Varíme s Korzárom: Rýchlokvasené uhorky bez zavárania

Jesť sa dajú už za tri dni.

20. jún 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Rýchlokvasené uhorky

Potrebujeme: malé uhorky vhodné na zaváranie (čím menšie, tým chutnejšie), červenú cibuľu, cesnak, zväzok čerstvého kôpru, celé farebné korenie, horčičné semienko

na približne liter nálevu: 250 mililitrov prevarenej vody, 250 mililitrov jablčného octu, dve lyžice soli bez jódu, aby uhorky zostali zelené, päť lyžíc cukru

Postup: Pripravíme si dostatok fliaš s uzáverom so závitmi. Dobre ich umyjeme a osušíme. Uhorky kefkou očistíme, cibuľu nakrájame na kolieska, rovnako cesnak. Nálev pripravíme zmiešaním všetkých ingrediencií, nemusíme privádzať k varu. Do fľašiek voľne ukladáme uhorky, cibuľu, pomedzi ne ukladáme kúsky cesnaku a kôpor. Do každej fľaše vsypeme pár zrniečok farebného korenia a horčičné semienko. Zalejeme pripraveným nálevom, aby bolo všetko ponorené. Fľaše dobre uzavrieme a vložíme do chladničky. Prvú ochutnávku môžeme urobiť do týždňa, v chladničke vydržia približne mesiac.

