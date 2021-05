Varíme s Korzárom: Zemiakovo-pórová polievka so slaninou

Ako stvorená na sýty nedeľný obed.

30. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Potrebujeme: 4 - 5 nadrobno nakrájaných pásikov slaniny, 1 veľký pór nakrájaný natenko, 2 nadrobno pokrájané stonky zelera, polovicu stredne veľkej žltej cibule, 5 strúčikov cesnaku, 3/4 čajovej lyžičky (ČL) sušeného tymianu alebo 2 ČL čerstvého, 1/2 ČL sušenej petržlenovej vňate alebo 1 polievkovú lyžicu čerstvej, soľ, 1 kg zemiakov, 3 - 3 a ½ šálky kuracieho alebo zeleninového vývaru.

Postup: Zemiaky dobre umyjeme a aj so šupkou nakrájame na menšie kocky. Vo veľkom hrnci opečieme kúsky slaniny dochrumkava a preložíme ich na papierovú utierku vysušiť. Do toho istého hrnca potom pridáme k rozpustenému tuku zo slaniny nakrájaný pór (len bielu a svetlozelenú časť), zeler a cibuľu. Miešame asi 7 - 8 minút, kým cibuľa nezačne mäknúť. Potom pridáme najemno nakrájaný cesnak a ešte krátko zamiešame. Z vývaru si oddelíme polovicu šálky na neskôr, zvyšok vylejeme do hrnca, pripojíme aj všetky ostatné suroviny okrem slaniny a polievku privedieme k varu. Hneď potom plameň stíšime a necháme variť zakrytú aspoň 20 minút alebo kým zemiaky nezmäknú. Potom polovicu až tri štvrtiny polievky oddelíme, rozmixujeme ponorným mixérom a vlejeme späť do hrnca. Odloženú časť vývaru môžeme teraz použiť na zriedenie polievky, ak sa nám zdá veľmi hustá. Podľa potreby ešte dosolíme a na záver vmiešame slaninu.

Zdroj: therealfoodeds.com