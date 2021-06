Zavárame s Korzárom: Jahodový džem z rúry

Bez nekonečného miešania.

11. jún 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Jahodový džem bez varenia

Potrebujeme: dve kilá očistených jahôd, pol kila očistenej rebarbory, 800 gramov krupicového cukru, štyri lyžice rumu

Postup: Rebarboru nakrájame na 1,5 cm široké kúsky a tie nasypeme do väčšieho plechu na pečenie. Jahody umyjeme, nakrájame na polovicu a pridáme k rebarbore. Pekáč vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Pečieme pätnásť minút, vyberieme a zasypeme polovicou pripraveného cukru. Pečieme ďalších pätnásť minút a zasypeme zvyšným cukrom. Dopečieme ešte desať minút. Pekáč vyberieme z rúry pridáme rum a dobre premiešame. Ešte horúci džem plníme do čistých a suchých pohárov, zatvoríme a obrátime hore dnom až do vychladnutia.

