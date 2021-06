Denný newsletter: Poslanec ide po starostovi, aktivista prichádza o náradie a vodiči o nervy

Čo sa stalo a čo je nové na východe.

4. jún 2021 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

Denník Korzár vám každý pracovný deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Staromestský starosta sa bojí o funkciu: Ide mi o krk. Djordjevič má eštebácke spôsoby

Petrovčik prišiel dobre naladený, niekoľkokrát prerušil rokovanie, nakoniec poslanci schválili konanie voči nemu. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Staromestskí poslanci opätovne odsúhlasili začatie konania voči starostovi Igorovi Petrovčikovi (exSpolu).

Hlavným dôvodom má byť, že si nesplnil povinnosť skončiť podnikanie pri nástupe do verejnej funkcie.

Podobné uznesenie už schválili poslanci v máji, starosta ho však nepodpísal.

Poslanci mali možnosť vo štvrtok prelomiť starostovo veto. Ako to dopadlo, to sa dozviete v článku Jany Ogurčákovej.

Lorenza odsúdili za odstránené kosáky s kladivami. Skrutkovač prepadol v prospech štátu

Ľuboš Lorenz s advokátkou Natáliou Hangáčovou v sieni krajského súdu. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Koncom letných prázdnin v roku 2017 košický aktivista Ľuboš Lorenz pomocou skrutkovača odstránil z Pomníka padlých na Námestí osloboditeľov v Košiciach vyše tri desiatky preglejkových symbolov kosáka s kladivom. Najprv 21. a potom 31. augusta.

Obe jeho konania polícia i prokuratúra vyhodnotili ako prečin výtržníctva, keďže mal na mieste verejne prístupnom hanobiť historickú alebo kultúrnu pamiatku.

Kým v prvom prípade ešte Okresný súd Košice I verdikt nevyniesol, v tom druhom sa tak stalo vlani v októbri. Po odvolaní Lorenza sa ním vo štvrtok zaoberal krajský súd.

Verdikt padol. Aký, o tom informuje Róbert Bejda.

Davy na košickom inšpektoráte, lístky ako u lekára. S termínmi sa kupčilo, tvrdí vodič

Pred vstupom na políciu rozdáva zamestnanec poradové čísla. (zdroj: Korzár)

KOŠICE. Vybaviť si veci na Okresnom dopravnom inšpektoráte Košice–okolie na Triede SNP je stále skúškou nervov.

Klienti stoja v dlhých radoch, pred políciu prichádzajú už skoro ráno. Vodiči vedia, že inak by sa už nemuseli dostať na rad.

Čím sa obhajuje polícia a čo o probléme hovorí ministerstvo vnútra, to zistíte v článku Kristiána Saba.

Eurovelo zmení v Prešove trasovanie. Nešťastne riešený priechod majú opraviť

Koniec cyklochodníka pred priechodom pre chodcov. Eurovelo má zmeniť v tomto úseku trasovanie. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie v Prešove by mohli prejsť komplexnou obnovou.

Čoskoro sa zmení aj trasovanie cyklotrasy Eurovelo z nešťastne riešenej križovatky.

Poslanci mestského zastupiteľstva nedávno schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Jedným z projektov je aj obnova verejných priestranstiev na Sídlisku II, informuje Michal Ivan.

Z Bratislavy dinosaury vysťahujú, košická zoo ich necháva

Dinopark v Košiciach, na rozdiel od Bratislavy, nekončí. Fotografia je archívna z roku 2013. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Scenár zo Zoologickej záhrady Bratislava, v ktorej po 17 rokoch končí dinopark, sa v košickej zoo nezopakuje. V oboch mestách prevádzkuje dinosauriu atrakciu spoločnosť West Media.

Bratislavská zoo tento týždeň informovala, že s firmou musela ukončiť spoluprácu. Ako dôvod nové vedenie zoo uviedlo, že kontrakt vykazoval vážne právne nedostatky a bol pre záhradu dlhodobo nevýhodný.

Riaditeľ Zoo Košice Erich Kočner pre Korzár uviedol, že situácia v Bratislave a v Košiciach je neporovnateľná, pretože model spolupráce je nastavený inak. Ako, o tom píše Katarína Gécziová.

Tristokilový medveď si v pasci zrejme odhryzol labu a prežil. Zabili ho však poľovníci

Jozef Štofík ukazuje pascu na medveďa. (zdroj: Jana Otriová)

POLONINY. Voľakedy privážali do Polonín medvede z Tatier či stredného Slovenska a miestni ich chytali do obrovských pascí.

V súčasnosti populácia medveďov narastá, pribúda aj stretov šelmy s človekom.

O medveďoch v Národnom parku Poloniny sa so zoológom Jozefom Štofíkom rozprávala Jana Otriová.

Prečítajte si zaujímavý príbeh aj rady, ako sa správať v lokalitách, kde hrozí stretnutie s týmito zvieratmi.

