Pečieme s Korzárom: Mrkvovo-špaldový multicereálny chlieb

Niet nad chlieb zamiesený vlastnými rukami.

5. jún 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Potrebujeme: 240 g mrkvy na pyré, 180 g postrúhanej mrkvy, 400 g celozrnnej špaldovej múky (alebo pšeničnej), 300 g špaldovej múky T 1050 (prípadne hladkej múky), 7 g sušeného droždia (alebo 21 g čerstvého), 2 a 1/2 čajovej lyžičky (ČL) soli, postrúhaný malý kúsok zázvoru, 6 polievkových lyžíc (PL) slnečnicových semiačok (prípadne iné semiačka alebo nasekané orechy podľa chute), 1 ČL cukru, agáve alebo iného sirupu, 320 ml vlažnej vody, 5 PL semiačok na posypanie vrchu (slnečnicové, tekvicové, sezamové, ľanové, prípadne mak).

Postup: Mrkvu na pyré očistíme, pokrájame na malé kúsky a dáme uvariť v troche vody. Keď zmäknú, zlejeme ich a rozmixujeme na hladkú kašu. Vo veľkej miske zmiešame oba typy múk, soľ a sušené droždie, potom pridáme mrkvové pyré spolu so strúhanou mrkvou, zázvorom, slnečnicovými semiačkami a agáve sirupom a všetko premiešame drevenou varechou.

Do zmesi pridáme trocha vlažnej vody a začneme miesiť. Potom v pravidelných intervaloch dolievame po kúskoch aj zvyšok vody a miesime, až kým nevznikne hladké cesto. Prikryjeme ho fóliou a necháme na teplom mieste nakysnúť na dvojnásobnú veľkosť, čo by malo trvať asi hodinu. Potom ho ešte rýchlo prehnetieme a vyformujeme z neho okrúhly bochník tak, že vonkajšie okraje cesta postupne prekladáme do stredu. Preložíme ho na papier na pečenie stranou s preloženými okrajmi dole a vložíme do ošatky ešte na 30 minút podkysnúť.

Rúru predhrejeme na 220 stupňov a na jej spodok položíme plech alebo zapekaciu nádobu naplnenú vodou. Bochník potrieme trochou vody, posypeme semiačkami, prípadne doň môžeme urobiť pol centimetra hlboký zárez a vložíme do prostriedku rozohriatej rúry na 15 minút. Potom teplotu stiahneme na 180 stupňov a pečieme ďalších 50 minút alebo kým po poklepaní lyžicou na kôrku nevydá dutý zvuk. Upečený chlieb vyberieme z rúry a pred krájaním ho necháme chladnúť aspoň 20 minút.

Zdroj: biancazapadka.com