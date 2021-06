Pečieme s Korzárom: Škoricové hniezda s prepusteným maslom

Náročnejšia príprava, no výsledok stojí za námahu.

4. jún 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Škoricové hniezda s prepusteným maslom

Potrebujeme na cesto: 2 a 1/4 čajovej lyžičky (ČL) aktívneho suchého droždia, 250 g vlažného plnotučného mlieka, 50 g cukru, 565 g hladkej múky, 1 ČL soli, 2 vajíčka izbovej teploty, 1 ČL pasty z vanilkových semiačok (alebo vanilkový cukor), 100 g masla izbovej teploty

Na plnku: 250 g stuhnutého prepusteného masla, 375 g tmavého hnedého cukru, 3 polievkové lyžice (PL) škorice, štipka soli, 1/2 ČL pasty z vanilkových semiačok (alebo vanilkový cukor)

Na vrchný krém: 100 g stuhnutého prepusteného masla, 200 g krémového syra izbovej teploty, 250 g preosiateho práškového cukru, 1/2 ČL soli, 1/2 ČL pasty z vanilkových semiačok

Postup: Z vlažného mlieka, jednej lyžice cukru a droždia si vytvoríme kvások a necháme asi 10 až 15 minút odstáť, kým nenarastie. Zvyšný cukor vmiešame spolu so soľou do múky, do ktorej následne predáme kvások, vajíčko a vanilku a premiesime. Použiť môžeme aj kuchynský robot s hákovým nástavcom. Potom pridáme po kúskoch maslo a miesime ešte 7 až 10 minút, kým sa nevytvorí hladké mäkké cesto. Misu prikryjeme fóliou a necháme na teplom mieste nakysnúť na dvojnásobnú veľkosť.

Medzitým dáme ďalšie maslo, ktoré pôjde do plnky a vrchného krému, zhnednúť. Potrebovať z neho budeme asi 500 gramov, keďže pri spražení potom stratí objem. Roztopíme ho na miernom ohni a za častého miešania varíme, kým nezačne peniť a nesfarbí sa do zlatohneda. Odstavíme ho, a keď trocha vychladne, odložíme ho do mrazničky stuhnúť. Potom ho vyberieme a necháme zmäknúť a zohriať na izbovú teplotu, pričom ho často miešame, aby vznikla roztierateľná konzistencia.

Plech s rozmermi 23 x 33 centimetrov si vyložíme papierom na pečenie. V miske si vymiešame všetky suroviny na plnku. Nakysnuté cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske do obdĺžnika s rozmermi asi 60 x 40 centimetrov, natrieme ho rovnomerne maslovo-škoricovou zmesou a zrolujeme do pevnej špirály. Tú rozdelíme na polovice, preložíme ich na plech s papierom na pečenie, vrch potrieme štipkou oleja a prikryjeme fóliou. Takto pripravené rolky vložíme do mrazničky asi na 20 minút, aby trocha stuhli. Potom ich porozdeľujeme na šesť rovnako veľkých kúskov a poukladáme vo väčších odstupoch na plech. Hniezda prikryjeme fóliou a necháme ich kysnúť 45 minút až hodinu. Rúru medzitým rozohrejeme na 180 stupňov, a keď hniezda dostatočne nakysnú, vložíme ich dovnútra na 35 až 40 minút, kým nebudú zlatohnedé. Po upečení ich vyberieme vychladnúť.

Medzitým si vymixujeme 100 g prepusteného masla spolu s krémovým syrom. Keď sa suroviny prepoja, pridáme cukor, soľ a vanilku. Pokračujeme v miešaní, kým nevznikne hladký nadýchaný krém, ktorým natrieme vrch ešte stále trocha teplých škoricových hniezd.

Zdroj: cloudykitchen.com