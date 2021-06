Newsletter: Krásna košická čierna diera trpí a čaká, blíži sa zápchové prešovské déjà vu

Čo sa stalo a čo je nové na východe.

16. jún 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V centre Košíc je 20 rokov zatvorená pamiatka. Jakabov palác je obeť súdnych sporov

Jakabov palác je roky zatvorený. Plán je, aby slúžil na reprezentatívne účely. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Nie je to čierna diera v pravom slova zmysle. Nie je zničená, niekto sa o ňu stará, ale pre Košičanov čiernou dierou je, pretože okolo nej roky prechádzajú, ale vstúpiť do nej či nazrieť do jej interiéru nemôžu.

Takto hodnotia mnohí ľudia Jakabov palác, národnú kultúrnu pamiatku, o ktorú sa mesto Košice súdi už dve desaťročia.

Národná kultúrna pamiatka stojí na Mlynskej ulici, ktorá ústi do Hlavnej ulice na jednej strane, na tej druhej do Mestského parku. Budova je postavená v neogotickom a secesnom štýle.

Prečo je architektonický talizman roky neprístupný verejnosti? Zisťovala Katarína Gécziová.

Protesty v Prešove a 17 obciach zopakujú. Kvôli R4 zablokujú dopravu do Poľska

Blokáda cesty v Prešove na Levočskej ulici v marci 2017. (zdroj: TASR/Milan Kapusta)

PREŠOV. Petičiari sa chcú opäť pustiť do blokácie ciest a dosiahnuť tým urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R4 až po hranicu s Poľskom.

Protesty chcú stupňovať, uvažujú aj nad 24-hodinovou blokádou.

Situácia je podľa starostov neúnosná a v najbližších rokoch sa podľa nich radikálne zhorší. Významný nárast dopravy pripúšťa aj minister.

Čím reálne hrozia petičiari a starostovia obcí v Prešovskom kraji, detailne popisuje Michal Ivan.

Chlapček trpel podvýživou, dehydratáciou, zlou hygienou a zomrel. Súd matku oslobodil

Prípad riešil Okresný súd Trebišov. (zdroj: TASR/Roman Hanc)

TREBIŠOV. Vo februári 2018 zomrel v Detskej fakultnej nemocnici Košice na následky matkinej nezvládnutej opatery ani nie dvojročný chlapec Kevin.

Po vyšetrovaní bola Lucia K. obvinená z prečinu usmrtenia.

Hoci bola napokon aj obžalovaná a trestným rozkazom uznaná vinnou, jej trestné stíhanie sa neskončilo odsúdením. Okresný súd Trebišov napokon rozhodol inak.

Smutný osud dvojročného chlapčeka priblížil Róbert Bejda.

Deťom z osady je už dočasná kontajnerová škola v Richnave malá, musia robiť nadstavbu

Kontajnerovej škole v Richnave pribudne tretie podlažie. (zdroj: Mária Šimoňáková)

RICHNAVA. V dočasnej kontajnerovej škole v Richnave (okres Gelnica) má od nového školského roka pribudnúť tretie podlažie.

Školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného školského úradu v Košiciach otvorili v októbri 2020.

Súčasný dôvod jej zväčšovania je, že od septembra sa do nej nezmestia všetci žiaci.

„Do školy sme prijali ďalších 80 žiakov. Jej priestory sa musia zväčšiť, aby sme ich mali kde v septembri učiť,“ vysvetlila riaditeľka Základnej školy v Richnave Adriana Mižigárová.

Škola teda musí od nového školského roka otvoriť viacero tried. Koľko? Na to už odpovedá Lenka Haniková.

Pozrite si aktuálne zábery z výstavby prešovských obchvatov a tunelov

Tunel Bikoš. (zdroj: NDS)

PREŠOV. Národná diaľničná spoločnosť zverejnila ďalšie fotogalérie z výstavby obidvoch prešovských obchvatov aj informácie o oneskorení jednej zo stavieb.

Ponúkame vám zaujímavé fotografie z útrob tunela i pohľady na obchvaty. Je sa na čo pozerať.

Ďalšie správy

Pošta v Matejovciach. (zdroj: google.com/maps)

Kauzu Kuciak vrátili špecializovanému súdu, nevykonal potrebné dôkazy

Poprad chce poštu udržať, navrhuje ju presťahovať do miestneho závodu

V Krivanoch opakovane videli medveďa hnedého. Podľa starostu sa ľudia boja chodiť do lesa

Obnova ozubnicovej trate v Tatrách sa blíži ku koncu

Koronavírus

Nepribudlo ani percento pozitívnych, na východe je 15 nových prípadov

Sputnikom zaočkovali v Michalovciach cez víkend 723 ľudí, pokračujú v sobotu

V Prešovskom kraji dostalo Sputnik v prvý deň 656 záujemcov v Bardejove

Krimi a dopravný servis

Hrozný pohľad na zdemolované auto. Takto dopadol po náraze volkswagen. (zdroj: KR PZ)

Nehoda neďaleko Košíc. Zozadu narazil do nákladiaka, prišiel o život

Mŕtva učiteľka na dôchodku ležala doma v kúpeľni, odviedli jej syna

Pred obcou Soľ sa čelne zrazili dve autá, päť ľudí je zranených

Motocyklista sa po náraze do auta ťažko zranil

Šport

Futbalisti TJ Dvorníky-Včeláre sa tešia z prvenstva v piatej lige Košicko-gemerskej. (zdroj: facebook TJ Dvorníky-Včeláre)

Majú len päťsto obyvateľov. Zostavu tímu predstavujú ako v prvej lige

Foto dňa

V kauze Kuciak je obžalovaný Marian Kočner ako zadávateľ vraždy, jeho volavka Alena Zsuzsová ako objednávateľka.

Najvyšší súd v utorok zrušil verdikt oslobodzujúci Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Marian Kočner pred súdom v kauze Kuciak. (zdroj: Sme/Jozef Jakubčo)

Recept na dnes