Nevyužité zanedbané športovisko v Humennom sa zmení na atrakciu pre cyklistov

Na zanedbanom športovisku vyrastie pumptracková dráha. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Cyklistickú plochu pumptrack, teda špeciálne navrhnutú dráhu, na ktorej možno jazdiť bez šliapania do pedálov a rýchlosť získavať presúvaním ťažiska využívajúc vlny a klopené zákruty dráhy, plánovala humenská radnica vybudovať ešte v prvom štvrťroku vlaňajška.

Zasiahla však koronakríza.

V akom štádiu projekt aktuálne je, to sa dozviete v článku Jany Otriovej.

Michalovce zber kuchynského odpadu ešte len rozbiehajú, v Humennom už triedia

Kuchynský odpad patrí do hnedých nádob. V Humennom sú na Sídlisku III. (zdroj: Jana Otriová)

MICHALOVCE, HUMENNÉ. Michalovce spustia zber kuchynského odpadu od polovice roka. Začnú v rodinných domoch.

K pilotnému Sídlisku III v Humennom, kde to už už rozbehli, by sa mali do leta pridať ostatné.

Obe samosprávy však na peniaze z ministerstva životného prostredia stále čakajú, zistila Jana Otriová.

Koronavírus

Výskum protilátok u dobrovoľníkov v apríli bol jednou zo súčastí projektu. (zdroj: kosice.sk)

V Košiciach skúmajú koronavírus. Tvoria databázu údajov o anamnéze či biobanku krvi. Cieľom je zlepšovať liečbu ochorenia covid-19.

Východ hlási 62 nových prípadov. Prešovský kraj sa opäť dostal na prvú priečku. Na covid-19 zomrelo ďalších 9 ľudí.

V Prešovskom kraji opäť otvoria všetky veľkokapacitné očkovacie centrá. Pokračuje aj vakcinácia po obciach.

Ďalšie správy

Vyľakané zvieratá. (zdroj: FB/mesto Poprad)

Splašené kravy behali po Poprade. Zrejme ich vystrašil medveď. Chytali ich mestskí policajti.

Košice nakúpili 15 nových autobusov MHD. Dodať by ich mali do novembra. Dostali zľavu, ušetria pol milióna eur.

Do čistenia Prešova sa zatiaľ zapojilo takmer 1 000 dobrovoľníkov. Skrášlili 14 lokalít mesta.

V nemocnici v Snine zriadia nonstop neurologické oddelenie. Mesto už dalo zhotoviť projektovú dokumentáciu.

Často stačí len prišiť záplatu či gombík. Humenčanka upcykluje oblečenie. Textilný dizajn vyštudovala v Škótsku.

Medvedica s mladými ďalej šarapatí medzi Hrebienkom a Starým Smokovcom. Správanie divej šelmy je nepredvídateľné.

V Tatrách začínajú rozkvitať prvosienky už aj vo vyšších nadmorských výškach. Nájsť sa medzi nimi dajú i vzácne druhy.

Kežmarok za minulý rok ušetril viac ako 1,4 milióna eur. Prispeli k tomu zmeny organizačnej štruktúry mestského úradu aj krátenie rozpočtu.

Od januára 2020 platí novela zákona o ochrane prírody. Tatranskí lesníci vyťažili vlani menej dreva ako v roku 2019.

Krimi

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci. (zdroj: KR PZ PO)

Autá odparkované na Urbánkovej ulici v Prešove našli ich majitelia poškriabané. Škodu zatiaľ vyčíslili na 1 250 eur.

Po prešovskej ulici sa hnal 105-kilometrovou rýchlosťou. Vodič bol potrestaný pokutou 500 eur.

Na frekventovanej križovatke v Prešove narazilo auto do semafora. Svetelná signalizácia nefungovala.

Kežmarčan predával cez internet kameru. Pre podvod prišiel o dvetisíc eur. Údaje zadával cez phishingovú stránku.

Šport

Atmosféru hokejových majstrovstiev bolo cítiť hlavne v neoficiálnej fanzóne v širšom centre Košíc. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Osemročné čakanie na postup do play-off majstrovstiev sveta v hokeji spustilo medzi Košičanmi vlnu očakávania.

Ošiaľ v podobe preplnených podnikov sa však nekonal.

V uliciach sme si už počas dňa všimli na niektorých autách viať slovenské vlajočky.

S blížiacim sa začiatkom zápasu sme natrafili v košickom centre na niekoľkých ľudí, oblečených v dresoch reprezentácie. Tých však veľa nebolo, informuje Michal Lendel.

Foto dňa

V košických uliciach fandili našim hokejistom počas včerajšieho zápasu s USA aj títo zanietení fanúšikovia. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Kam vyraziť

Skúška na premiéru hry Ani Mak (KlimaX). (zdroj: TASR)

Tip na 4. júna: Boj o sošku Goskara a premiéra divadelnej hry v Prešove.

Recept na dnes

Pečieme s Korzárom: Škoricové hniezda s prepusteným maslom. Náročnejšia príprava, no výsledok stojí za námahu.

