Varíme s Korzárom: Jednoduchý jahodový koláč

Sladké dobroty zo záhradky priamo na plech.

19. jún 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Potrebujeme: 1 šálku (š) ovsenej múky (alebo najemno pomletých a preosiatych ovsených vločiek), 1 š mandľovej múky (alebo najemno pomletých a preosiatych blanšírovaných mandlí), 1/2 čajovej lyžičky (ČL) morskej soli, 2 vajíčka, 1/4 š (bezlaktózového) mlieka, 1/2 š (bezlaktózového) jogurtu, 1/3 š medu alebo javorového sirupu, 1 ČL vanilkového extraktu (dá sa nahradiť za vanilkový cukor), 1/4 š roztopeného a vychladeného kokosového oleja, 450 g očistených a rozpoltených jahôd

Postup: Rúru predhreje ma 180 stupňov a vymastíme si tortovú formu s priemerom 23 centimetrov. Vo veľkej miske zmiešame všetky suché suroviny tak, aby nezostal žiadne hrudky. Samostatne vymiešame vajíčka, mlieko, jogurt, med alebo sirup a vanilkový extrakt, ak ho používame. Nakoniec pridáme aj kokosový olej. Tekutú a suchú zmes spojíme dokopy a vytvoríme hladké cesto, ktoré prelejeme do pripravenej formy. Na vrch poukladáme polovice jahôd a dáme na 10 minút do rúry. Potom teplotu znížime na 160 stupňov a pokračujeme v pečení ďalších približne 45 minút. Hotový koláč by mal byť pevný a zlatohnedý. Pred krájaním necháme vychladnúť. Podávame so šľahačkou.

Zdroj: makingthymeforhealth.com