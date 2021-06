Víkendové čítanie: Leto sa rozbehlo naplno, riešite dovolenku, kosenie, koniec školy či výlety?

Aj tento víkend vám prinášame kvalitné čítanie k dobrej káve - zaujímavé príbehy, rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a reportáže, ktorým si môžete spestriť voľné chvíle.

Ísť na pláž? Či radšej zostať doma na záhrade?

Slovo dovolenka teraz skloňujeme vo všetkých pádoch.

Niektorí sú rozhodnutí aj tento rok zostať doma a radšej zase spoznávať kúty Slovenska.

Ďalší sú odhodlaní stoj čo stoj vyraziť za hranice, opäť ležať na horúcom piesku a počúvať šum mora, aj keby mali absolvovať karanténu alebo sa po pláži prechádzať s rúškom.

A tretiu skupinu tvoria tí, ktorí váhajú. Cestovať? Necestovať? A ak cestovať, tak kam? A na vlastnú päsť či cez cestovku?

Otázok je naozaj priveľa, a preto sme mnohé z nich položili človeku, ako sa hovorí, od fachu - šéfovi asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Pýtali sme sa ho aj na to, v akej kondícii sú po mesiacoch lockdownu cestovky a ako je to s vrátením peňazí, ak sme o jednu dovolenku pre koronu prišli a na ďalšiu vyraziť nemôžeme.

Prečítajte si zaujímavý rozhovor, ktorý pripravila Monika Almášiová.

Nepokosená tráva automaticky neznamená babrácku prácu

Kosačka a mladé stromčeky nie sú kamaráti. (zdroj: SMsZ)

S patričnou dávkou nadhľadu môžeme povedať, že Slovensko je plné odborníkov. V čase hokejových majstrovstiev sme väčší špecialisti než Wayne Gretzky. Aktuálne, počas európskych futbalových majstrovstiev, sedí špičkový tréner na každom gauči a pred každým televízorom.

Ďalšou témou, ktorú s príchodom leta všetci riešime a všetci jej rozumieme, je kosenie zelených plôch v našich mestách.

Niektorým sa zdá, že sa kosí primálo a všade je príliš veľká tráva. Iní by zase radšej nechali viac prirodzených lúčnych porastov, ktoré sú pre prírodu osožnejšie, ako dokonalo vykosené anglické trávniky.

A je tu ešte jedna skupina, ktorá si pozorným okom všíma prácu koscov. Neuniklo im, že v Košiciach okolo niektorých stromov nechali nepokosenú trávu, nuž sa sťažovali sa na lajdáctvo chlapíkov s krovinorezmi.

Správa mestskej zelene Košice však vysvetľuje, že tú trávu tam nechali zámerne. Prečítajte si, aké je ich vysvetlenie a aký má tento zámer výhody.

Ide si za svojim snom

Jozef Novák. (zdroj: archív J.N.)

Jozef Novák je mladý muž, ktorý pochádza z Levoče, má rómsky pôvod a veľký sen – chce sa stať učiteľom.

Pri ceste za svojim snom sa nenechal odradiť komplikáciami, neprekáža mu, že si z neho bratia robili žarty, ani to, že mu začiatok štúdia pokazil covid-19 a s ním súvisiace opatrenia.

Tento školský rok, ktorý sa už pomaly chýli k záveru, bol totiž náročný pre všetkých žiakov a študentov, no určite najviac pre prvákov. A to bez ohľadu na to, či išlo o prvé ročníky na základných, stredných alebo vysokých školách.

Veď sa ledva stihli zoznámiť s novými spolužiakmi aj učiteľmi a už zostali na dlhé mesiace doma. Bol to aj Jozefov prípad, keďže v septembri začal študovať pedagogiku na bratislavskej univerzite.

Ako to zvládol a ako si predstavuje svoju budúcnosť si prečítajte v článku Lenky Hanikovej.

Tip na výlet po stopách stredovekej i vojnovej histórie

Pootvorte dvere do čias minulých. (zdroj: TASR)

Príroda, historické zaujímavosti aj poučenie pre budúce generácie, toto všetko spája jeden výlet. Stačí zájsť do Bačkova v Trebišovskom okrese.

Táto obec na okraji Slanských vrchov neďaleko Dargovského priesmyku, má za sebou skutočne pozoruhodnú minulosť, keďže archeologické nálezy rozsiahleho sídliska a črepov keramiky z 8. až 9. storočia dokazujú, že ide o jednu z najstaršie osídlených lokalít.

Bola tiež svedkom politických bojov mocných šľachtických rodov i viacerých vojen, nevynímajúc tú najkrvavejšiu a všetky tu po sebe zanechali spomienku.

Inšpiráciu na výlet s celou rodinou pripravila Daniela Marcinová.

