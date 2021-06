Denný newsletter: Čakanie na pápeža aj extraligu, šialenstvo v zoo i babka v protismere

Po Polačekovom podnete obvinili podnikateľa z falšovania

Brífing k sfalšovaným stavebným povoleniam - zľava poverená vedúca stavebného referátu Iveta Kramárová, primátor Jaroslav Polaček a viceprimátorka Lucia Gurbáľová. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Prípad falošných rozhodnutí, ktoré mali navodzovať dojem, že ich vydal Stavebný úrad mesta Košice, speje postupne k rozuzleniu.

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) zverejnil kauzu na brífingu ešte vlani 21. júla a v ten istý deň podal na košickej prokuratúre aj podnet pre podozrenie zo spáchania trestnej činnosti.

Čo sa dialo ďalej a aká je situácia dnes, zisťoval Peter Jabrik.

Memorandum o extralige v Prešove ešte nepodpísali. Koval: Všetko pokračuje v poriadku

Vynovený prešovský štadión. (zdroj: TASR)

PREŠOV. O budúcnosti hokejovej extraligy v Prešove sa mali fanúšikovia dozvedieť v priebehu mája.

Podľa Juraja Kovala, ktorý má zabezpečiť najvyššiu hokejovú súťaž pre Prešov, už mesto urgujú a k špekuláciám o licencii sa vyjadril aj šéf detvianskeho klubu.

Prešovskí mestskí poslanci ešte koncom apríla schválili znenie memoranda o spolupráci pri zabezpečovaní hokejovej extraligy.

Tak bude v Prešove alebo nie? Téme sa venuje Michal Ivan.

Vodu znečisťuje aj odpad zo žúmp. Skoro 40 percent obcí ešte stále nemá kanalizáciu

Mnohé obce sú odkázané na studne. (zdroj: archív)

PREŠOV, KOŠICE. Hygienici každoročne merajú hodnoty látok vo vode zo studní. Pokiaľ prekročia stanovené limity, je to problém.

„Tieto látky vo vyšších koncentráciách a pri dlhodobom príjme spôsobujú karcinogénne ochorenia, poruchy trávenia, endokrinného systému a imunity,“ upozorňuje ÚVZ s tým, že obzvlášť nebezpečné je to u detí do jedného roka.

Tretina vzoriek je nevyhovujúca, píšu Michal Frank a Július Buday.

Čítajte aj rozhovor k téme: Zistia, že voda v studni je zlá, ale nič neurobia a o rok skúšajú, či sa nestal zázrak. Vodárne: Niektorí ľudia sú nepoučiteľní.

Branislava Adamča odsúdili za ďalšie dve mafiánske popravy

Branislav Adamčo. Podľa súdu je vinný z ďalších dvoch vrážd. (zdroj: TASR)

ZEMPLÍN, KOŠICE. Bývalý zemplínsky bos Branislav Adamčo si minulý týždeň vypočul ďalší rozsudok. Týkal sa trestného stíhania v prípade mafiánskych popráv ešte zo začiatku storočia.

Podľa znenia obvinenia jednu obeť bodol najmenej 38-krát, mŕtvolu zakopali, no policajti telo exhumovali.

Ďalšiu obeť mal oceľovým lankom s komplicom uškrtiť a telo tiež zakopať, ale aj to nakoniec policajti vykopali.

O tom, prečo a ako rozhodol okresný súd, informuje Róbert Bejda.

Ministerstvo: Chceme pomôcť pri riešení hluku vrtuľníkov v Košiciach

Viceprimátorka Lucia Gurbáľová (vľavo) a štátna tajomníčka Katarína Bruncková na stretnutí v Košiciach. (zdroj: mesto Košice)

KOŠICE. Kľúčové pri riešení problému nadmerného hluku z preletov vrtuľníkov Slovak Training Academy v aglomerácii Košíc budú výsledky tzv. hlukovej štúdie.

Po vedení mesta to pre Korzár potvrdilo už aj ministerstvo dopravy a výstavby.

Aký bude ďalší postup, sa dozviete z článku Petra Jabrika.

