia stíha dve ženy z humenskej Podskalky.

Dvaja Rumuni kradli v Trebišovskom okrese peňaženky. Získali tak 760 eur, polícia ich zadržala.

Zaútočil na policajta, vyhrážal sa jemu i jeho rodine. Mužovi z obce Výborná hrozí päťročné väzenie.

Koronavírus

Zaočkovaných každým dňom pribúda. (zdroj: TASR)

Toto tu už dávno nebolo. Na východe nepribudol žiadny nový prípad nákazy. Covid má však ďalšie štyri obete.

Košická župa bude očkovať už aj deti od 12 do 15 rokov. Doteraz podali vyše 195 700 vakcín.

Prešovská župa podala ľuďom už takmer 146-tisíc vakcín. Očkovalo sa v Prešove, Poprade a Humennom.

Foto dňa

Mária Poláková z Humenného oslávila 99 rokov. (zdroj: Jana Otriová)

Recept na dnes

Varíme s Korzárom: Rebarborový sirup. Na zmrzlinu, raňajkovú kašu či do koktejlov.