Štiepenie máme tak trochu v DNA, hovorí Dušan Velič zo Za ľudí

Štátny tajomník Dušan Velič v Snine. (zdroj: Jana Otriová)

SNINA. „Nejdete zvolávať rodinu na svadobnú hostinu, keď neviete, kto je nevesta,“ povedal v Snine na sklonku týždňa štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a člen predsedníctva Za ľudí Dušan Velič o aktuálnej situácii v materskej strane.

Na dvojdňovej pracovnej ceste v Dolnom a Hornom Zemplíne absolvoval množstvo stretnutí v Michalovciach, Veľkých Kapušanoch, Strážskom, Snine, Uliči a v Runine.

Ďalší snem, ktorý bude konfrontačný, bude pre stranu devastačný, povedal okrem iného Jane Otriovej.

Rastie nádej, že pápež František zavíta do Košíc. Na Slovensko má prísť na takmer štyri dni

Zamáva takto Svätý Otec na pozdrav východnému Slovensku? (zdroj: TASR/AP)

KOŠICE/BUDAPEŠŤ. Nejasné kontúry možnej septembrovej návštevy hlavy katolíckej cirkvi na východe Slovenska sa začínajú črtať už ako reálnejšie.

Nedávno Korzár informoval o možnosti, že pápež František zrejme príde aj do Košíc.

Nové správy v texte Kataríny Gécziovej nasvedčujú tomu, že šance východu rastú.

Lengvarský v Košiciach všetkých odvolal, riaditeľa prešovskej nemocnice podržal

Minister Lengvarský. (zdroj: TASR)

PREŠOV. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) sa pustil do upratovania.

V pondelok 31. mája odvolal z pozície generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Vladimíra Grešša a v odvolávaní v košickej nemocnici pokračoval.

V Prešove to bolo inak, píše Michal Frank.

Starosta: Herliansky gejzír by inde oblepili zlatom, tu k nemu vedie rozbitá cesta

Takto vyzerá provizórne opravená cesta pri Vyšnej Kamenici. Tester tlmičov alebo hrkálka, aj tak ju volajú miestni. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

BIDOVCE. Cesta medzi obcami Bidovce a Herľany (okres Košice–okolie) už niekoľko rokov čaká na rekonštrukciu.

Obyvatelia týchto dvoch aj ďalších okolitých obcí sa sťažujú, že si na nej ničia autá a na ich ponosy nikto nereaguje.

Kristián Sabo informuje, čo a kedy opravia.

O obnovu električkového depa v Košiciach za 24 miliónov eur majú záujem stavební giganti

Vizualizácia, ako by mali vyzerať zmodernizované garáže DPMK. (zdroj: DPMK)

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) už vyhodnotil predložené ponuky uchádzačov o zákazku na komplexnú obnovu električkového depa na Bardejovskej ulici.

Ako to dopadlo, píše Peter Jabrik.

Zo Slovenska šla do Írska, vzala si Pakistanca. Dostala 500 eur a dva roky

Ilustračné. (zdroj: archív)

KOŠICE. Zločinu prevádzačstva sa nedopúšťajú iba pašeráci ľudí, ktorí im pomáhajú dostať sa cez hranice do štátov Európskej únie.

Tento paragraf pokrýva aj konanie žien, ktoré uzatvárajú fingované manželstvá. Obvykle s osobami, ktoré potrebujú získať občianstvo krajiny zo západnej Európy, do ktorej sa či už legálne alebo inak dostali.

Okresný súd Košice II sa koncom mája zaoberal práve takým prípadom. Obvineniu zo zločinu prevádzačstva v ňom čelila 47-ročná Košičanka z Lunika IX Iveta H.

Trestný proces na súde sledoval Róbert Bejda.

Kukláči so samopalmi obsadili dom v Košiciach, Perešan sa mal vyhrážať taxikárovi

Polícia mala podľa našich informácií prehľadávať dom kvôli zbraniam. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. V pokojnej obytnej štvrti na okraji Košíc vyvolal v piatok ráno rozruch zásah polície.

Podľa opisu susedov muži zákona v kuklách a s automatickými zbraňami zasahovali v rodinnom dome na Krompašskej ulici v mestskej časti Pereš.

Čo sa stalo, zisťovali Michal Lendel a Judita Čermáková.

